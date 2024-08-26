Спеціаліст з дитиною. Фото: Freepik

Від лютого 2022 року офіційно всі неповнолітні громадяни України вважаються дітьми війни. І всі жорстокі події, пов’язані з повномасштабною агресією росії проти України, не можуть пройти безслідно для маленьких українців. Пережита окупація, вимушений переїзд, повітряні тривоги, блекаути створюють відчуття постійної загрози та нестабільності, з якими нам та нашим дітям доводиться жити вже третій рік поспіль. Обтяжливим фактором стає банальна нестача базових речей — надання освітніх послуг для дітей повною мірою, забезпечення спеціальної допомоги для інклюзивних груп, можливостей для розвитку та самореалізації. Якщо дотримуватись думки, що за дітьми – майбутнє держави, — відповідальність за те, в яких умовах зростають українські діти, лягає не лише на владу, але й на суспільство загалом.

Наша редакція дослідила благодійні проєкти, які допомагають дітям в Україні справлятися з наслідками війни та створюють можливості для розвитку молодого покоління на перспективу в державі.

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Проєкт "Школа супергероїв" під патронатом Олени Зеленської

Мережа освітніх центрів, повністю облаштованих для навчання та розвитку дітей від 3 до 18 років, які перебувають на реабілітації чи стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я України. Школа Супергероїв дозволяє не лише не пропускати навчання для школярів, поки вони лікарняному, але й допомагають дітям відволіктись від поганих думок та знайти нових друзів. Такі центри працюють у дитячих лікарнях Києва, Харкова, Дніпра, Львова, Житомира та інших містах України. Деталі можна дізнатись на сайті проєкту.

Дитина з фахівцями. Фото: Freepik

Проєкт від USAID "Мріємо та діємо"

Проєкт покликаний створювати можливості для реалізації ідей та розвитку потенціалу підлітків в Україні. Надають гранти на всебічний професійний розвиток молоді з інвалідністю, комплексну програму підвищення кваліфікації або навчання з можливістю подальшого працевлаштування чи отримання доходу у різних форматах самозайнятості.

Діти під час гри. Фото: Freepik

Вивчення іноземних мов від фонду "Діти героїв"

Фонд підтримує дітей, чиї один або обоє батьків загинули на війні. Багато підопічних фонду через війну втратили домівки або ж з питань безпеки виїхали за кордон, де зіштовхнулись з мовним бар’єром. Програма вивчення іноземних мов реалізується фондом, щоб допомогти дітям полеглих героїв краще адаптуватися до соціальних умов в інших країнах, та дати нові перспективи розвитку для тих, хто в Україні та хоче здобути професію своєї мрії.

Корекційна допомога дітям ВПО з розладами спектра аутизму у LEVCHYK SPECTRUM HUB

Центр безоплатної корекції для дітей родин переселенців, які мають встановлений розлад аутистичного спектра, заснований фондом "Майбутнє для України"(Future for Ukraine) у Львові Події війни — це тяжкий виклик для дітей з РАС.

Сприймаючи цей світ по своєму, діти з аутизмом надміру чутливі до змін у житті, до гучних звуків, до стресових подій. Коли їх звичний розпорядок йде не за планом — це дуже фруструє їх та без належних занять призводить до затримки у розвитку. Як відомо зі світової статистики, кількість людей з діагнозом РСА зростає дедалі більше. І Україна — не виняток.

Вікно можливостей, коли ще можна допомогти дитині у спектрі здобути навички соціалізації, вплинути на розвиток мовлення та поведінкові фактори, досить коротке — до 7 років. Належна корекційна допомога коштує в середньому 35 000-50 000 грн на місяць. Це велика сума для більшості українських родин, а для вимушених переселенців, які через війну втратили роботу та стабільний дохід — взагалі непосильна. Проєкт LEVCHYK реалізується коштом донорів, грантової допомоги та меценатської підтримки Вадима Столара. Дізнатися деталі та подати заявку на відвідування корекційних занять можна на сайті проєкту.

Центр розвитку для дітей CHILDREN HUB

Центр розвитку для дітей переселенців та дітей, які втратили одного з батьків через війну у Львові. Центр було засновано фондом Future for Ukraine за підтримки мецената Вадима Столара у червні 2022 року у Варшаві, щоб допомогти українським матерям з дітьми, які вимушено опинилися у Польщі через початок повномасштабного вторгнення.

Проєкт починав свою роботу як дитячий куточок, де жінки могли б залишити власних дітей під наглядом на кілька годин, щоб вирішити питання з документами, робою чи просто сходити у магазин за продуктами. За пів року роботи CHILDREN HUB переріс у справжній український куточок, де для дітей проводились уроки патріотичного виховання, заняття з творчості, англійської мови та багато інших цікавих та корисних активностей. CHILDREN HUB став прихистком та відрадою на чужині для понад 1000 українських родин. Виконавши свою місію, він переїхав до Львова, аби надалі підтримувати родини переселенців з дітьми. Центр приймає нові заявки на відвідування дітей від 3 до 7 років. Для реєстрації заповніть форму.

"Місце сили" для підлітків

У Києві на вул. Ігорівській ⅛ діє благодійний творчий простір, де діти середнього та старшого віку можуть якісно провести дозвілля — це творчі майтер-класи, заняття в театральній студії, тренінги з психоемоційної підтримки та інші корисні активності для підлітків. "Місце сили" засновано фондом Клуб Добродіїв та орієнтований на допомогу дітям переселенцям, які через війну евакуювалися до Києва. Розклад подій дивіться на сайті клубу.