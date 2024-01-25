Помогают тем, чью мирную жизнь разрушила война — история фонда Future for Ukraine

Украинцы, которым помог фонд. Фото: Елена Николаенко

Елена Николаенко Елена Николаенко, президент благотворительного фонда Future for Ukraine в США, стратегиня по развитию FFU International

2 года в благотворительности: разочарование, новые надежды и вера в людей. Интервью Елены Николаенко, президента благотворительного фонда Future for Ukraine в США, стратега по развитию FFU International.

Как жить жизнь, когда идет война? Мы нашли себе выход: строить то, что мы умеем лучше всего — бизнес-структуру. Но на этот раз — благотворительного фонда. За два года нашей деятельности могу сказать точно, что благотворительность живет, а точнее сказать, может выжить, только если внедрить в благотворительность бизнес-процессы.

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Доставка добра — это сверхважное дело

Обычно все удивляются, когда я говорю, что благотворительность — это вид бизнеса. Но если посмотреть на это без украшений, то благотворительность — это сервис по доставке добра тем, кто в этом нуждается сегодня больше всего. И фонды изначально выбирают, кому помогать — это часть их миссии.

Future for Ukraine — гуманитарный фонд, помогающий тем, чью мирную жизнь разрушила война: детям, женщинам и военным, получившим сложные ампутации и нуждающимся в протезировании за рубежом.

Почему сервис? Потому что благотворитель — то ли просто бабушка, которая жертвует вам 10 гривен, то ли меценат, то ли фонд, дающий грант на 1 млн долларов — они доверяют тебе сделать добро твоими руками — той группе людей, целевой аудитории, которую они для себя выбрали . Отсюда вытекают все детали того, как это происходит. Если вы хотите доверить кому-то важное дело, а доставка добра — это сверхважное дело, вы ищете профессионалов с несомненной репутацией, высоким качеством предоставления услуг и не за все деньги мира.

Следовательно, стать курьером добра может каждый — их зовут волонтерами.

Future for Ukraine — фонд, созданный украинцами для украинцев

Мы начинали как команда волонтеров, каждый из которых раньше работал в совершенно разных областях бизнеса — от медийной сферы до политики. В частности, я из фармацевтической мировой индустрии, в которой проработала на руководящих должностях более 12 лет. Именно сфера производства лекарств как одна из наиболее урегулированных сфер дала мне опыт, что все политики и процедуры должны регулировать работу компании.

Когда Анна Ковалева пригласила меня создать концепцию для фонда Future for Ukraine, я помню, как спросила: "Кто-то знает, что такое фонд?" На это она ответила мне: "Нет, поступай так, чтобы мы существовали навеки, и чтобы нам доверяли даже мировые компании". И тогда мы решили, что будем строить новый ЮНИСЕФ.

Так начался наш путь введения политик и процедур глобального бизнеса в работу волонтерской организации. Сначала команда не понимала, почему мы все усложняем кучей договоров, но сейчас все понимают, что это — наше преимущество. Главное –— это балансировать между бюрократией и реальной потребностью в регулировании работы фонда.

Мы создавали направления помощи фонду в зависимости от актуальных потребностей того времени и наших умений. Мы понимали, что мы ничего не понимаем в военной технике, поэтому сразу оставили это дело другим фондам. Прежде всего, наша женская команда взялась помогать таким, как мы — мамам с детьми, которые из-за войны оказались в Варшаве. Для них мы открыли CHILDREN HUB, который за год стал украинским центром для более чем 1000 украинских семей с детьми в Польше. Поскольку до полномасштабного вторжения мы создавали проекты высокого уровня, поэтому и в случае с CHILDREN HUB пытались создать нечто уникальное. Для воспитанников хаба мы разработали специальную программу занятий, комбинирующую психологическую помощь и игровой процесс.

CHILDREN HUB переехал во Львов, чтобы в дальнейшем поддерживать украинские семьи ВПЛ с детьми уже в Украине.

Один из интересующих всех сложных вопросов — это где мы ищем доноров? Ответ — везде!

На старте мы искали любые возможности привлечь новые взносы. Некоторые отвечали, мол, вы сначала раскрутите проект, пусть станет известным, а потом я посмотрю, поддерживать ли вас. Но, наконец, появился один человек — бизнесмен, который сам является многодетным отцом, для которого тема поддержки детей во время войны небезразлична. Он помог нам запустить работу LEVCHYK SPECTRUM HUB и CHILDREN HUB, до сих пор является постоянным меценатом обоих проектов. А также поддерживает наше направление работы "Медицинская помощь".

