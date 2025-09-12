DOROFEEVA выступит с программой HEARTBEAT в В’ЯВА — ограниченное количество билетов

DOROFEEVA выступит с программой HEARTBEAT в "В'ЯВА"
21 сентября в Киеве DOROFEEVA даст большой концерт под открытым небом в культурном пространстве "В'ЯВА" с программой HEARTBEAT — вечер живой музыки, искренних эмоций и драйва.
На сцене прозвучат хиты, покорившие топчарты и миллионы слушателей: "Смак-печаль", "Додайте світла", "Хай пишуть", "А я все плакала", "Хартбіт" и другие. Шоу об энергии, настоящих ощущениях и атмосфере, которую запомните надолго.
Время и место:
- 21 сентября (воскресенье)
- открытие дверей в 17:00, начало в 19:00
- культурное пространство "В'ЯВА", пр-т Академика Глушкова, 1
На территории: ресторан, лаунж-зоны, фуд-корт, зона гамаков, спортивная площадка, PlayStation, три паркинга. Локация pet-friendly, оборудована укрытиями и генераторами.
ВАЖНО!
Условия бесплатного входа для детей до 12 лет:
- Фан-зона: дети до 12 лет проходят бесплатно;
- VIP-зона: дети до 12 лет проходят бесплатно вместе со взрослым, который имеет VIP-билет, без отдельного посадочного места.
Для военнослужащих:
- бесплатно при наличии действительного удостоверения участника боевых действий;
- военнослужащим стоимость билета со скидкой 50% при наличии действительного военного билета.
Для людей с инвалидностью:
- бесплатно при наличии документа, подтверждающего инвалидность и для сопровождающего, в случае необходимости.
Для пожилых людей:
- бесплатно при наличии пенсионного удостоверения.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника и почувствовать настоящий heartbeat вместе с DOROFEEVA!
Купить билеты на концерт можно по этой ссылке.
