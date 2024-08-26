Переживаемая оккупация, вынужденный переезд, воздушные тревоги, блекауты создают ощущение постоянной угрозы и нестабильности, с которыми нам и нашим детям приходится жить уже третий год подряд.

Специалист с ребенком. Фото: Freepik

С февраля 2022 официально все несовершеннолетние граждане Украины считаются детьми войны. И все жестокие события, связанные с полномасштабной агрессией россии против Украины, не могут пройти бесследно для маленьких украинцев. Переживаемая оккупация, вынужденный переезд, воздушные тревоги, блэкауты создают ощущение постоянной угрозы и нестабильности, с которыми нам и нашим детям приходится жить уже третий год. Удручающим фактором становится банальная нехватка базовых вещей — предоставление образовательных услуг для детей в полной мере, обеспечение специальной помощи для инклюзивных групп, возможностей для развития и самореализации. Если придерживаться мнения, что за детьми — будущее государства, ответственность за то, в каких условиях растут украинские дети, ложится не только на власть, но и на общество в целом.

Наша редакция исследовала благотворительные проекты, которые помогают детям в Украине справляться с последствиями войны и создают возможности развития молодого поколения на перспективу в государстве.

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Проект "Школа супергероев" под патронатом Елены Зеленской

Сеть образовательных центров полностью обустроенных для обучения и развития детей от 3 до 18 лет, которые находятся на реабилитации или стационарном лечении в учреждениях здравоохранения Украины. Школа Супергероев позволяет не только не пропускать обучение для школьников пока они больничному, но и помогают детям отвлечься от плохих мыслей и найти новых друзей. Такие центры работают в детских больницах Киева, Харькова, Днепра, Львова, Житомира и других городах. Подробности можно узнать на сайте проекта.

Ребенок со специалистами. Фото: Freepik

Проект от USAID "Мечтаем и действуем"

Проект призван создать возможности для реализации идей и развития потенциала подростков в Украине. Предоставляют гранты на всестороннее профессиональное развитие молодежи с инвалидностью, комплексную программу повышения квалификации или обучения с возможностью дальнейшего трудоустройства или получения дохода в разных форматах самозанятости.

Дети во время игры. Фото: Freepik

Изучение иностранных языков от фонда "Дети героев"

Фонд поддерживает детей, чьи один или оба родителя погибли на войне. Многие подопечные фонда из-за войны потеряли дома или по вопросам безопасности выехали за границу, где столкнулись с языковым барьером. Программа изучения иностранных языков реализуется фондом, чтобы помочь детям павших героев лучше адаптироваться к социальным условиям в других странах, и дать новые перспективы развития для тех, кто в Украине и хочет получить профессию своей мечты.

Коррекционная помощь детям ВПЛ с расстройствами спектра аутизма в LEVCHYK SPECTRUM HUB

Центр безвозмездной коррекции для детей семей переселенцев, имеющих установленное расстройство аутистического спектра, основан фондом "Будущее для Украины" (Future for Ukraine) во Львове События войны — это тяжелый вызов для детей из РАС.

Воспринимая этот мир по своему, дети с аутизмом слишком чувствительны к изменениям в жизни, к громким звукам, к стрессовым событиям. Когда их привычный распорядок идет не по плану, это очень фрустрирует их и без надлежащих занятий приводит к задержке в развитии. Как известно из мировой статистики, количество людей с диагнозом РСА растет все больше. И Украина — не исключение.

Окно возможностей, когда еще можно помочь ребенку в спектре обрести навыки социализации, повлиять на развитие речи и поведенческие факторы, достаточно короткое — до 7 лет. Должная коррекционная помощь стоит в среднем 35 000–50 000 грн в месяц. Это большая сумма для большинства украинских семей, а для вынужденных переселенцев, в результате потерявших работу и стабильный доход — вообще непосильная. Проект LEVCHYK реализуется на средства доноров, грантовой помощи и меценатской поддержки Вадима Столара. Узнать детали и подать заявку на посещение коррекционных занятий можно на сайте проекта.

Центр развития детей CHILDREN HUB

Центр развития для детей переселенцев и детей, потерявших одного из родителей из-за войны во Львове. Центр был основан фондом Future for Ukraine при поддержке мецената Вадима Столара в июне 2022 года в Варшаве, чтобы помочь украинским матерям с детьми, вынужденно оказавшимися в Польше из-за начала полномасштабного вторжения.

Проект начинал свою работу как детский уголок, где женщины могли бы оставить своих детей под наблюдением на несколько часов, чтобы решить вопрос с документами, работой или просто сходить в магазин за продуктами. За полгода работы CHILDREN HUB перерос в настоящий украинский уголок, где для детей проводились уроки патриотического воспитания, занятия по творчеству, английскому языку и многие другие интересные и полезные активности. CHILDREN HUB стал убежищем и отрадой на чужбине для более чем 1000 украинских семей. Выполнив свою миссию, он переехал во Львов, чтобы поддерживать семьи переселенцев с детьми. Центр принимает новые заявки на посещение детей от 3 до 7 лет. Для регистрации заполните форму.

"Место силы" для подростков

В Киеве по ул. Игоревской ⅛ действует благотворительное творческое пространство, где дети среднего и старшего возраста могут качественно провести досуг — это творческие мастер-классы, занятия в театральной студии, тренинги по психоэмоциональной поддержке и другие полезные активности для подростков. "Место силы" основан фондом Клуб Добродеев и ориентирован на помощь детям переселенцам, которые из-за войны эвакуировались в Киев. Расписание событий смотрите на сайте клуба.