Президент благотворительного фонда Future for Ukraine Елена Николаенко. Фото: Елена Николаенко

Все наши питомцы и их родители знают мецената, он всегда посещает ключевые события, происходящие в стенах LEVCHYK SPECTRUM HUB и CHILDREN HUB. В частности, в ноябре этого года, когда состоялось торжественное открытие новой локации во Львове, он присутствовал. Дети даже лично нарисовали для него картину в подарок.

Были ли разочарования? Были и с самого начала, и до сих пор происходят. Но реакция на них уже другая

Настоящим разочарованием для нас стало то, когда мы увидели, как начали создаваться "фонды-клоны" под нашим именем. Впервые об этом мы узнали из письма нашего донора: якобы фонд под нашим именем собирает средства в Чехии. Но мы там не зарегистрированы! Обычно это вопрос работы соответствующих органов. Но удивляет, почему люди не могут сложить буквы алфавита в другую последовательность, чтобы быть уникальными, а не использовать название уже действующего фонда. Мы продолжаем делать свое дело, нести добро. Но сейчас мы твердо знаем, что важно продолжать строить прозрачную репутацию и следовать нашим ценностям и миссии, потому что у фонда сейчас огромный социальный капитал, у нас есть десятки тысяч подписчиков в наших социальных сетях, нам доверяют мировые компании. И теперь мы можем оценивать, насколько отвечают нашим ценностям те, кто раньше говорил: сделайте что-нибудь, а мы посмотрим, давать ли вам средства.

Одно из наших достаточно сложных направлений — помощь женщинам, подвергшимся сексуальному насилию от российских военных

Проект, который мы готовили к запуску почти 9 месяцев. Отбирали профессиональных психологов с опытом, обучали их, как работать с таким видом травмы, и только после аттестации специалистов мы запустили проект анонимной профессиональной психологической помощи женщинам под названием GIDNA.

Помню, как Анна спросила меня: "А что, если женщины не будут обращаться, потому что у нас в обществе часто обвиняют саму жертву?" И тогда мы решили, что если даже одна женщина к нам обратится и мы поможем ей, этот проект достоин существования. За первый месяц, февраль 2023 года, мы получили 7 обращений. Мы плакали от счастья, что эти девчонки нашли в себе силы обратиться к проекту и стать на путь перемен к лучшему после травмы, потому что они того Достойны! За год к нам обратилось за помощью 22 женщины.

Мы искали спонсоров для проекта Gidna среди всех

И здесь наверняка у нас больше разочарований. Потому что все — от журналистов до спонсоров — хотели слышать личные истории пострадавших женщин. Но мы четко решили: будем отстаивать их право на анонимную помощь до конца. Мы выстраиваем доверие женщин к проекту молекула по молекуле, поэтому чьи-то желания услышать истории для нас недопустимы!

Мы много пишем в материалах для СМИ, что проект GIDNA — это тихая помощь. Нашему обществу нужно время, чтобы научиться воспринимать чужую травму и понимать важность помощи.

Случаи, когда донор оказал помощь, а потом забрал? Да, случаются. На моей памяти таких случаев было три, когда нам дали картину для аукциона, а аукцион все переносили, с претензией, что автор ждет публикаций в сети, а их нет, картину мы вернули. Другой случай, когда известная группа в инстаграммах написала, что предоставит нам помощь, тегнула нас и уже год не отвечает на наши обращения. Другой случай, когда оказали помощь проекту GIDNA, мы были так счастливы, но недолго. Как узнали, что у нас нет очереди из 100 женщин — деньги попросили вернуть, так мы и вернули.

К сожалению, для кого-то благотворительность сегодня — это инструмент маркетинга

Поэтому мы очень тщательно подходим к выбору партнеров. Конечно мы никогда не устанем благодарить всех наших действующих партнеров. Все улыбки детей, первые шаги военных и отзывы всех, кто получил от нас помощь, –— это наше топливо, чтобы двигаться дальше.

Как получить гранты на проекты фонда?

Гранты — это, наверное, одна из основных составляющих, формирующих устойчивость фонда. Грантодатель — это такой же фонд, который доверен другим меценатам, и он должен за год выбрать достойных и прозрачных имплементационных партнеров, которые в рамках своей деятельности смогут реализовывать проекты за средства грантодателя и предоставлять соответствующую отчетность.

