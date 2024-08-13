"Нітрогліцерин" лідирує у Spotify Equal і робить Дорофєєву однією з найпопулярніших співачок в Україні

DOROFEEVA знову на вершині: трек "Нітрогліцерин" очолює Spotify Equal
Надя Дорофєєва порадувала своїх фанатів новою роботою — артистка випустила трек під назвою "Нітрогліцерин" та презентувала кліп на тему пісні.
Як пишуть Мета новини, сингл у найкоротші терміни підкорив практично всі музичні чарти. Йому вдалося очолити український та глобальний плейлисти EQUAL від Spotify.
Цікаві факти
Співачка заявила, що новий реліз розповідає про енергію та силу, яка полягає у прийнятті, подяці, готовності жити далі. У пісні відображено біль та помилки минулого, які роблять людей сміливішими та дають колосальну мотивацію рухатися вперед. У ранах та больових точках, на думку артистки, прихована потужна енергія. Саме її виконавиця й спробувала передати своїм слухачам.
- Текст до ритмічного треку написав чоловік Дорофєєвої, ресторатор та музикант Михайло Кацурін. Варто зазначити, що він і раніше неодноразово прикладав свою руку до робіт артистки.
- Відеоробота, яка була презентована разом із треком, виконана у нехарактерній для виконавиці манері. У кліпі вона не з'явиться. Натомість у головній ролі виступить танцівниця Марина Кущова. Через незвичну хореографію танцівниця змогла передати складну рефлексію.
- Шанувальники високо оцінили нову роботу співачки. Вони активно діляться у соціальних мережах улюбленими рядками.
Основна ідея відео полягає в мотивації, яку кожна людина знаходить і втрачає кілька разів на день. Людям періодично здається, що вони зіткнулися з проблемами, що не вирішуються. У таких ситуаціях багато хто зупиняється і перестає боротися. Ця пісня має допомогти слухачам зробити перший крок до своєї мрії.
DOROFEEVA — амбасадор EQUAL
EQUAL — масштабний проєкт, орієнтований на підтримку талановитих виконавців у музичній індустрії. Ставши амбасадором EQUAL, Дорофєєва увійшла до лав талановитих співачок і отримала можливість звучати ще голосніше.
"Нітрогліцерин" — це не звичайна пісня, а симбіоз вибухових емоцій. Композиція має увійти до майбутнього альбому виконавиці під назвою "Хартбіт". Вихід альбому заплановано на вересень 2024 року. Кліп на композицію "Хартбіт" вже був представлений широкому загалу і гідно оцінений фанатами.
Читайте Новини.LIVE!