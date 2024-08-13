"Нітрогліцерин" лідирує у Spotify Equal і робить Дорофєєву однією з найпопулярніших співачок в Україні

Надя Дорофєєва. Фото: Instagram @nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва порадувала своїх фанатів новою роботою — артистка випустила трек під назвою "Нітрогліцерин" та презентувала кліп на тему пісні.

Як пишуть Мета новини, сингл у найкоротші терміни підкорив практично всі музичні чарти. Йому вдалося очолити український та глобальний плейлисти EQUAL від Spotify.

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Співачка заявила, що новий реліз розповідає про енергію та силу, яка полягає у прийнятті, подяці, готовності жити далі. У пісні відображено біль та помилки минулого, які роблять людей сміливішими та дають колосальну мотивацію рухатися вперед. У ранах та больових точках, на думку артистки, прихована потужна енергія. Саме її виконавиця й спробувала передати своїм слухачам.

Текст до ритмічного треку написав чоловік Дорофєєвої, ресторатор та музикант Михайло Кацурін. Варто зазначити, що він і раніше неодноразово прикладав свою руку до робіт артистки.

Відеоробота, яка була презентована разом із треком, виконана у нехарактерній для виконавиці манері. У кліпі вона не з'явиться. Натомість у головній ролі виступить танцівниця Марина Кущова. Через незвичну хореографію танцівниця змогла передати складну рефлексію.

Шанувальники високо оцінили нову роботу співачки. Вони активно діляться у соціальних мережах улюбленими рядками.

Основна ідея відео полягає в мотивації, яку кожна людина знаходить і втрачає кілька разів на день. Людям періодично здається, що вони зіткнулися з проблемами, що не вирішуються. У таких ситуаціях багато хто зупиняється і перестає боротися. Ця пісня має допомогти слухачам зробити перший крок до своєї мрії.

DOROFEEVA — амбасадор EQUAL

EQUAL — масштабний проєкт, орієнтований на підтримку талановитих виконавців у музичній індустрії. Ставши амбасадором EQUAL, Дорофєєва увійшла до лав талановитих співачок і отримала можливість звучати ще голосніше.

"Нітрогліцерин" — це не звичайна пісня, а симбіоз вибухових емоцій. Композиція має увійти до майбутнього альбому виконавиці під назвою "Хартбіт". Вихід альбому заплановано на вересень 2024 року. Кліп на композицію "Хартбіт" вже був представлений широкому загалу і гідно оцінений фанатами.