Сегодня на рынке благотворительности наибольшая потребность в людях, которые что-то соображают в грантах. Могу сказать точно, для того чтобы вам предоставили грант, должен сложиться такой пазл: ваш фонд имеет прозрачную структуру и все необходимые политики и процедуры, вы знаете в совершенстве все ваши проекты, их цели на короткий срок и как они влияют на жизнь людей, а также опыт отказов. Чем больше вы подаете заявок на грант, тем больше у вас опыта, и вы уже знаете, что писать. Мой совет для молодых фондов — берите внимательного целеустремленного человека и учитесь самостоятельно заполнять все документы на предоставление гранта.

В грантах у нас пользуются наибольшим успехом медицинское направление и помощь детям-переселенцам из РСА в рамках LEVCHYK SPECTRUM HUB. За 2023 год мы получили около 1,1 млн долларов грантовой помощи.

Направление "Медицина"

Медицинскому направлению мы положили начало сразу после создания фонда. Благодаря нашим друзьям из США, Rochester Regional Health Foundation, мы начали помогать больницам медикаментами. А потом в жизни фонда появился подопечный Саша Чайка, который из-за тяжелого ранения на передовой потерял ногу. Мы сопровождали военного, еще когда он был в реанимации, а потом уже поняли, что Саше требуется сложный протез, и начали искать, кто бы смог нам помочь. Так мы обнаружили Майкла Коркорана и его команду из клиники MCOP. Как говорят, когда ты делаешь доброе дело — вокруг него соберутся люди, соберутся люди — появятся и средства, а когда появятся средства — оставайтесь людьми!

Мы поняли, что таких как Саша — сотни! Начали искать донора и обнаружили его! Мировая корпорация "Пфайзер" предоставила нам грант в 1 млн долларов на протезирование и реабилитацию украинцев, получивших тяжелые травмы в результате войны.

Через два года мы запротезировали 12 военных, 8 из которых — в 2023 году. В 2024 году планируем еще около 20 человек. Кстати, Саша благодаря протезу вернулся к своей профессии преподавателя акробатики и сейчас работает с детьми по 8 часов в день! Он для нас пример того, что все наши препятствия только у нас в голове и все возможно в жизни!

Направление "Дети"

Помощь детям с расстройствами спектра аутизма — это проект, который начала наша Мари Король, волонтер, мама прекрасной Киары из РСА.

Мы узнали, насколько травматично для семьи, воспитывающей ребенка с аутизмом, менять место жительства. Что и делали сотни таких семей, которые из-за войны оказались во Львове и ждали своей очереди на получение помощи. К сожалению, у нас в государстве нет бесплатных занятий для детей в спектре аутизма. Родители должны все оплачивать самостоятельно. И это очень сложно, когда родители потеряли жилье, работу, имеют более одного ребенка или воспитывают его сами. Так у нас родился LEVCHYK SPECTRUM HUB — социальный проект, в рамках которого дети-переселенцы из РСА получают безвозмездную коррекционную помощь.

Это незнакомая тема нашего общества: кто эти дети, в чем их особенность, почему им нужна помощь именно сейчас?

Если коротко, то научиться произносить слово "мама", научиться общаться с миром, уметь элементарно справляться — для этих детей это задача ежедневной работы со специалистами. И у них нет другого времени, потом, когда закончится война. У них есть только сегодня! Окно возможностей для таких коррекционных занятий — от 3 до 7 лет.

Сегодня мы гордимся, что команда LEVCHYK насчитывает уже 11 специалистов, мы 6 раз в неделю помогаем более 30 детям, предоставляя более 800 коррекционных занятий в месяц.

Понимая глубину проблемы общественного восприятия аутизма, мы ввели проект обучения для бизнеса и построения аутизм-френдли общества. Мы объединили 150 специалистов и провели конференцию по распространению лучших практик взаимодействия нормотипических людей с людьми в спектре.

LEVCHYK ежемесячно поддерживает более 30 социально ответственных бизнесов. Реализация таких проектов достаточно ресурсозатратна. Необходимо иметь и соответствующее помещение, и оборудование. Потому здесь никак не обойтись без больших доноров.

Проект также финансируется на средства грантов. Один из таких грантов — от Британского фонда Crown Agent. Стоит отметить, что мы сразу ответственно подходили к вопросу бюджетирования и организации проекта. И всегда открыты для новых доноров и партнеров.

Вообще, именно открытость к сотрудничеству является залогом успеха фонда

Но сердце фонда — это наши люди. Наша команда — это наша сила!

Некоторые "выгорают", некоторые — находят силы. Мы верим в людей, верим друг в друга и верим друг другу — это наша сила. Каждый вкладывает часть своей души в фонд и так создается наш потенциал, потенциал, способный строить новое Будущее для Украины.

Одна из наших целей — чтобы имя бренда Future for Ukraine, фонда, созданного украинцами для украинцев, стало известно во всем мире!