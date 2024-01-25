Допомагають тим, чиє мирне життя зруйнувала війна — історія фонду Future for Ukraine

Українці, яким допоміг фонд. Фото: Олена Ніколаєнко

Олена Ніколаєнко Олена Ніколаєнко, президентка благодійного фонду Future for Ukraine в США, стратегиня з розвитку FFU International

2 роки у благодійності: розчарування, нові надії та віра в людей. Інтерв’ю Олени Ніколаєнко, президентки благодійного фонду Future for Ukraine в США, стратегині з розвитку FFU International.

Як жити життя, коли йде війна? Ми знайшли для себе вихід: будувати те, що ми вміємо найкраще — бізнес-структуру. Але цього разу — благодійного фонду. За два роки нашої діяльності можу сказати точно, що благодійність живе, а точніше сказати, може вижити, лише якщо впровадити у благодійність бізнес-процеси.

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Доставка добра — це надважлива справа

Зазвичай усі дивуються, коли я говорю, що благодійність — це вид бізнесу. Але якщо подивитися на це без прикрас, то благодійність — це сервіс з доставки добра тим, хто цього потребує сьогодні найбільше. І фонди від самого початку обирають кому допомагати, — це частина їхньої місії.

Future for Ukraine — гуманітарний фонд, який допомагає тим, чиє мирне життя зруйнувала війна: дітям, жінкам та військовим, які отримали складні ампутації та потребують протезування за кордоном.

Чому сервіс? Тому що благодійник — чи то просто бабуся, яка жертвує вам 10 гривень, чи то меценат, чи фонд, який дає грант на 1 млн доларів — вони довіряють тобі зробити добро твоїми руками — тій групі людей, цільовій аудиторії, яку вони для себе обрали. Звідси випливають усі деталі того, як це все відбувається. Коли ви хочете довірити комусь важливу справу, а доставка добра — це надважлива справа, ви шукаєте професіоналів з безперечною репутацією, високою якістю надання послуг і не за всі гроші світу.

Відтак стати кур’єром добра може кожен — їх звуть волонтерами.

Future for Ukraine — фонд, створений українцями для українців

Ми розпочинали як команда волонтерів, кожен з яких раніше працював в абсолютно різних сферах бізнесу — від медійної сфери до політики. Зокрема я з фармацевтичної світової індустрії, в якій пропрацювала на керівних посадах понад 12 років. Саме сфера виробництва ліків, як одна з найбільш врегульованих сфер, дала мені досвід, що всі політики та процедури мають регулювати роботу компанії.

Коли Ганна Ковальова запросила мене створити концепцію для фонду Future for Ukraine, я пам’ятаю як запитала: "Хтось знає, що таке фонд?" На це вона відповіла мені: "Ні, роби так, щоб ми існували навіки, та, щоб нам довіряли навіть світові компанії" . І тоді ми вирішили, що будуватимемо новий ЮНІСЕФ.

Так почався наш шлях впровадження політик та процедур глобального бізнесу в роботу волонтерської організації. Спочатку команда не розуміла, чому ми все ускладнюємо купою договорів, але зараз всі розуміють, що це наша перевага. Головне — це балансувати між бюрократією та реальною потребою у регулюванні роботи фонду.

Ми створювали напрями допомоги фонду залежно від актуальних потреб на той час та наших вмінь. Ми розуміли, що ми нічого не тямимо в військовій техніці, тому одразу залишили цю справу для інших фондів. Перш за все наша жіноча команда взялася допомагати таким, як ми — мамам з дітьми, які через війну опинилися у Варшаві. Для них ми відкрили CHILDREN HUB, який за рік став українським осередком для понад 1000 українських родин з дітьми у Польщі. Позаяк до повномасштабного вторгнення ми створювали проєкти високого рівня, тому й у випадку з CHILDREN HUB намагалися створити щось унікальне. Для вихованців хабу ми розробили спеціальну програму занять, яка комбінує психологічну допомогу та ігровий процес.

Наразі CHILDREN HUB переїхав до Львова, щоб надалі підтримувати українські родини ВПО з дітьми вже в Україні.

Одне зі складних питань, яке всіх цікавить, це — де ми шукаємо донорів? Відповідь — скрізь!

На старті ми шукали будь-які можливості, щоб залучити нові внески. Дехто відповідав, мовляв, ви спочатку розкрутіть проєкт, нехай стане відомим, а потім я подивлюся чи вас підтримувати. Та врешті з’явилась одна людина — бізнесмен, який сам є багатодітним батьком, для якого тема підтримки дітей під час війни не байдужа. Він допоміг нам запустити роботу LEVCHYK SPECTRUM HUB та CHILDREN HUB і досі є постійним меценатом обох проєктів. А також підтримує наш напрям роботи "Медична допомога".

