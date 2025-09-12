DOROFEEVA выступит с программой HEARTBEAT в В’ЯВА — ограниченное количество билетов

Певица DOROFEEVA. Фото: "В'ЯВА"

21 сентября в Киеве DOROFEEVA даст большой концерт под открытым небом в культурном пространстве "В'ЯВА" с программой HEARTBEAT — вечер живой музыки, искренних эмоций и драйва.

На сцене прозвучат хиты, покорившие топчарты и миллионы слушателей: "Смак-печаль", "Додайте світла", "Хай пишуть", "А я все плакала", "Хартбіт" и другие. Шоу об энергии, настоящих ощущениях и атмосфере, которую запомните надолго.

Певица Дорофеева на сцене. Фото: Денис Дидковский

Время и место:

21 сентября (воскресенье)

открытие дверей в 17:00, начало в 19:00

культурное пространство "В'ЯВА", пр-т Академика Глушкова, 1

На территории: ресторан, лаунж-зоны, фуд-корт, зона гамаков, спортивная площадка, PlayStation, три паркинга. Локация pet-friendly, оборудована укрытиями и генераторами.

ВАЖНО!

Условия бесплатного входа для детей до 12 лет:

Фан-зона: дети до 12 лет проходят бесплатно;

VIP-зона: дети до 12 лет проходят бесплатно вместе со взрослым, который имеет VIP-билет, без отдельного посадочного места.

Для военнослужащих:

бесплатно при наличии действительного удостоверения участника боевых действий;

военнослужащим стоимость билета со скидкой 50% при наличии действительного военного билета.

Для людей с инвалидностью:

бесплатно при наличии документа, подтверждающего инвалидность и для сопровождающего, в случае необходимости.

Для пожилых людей:

бесплатно при наличии пенсионного удостоверения.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и почувствовать настоящий heartbeat вместе с DOROFEEVA!

Купить билеты на концерт можно по этой ссылке.