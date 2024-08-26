Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Помощь детям во время войны: благотворительные проекты, инициативы, меценатская поддержка arrow

Помощь детям во время войны: благотворительные проекты, инициативы, меценатская поддержка

26 августа 2024 14:21
Марина Кисадели - Редактор
Переживаемая оккупация, вынужденный переезд, воздушные тревоги, блекауты создают ощущение постоянной угрозы и нестабильности, с которыми нам и нашим детям приходится жить уже третий год подряд.
Специалист с ребенком. Фото: Freepik
Марина Кисадели - Редактор

С февраля 2022 официально все несовершеннолетние граждане Украины считаются детьми войны. И все жестокие события, связанные с полномасштабной агрессией россии против Украины, не могут пройти бесследно для маленьких украинцев. Переживаемая оккупация, вынужденный переезд, воздушные тревоги, блэкауты создают ощущение постоянной угрозы и нестабильности, с которыми нам и нашим детям приходится жить уже третий год. Удручающим фактором становится банальная нехватка базовых вещей — предоставление образовательных услуг для детей в полной мере, обеспечение специальной помощи для инклюзивных групп, возможностей для развития и самореализации. Если придерживаться мнения, что за детьми — будущее государства, ответственность за то, в каких условиях растут украинские дети, ложится не только на власть, но и на общество в целом.

Наша редакция исследовала благотворительные проекты, которые помогают детям в Украине справляться с последствиями войны и создают возможности развития молодого поколения на перспективу в государстве.

Читайте также:

Проект "Школа супергероев" под патронатом Елены Зеленской

Сеть образовательных центров полностью обустроенных для обучения и развития детей от 3 до 18 лет, которые находятся на реабилитации или стационарном лечении в учреждениях здравоохранения Украины. Школа Супергероев позволяет не только не пропускать обучение для школьников пока они больничному, но и помогают детям отвлечься от плохих мыслей и найти новых друзей. Такие центры работают в детских больницах Киева, Харькова, Днепра, Львова, Житомира и других городах. Подробности можно узнать на сайте проекта.

психологическая помощь детям
Ребенок со специалистами. Фото: Freepik

Проект от USAID "Мечтаем и действуем"

Проект призван создать возможности для реализации идей и развития потенциала подростков в Украине. Предоставляют гранты на всестороннее профессиональное развитие молодежи с инвалидностью, комплексную программу повышения квалификации или обучения с возможностью дальнейшего трудоустройства или получения дохода в разных форматах самозанятости.

помощь детям
Дети во время игры. Фото: Freepik

Изучение иностранных языков от фонда "Дети героев"

Фонд поддерживает детей, чьи один или оба родителя погибли на войне. Многие подопечные фонда из-за войны потеряли дома или по вопросам безопасности выехали за границу, где столкнулись с языковым барьером. Программа изучения иностранных языков реализуется фондом, чтобы помочь детям павших героев лучше адаптироваться к социальным условиям в других странах, и дать новые перспективы развития для тех, кто в Украине и хочет получить профессию своей мечты.

Коррекционная помощь детям ВПЛ с расстройствами спектра аутизма в LEVCHYK SPECTRUM HUB

Центр безвозмездной коррекции для детей семей переселенцев, имеющих установленное расстройство аутистического спектра, основан фондом "Будущее для Украины" (Future for Ukraine) во Львове События войны — это тяжелый вызов для детей из РАС.

Воспринимая этот мир по своему, дети с аутизмом слишком чувствительны к изменениям в жизни, к громким звукам, к стрессовым событиям. Когда их привычный распорядок идет не по плану, это очень фрустрирует их и без надлежащих занятий приводит к задержке в развитии. Как известно из мировой статистики, количество людей с диагнозом РСА растет все больше. И Украина — не исключение.