Президентка благодійного фонду Future for Ukraine Олена Ніколаєнко. Фото: Олена Ніколаєнко

Усі наші вихованці та їхні батьки знають мецената, він завжди відвідує ключові події, що відбуваються у стінах LEVCHYK SPECTRUM HUB та CHILDREN HUB. Зокрема, у листопаді цього року, коли відбулося урочисте відкриття нової локації у Львові, він був присутнім. Діти навіть власноруч намалювали для нього картину у подарунок.

Чи були розчарування? Були й з самого початку, і досі стаються. Але реакція на них вже інша.

Справжнім розчаруванням для нас стало те, коли ми побачили як почали створюватися "фонди-клони" під нашим ім’ям. Уперше про це ми дізналися з листа від нашого донора, нібито фонд під нашим ім’ям збирає кошти в Чехії, але ми там не зареєстровані. Звичайно це питання роботи відповідних органів. Але дивує, чому люди не можуть скласти літери алфавіту в іншу послідовність, щоб бути унікальними, а не використовувати назву вже чинного фонду. Ми продовжуємо робити свою справу, нести добро. Але зараз ми твердо знаємо, що важливо продовжувати будувати прозору репутацію і слідувати нашим цінностям і місії, тому що фонд наразі має величезний соціальний капітал, ми маємо десятки тисяч підписників у наших соціальних мережах, нам довіряють світові компанії. І тепер ми можемо оцінювати наскільки відповідають нашим цінностям ті, хто раніше казав: зробіть щось, а ми подивимося чи давати вам кошти.

Один із наших досить складних напрямків — допомога жінкам, які зазнали сексуального насильства від російських військових.

Проєкт, який ми готували до запуску майже 9 місяців. Відбирали професійних психологів з досвідом, навчали їх як працювати з таким видом травми, і, тільки після атестації фахівців, ми запустили проєкт анонімної професійної психологічної допомоги жінкам під назвою GIDNA.

Пам’ятаю, як Ганна запитала мене: "А що як жінки не звертатимуться, бо у нас в суспільстві часто звинувачують саму жертву?". І тоді ми вирішили, що якщо навіть одна жінка до нас звернеться і ми допоможемо їй, цей проєкт вартий існування. За перший місяць, лютий 2023-го року, ми отримали 7 звернень. Ми плакали від щастя, що ці дівча знайшли в собі сили звернутися до проєкту та стати на шлях змін на краще після травми, бо вони того Гідні! За рік до нас звернулося за допомогою 22 жінки.

Ми шукали спонсорів для проєкту Gidna серед усіх.

І тут напевно в нас найбільше розчарувань. Тому що всі — від журналістів до спонсорів — хотіли чути особисті історії постраждалих жінок. Але ми чітко вирішили: будемо відстоювати їхнє право на анонімну допомогу до кінця. Ми вибудовуємо довіру жінок до проєкту молекула за молекулою, тому чиїсь бажання почути історії для нас недопустимі!

Ми багато пишемо у матеріалах для ЗМІ, що проєкт GIDNA — це про тиху допомогу. Нашому суспільству ще потрібен час, щоб навчитися сприймати чужу травму та розуміти важливість допомоги.

Випадки, коли донор дав допомогу, а потім забрав? Так, стаються. На моїй пам'яті таких випадків було три, коли нам дали картину для аукціону, а аукціон все переносили, з претензією, що автор чекає публікацій в мережі, а їх немає, — картину ми повернули. Інший випадок, коли відома група в інстаграм написала, що надасть нам допомогу, тегнула нас і вже рік не відповідає на наші звернення. Інший випадок, коли надали допомогу проєкту GIDNA, ми були такі щасливі, та недовго. Як дізналися, що у нас немає черги зі 100 жінок — гроші попросили повернути, то ми й повернули.

На жаль, для когось благодійність сьогодні — це інструмент маркетингу.

Тому ми наразі дуже ретельно підходимо до вибору партнерів. Звичайно ми ніколи не втомимося дякувати всім нашим чинним партнерам. Усі усмішки дітей, перші кроки військових і відгуки всіх, хто отримав від нас допомогу, — це наше паливо, щоб рухатися далі.

Як отримати гранти на проєкти фонду?

Гранти — це, напевно, один із основних складових, що формують стійкість фонду. Грантодавець — це такий самий фонд, який є довіреним для інших меценатів, і він має за рік обрати достойних та прозорих імплементаційних партнерів, які в рамках своєї діяльності зможуть реалізовувати проєкти за кошти грантодавця та надавати відповідну звітність.

Сьогодні на ринку благодійності найбільша потреба в людях, які щось тямлять у грантах. Можу сказати точно, для того, щоб вам надали грант, має скластися такий пазл: ваш фонд має прозору структуру та всі необхідні політики та процедури, ви знаєте досконало всі ваші проєкти, їхні цілі на короткий термін та як вони впливають на життя людей, а також — досвід відмов. Чим більше ви подаєте заявок на грант, тим більше у вас досвіду, і ви вже знаєте, що писати. Моя порада для молодих фондів — беріть уважну цілеспрямовану людину та вчіться самостійно заповнювати всі документи на надання гранту.

У грантах у нас мають найбільший успіх медичний напрямок та допомога дітям-переселенцям із РСА в рамках LEVCHYK SPECTRUM HUB. За 2023 рік ми отримали близько 1,1 млн доларів грантової допомоги.

Напрям "Медицина"

Медичний напрям ми започаткували одразу після створення фонду. Завдяки нашим друзям із США, Rochester Regional Health Foundation, ми почали допомагати лікарням медикаментами. А потім у житті фонду з’явився підопічний Сашко Чайка, який через важке поранення на передовій втратив ногу. Ми супроводжували військового ще коли він був у реанімації, а потім вже зрозуміли, що Саші потрібен складний протез, і почали шукати, хто б зміг нам допомогти. Так ми знайшли Майкла Коркорана та його команду з клініки MCOP. Як говорять, коли ти робиш добру справу — навколо неї зберуться люди, зберуться люди — з’являться і кошти, а коли з'являться кошти — залишайтеся людьми!

Ми зрозуміли, що таких як Сашко — сотні! Почали шукати донора і знайшли його! Світова корпорація Пфайзер надала нам грант в 1 млн доларів на протезування та реабілітацію українців, які отримали важкі травми внаслідок війни.

За два роки ми запротезували 12 військових, 8 з яких — у 2023 році. У 2024 плануємо ще близько 20 людей. До речі, Сашко завдяки протезу повернувся до своєї професії викладача акробатики та зараз працює з дітьми по 8 годин на день! Він для нас приклад того, що всі наші перепони лише у нас в голові і все можливо в житті!

Напрямок "Діти"

Допомога дітям із розладами спектра аутизму — це проєкт, який розпочала наша Марі Король, волонтерка, мама прекрасної Кіари з РСА.

Ми дізналися, на скільки травматично для родини, яка виховує дитину з аутизмом, змінювати місце проживання. Що й робили сотні таких родин, які через війну опинилися у Львові та чекали своєї черги на отримання допомоги. На жаль, у нас в державі немає безоплатних занять для дітей у спектрі аутизму. Батьки мають все оплачувати самостійно. І це вкрай складно, коли батьки втратили житло, роботу, мають більше однієї дитини чи виховують її самі. Так у нас народився LEVCHYK SPECTRUM HUB — соціальний проєкт, у межах якого діти-переселенці з РСА отримують безоплатну корекційну допомогу.

Це незнайома тема для нашого суспільства: хто ці діти, в чому їхня особливість, чому їм потрібна допомога саме зараз?

Якщо коротко, то навчитися вимовляти слово "мама", навчитися комунікувати зі світом, вміти елементарно давати собі раду — для цих дітей це завдання щоденної роботи зі спеціалістами. І в них немає іншого часу, потім, коли закінчиться війна. У них є лише сьогодні! Вікно можливостей для таких корекційних занять — від 3 до 7 років.

Сьогодні ми пишаємося, що команда LEVCHYK налічує вже 11 спеціалістів, ми 6 разів на тиждень допомагаємо понад 30 дітям, надаючи понад 800 корекційних занять на місяць.

Розуміючи глибину проблеми суспільного сприйняття аутизму, ми запровадили проєкт навчання для бізнесів та побудови аутизм-френдлі суспільства. Ми об'єднали 150 спеціалістів та провели конференцію для поширення найкращих практик взаємодії нормотипових людей з людьми у спектрі.

LEVCHYK щомісяця підтримує понад 30 соціально відповідальних бізнесів. Реалізація таких проєктів досить ресурсовитратна. Необхідно мати і відповідне приміщення, і обладнання. Тому тут ніяк не обійтися без великих донорів.

Проєкт також фінансується коштом грантів. Один з таких грантів від Британського фонду Crown Agent. Варто зазначити, що ми одразу дуже відповідально підходили до питання бюджетування та організації проєкту. Та завжди відкриті для нових донорів і партнерів.

Узагалі саме відкритість до співпраці є запорукою успіху фонду.

Але серце фонду — це наші люди. Наша команда — це наша сила!

Дехто "вигорає", дехто — знаходить сили. Ми віримо в людей, віримо одне в одного і віримо одне одному — це наша сила. Кожен вкладає частинку своєї душі в фонд і так створюється наш потенціал, потенціал, здатний будувати нове Майбутнє для України.

Одна з наших цілей, щоб ім’я бренду Future for Ukraine, фонду створеного українцями для українців, стало відомим у всьому світі!