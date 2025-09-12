Відео
DOROFEEVA виступить з програмою HEARTBEAT у "В’ЯВА"

Дата публікації: 12 вересня 2025 12:26
DOROFEEVA виступить з програмою HEARTBEAT у В’ЯВА — обмежена кількість квитків
Співачка DOROFEEVA. Фото: "В’ЯВА"

21 вересня в Києві DOROFEEVA дасть великий концерт просто неба в культурному просторі "В’ЯВА" з програмою HEARTBEAT — вечір живої музики, щирих емоцій та драйву.

На сцені пролунають хіти, що підкорили топчарти й мільйони слухачів: "Смак-печаль", "Додайте світла", "Хай пишуть", "А я все плакала", "Хартбіт" та інші. Шоу про енергію, справжні відчуття та атмосферу, яку запам’ятаєте надовго.

Час і місце:

  • 21 вересня (неділя)
  • відкриття дверей о 17:00, початок о 19:00
  • культурний простір "В’ЯВА", пр-т Академіка Глушкова, 1

На території: ресторан, лаунж-зони, фуд-корт, зона гамаків, спортивний майданчик, PlayStation, три паркінги. Локація pet-friendly, обладнана укриттями та генераторами.

ВАЖЛИВО!

Умови безкоштовного входу для дітей до 12 років:

  • Фан-зона: діти до 12 років проходять безкоштовно;
  • VIP-зона: діти до 12 років проходять безкоштовно разом із дорослим, який має VIP-квиток, без окремого посадкового місця.

Для військовослужбовців:

  • безкоштовно за наявності дійсного посвідчення учасника бойових дій;
  • військовослужбовцям вартість квитка зі знижкою 50% за наявності дійсного військового квитка.

Для людей з інвалідністю:

  • безкоштовно за наявності документу, що підтверджує інвалідність та для супроводжуючого, в разі необхідності.

Для літніх людей:

  • безкоштовно за наявності пенсійного посвідчення.

Не пропустіть шанс стати частиною цього музичного свята і відчути справжній heartbeat разом із DOROFEEVA!

Придбати квитки на концерт можна за цим посиланням

 

Київ Надя Дорофєєва концерт шоу-бізнес співачка
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