Окно возможностей, когда еще можно помочь ребенку в спектре обрести навыки социализации, повлиять на развитие речи и поведенческие факторы, достаточно короткое — до 7 лет. Должная коррекционная помощь стоит в среднем 35 000–50 000 грн в месяц. Это большая сумма для большинства украинских семей, а для вынужденных переселенцев, в результате потерявших работу и стабильный доход — вообще непосильная. Проект LEVCHYK реализуется на средства доноров, грантовой помощи и меценатской поддержки Вадима Столара. Узнать детали и подать заявку на посещение коррекционных занятий можно на сайте проекта.

Центр развития детей CHILDREN HUB

Центр развития для детей переселенцев и детей, потерявших одного из родителей из-за войны во Львове. Центр был основан фондом Future for Ukraine при поддержке мецената Вадима Столара в июне 2022 года в Варшаве, чтобы помочь украинским матерям с детьми, вынужденно оказавшимися в Польше из-за начала полномасштабного вторжения.

Проект начинал свою работу как детский уголок, где женщины могли бы оставить своих детей под наблюдением на несколько часов, чтобы решить вопрос с документами, работой или просто сходить в магазин за продуктами. За полгода работы CHILDREN HUB перерос в настоящий украинский уголок, где для детей проводились уроки патриотического воспитания, занятия по творчеству, английскому языку и многие другие интересные и полезные активности. CHILDREN HUB стал убежищем и отрадой на чужбине для более чем 1000 украинских семей. Выполнив свою миссию, он переехал во Львов, чтобы поддерживать семьи переселенцев с детьми. Центр принимает новые заявки на посещение детей от 3 до 7 лет. Для регистрации заполните форму.

"Место силы" для подростков

В Киеве по ул. Игоревской ⅛ действует благотворительное творческое пространство, где дети среднего и старшего возраста могут качественно провести досуг — это творческие мастер-классы, занятия в театральной студии, тренинги по психоэмоциональной поддержке и другие полезные активности для подростков. "Место силы" основан фондом Клуб Добродеев и ориентирован на помощь детям переселенцам, которые из-за войны эвакуировались в Киев. Расписание событий смотрите на сайте клуба.

дети благотворительность психологическая помощь USAID война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:18 В Киеве обломки беспилотника упали на Обуховскую трассу

15:15 Украина готовит ответы — Умеров отреагировал на утреннюю атаку России

15:13 Документы для продолжения бронирования от мобилизации — адвокат объяснил процедуру

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

15:02 Одесская область без воды — кому стоит позаботиться о запасах

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

14:57 Дополнительные выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — какую сумму получат

14:56 США и Великобритания оказывали Украине помощь во время операции в Курской области, — NYT

14:54 В Центре противодействия дезинформации ответили, возможно ли ракетами разрушить Киевскую ГЭС

14:45 В Киеве мужчина выхватил из рук пенсионерки телефон и сдал его в ломбард — какое наказание грозит

14:38 Более высокие пенсии украинцев в августе — ПФУ уточнил детали финансирования

15:18 В Киеве обломки беспилотника упали на Обуховскую трассу

15:15 Украина готовит ответы — Умеров отреагировал на утреннюю атаку России

15:13 Документы для продолжения бронирования от мобилизации — адвокат объяснил процедуру

15:02 Одесская область без воды — кому стоит позаботиться о запасах

14:57 Дополнительные выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — какую сумму получат

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

14:56 США и Великобритания оказывали Украине помощь во время операции в Курской области, — NYT

14:54 В Центре противодействия дезинформации ответили, возможно ли ракетами разрушить Киевскую ГЭС

14:45 В Киеве мужчина выхватил из рук пенсионерки телефон и сдал его в ломбард — какое наказание грозит

14:38 Более высокие пенсии украинцев в августе — ПФУ уточнил детали финансирования

14:38 Есть два решения помощи Украине — Кулеба обратился к союзникам после атаки РФ

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Text

16:59 Россияне обстреливают Суджу, страдает гражданское население — офицер ВСУ объяснил ситуацию

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту