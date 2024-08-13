Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow DOROFEEVA снова на вершине: трек "Нитроглицерин" возглавляет Spotify Equal arrow

DOROFEEVA снова на вершине: трек "Нитроглицерин" возглавляет Spotify Equal

13 августа 2024 12:26
Марина Кисадели - Редактор
"Нитроглицерин" лидирует в Spotify Equal и делает Дорофееву одной из самых популярных певиц в Украине
Надя Дорофеева. Фото: Instagram @nadyadorofeeva
Марина Кисадели - Редактор

Надя Дорофеева порадовала своих фанатов новой работой — артистка выпустила трек под названием "Нітрогліцерин" и представила клип на тему песни.

Как пишут Мета новости, сингл в кратчайшие сроки покорил практически все музыкальные чарты. Ему удалось возглавить украинский и глобальный плейлисты EQUAL от Spotify.

Читайте также:

Интересные факты

Певица заявила, что новый релиз рассказывает об энергии и силе, которая заключается в принятии, благодарности, готовности жить дальше. В песне отображены боль и ошибки прошлого, которые делают людей более смелыми и дают колоссальную мотивацию двигаться вперед. В ранах и болевых точках, по мнению артистки, скрыта мощная энергия. Именно ее исполнительница и попыталась передать своим слушателям.

  • Текст к ритмичному треку написал супруг Дорофеевой, ресторатор и музыкант Михаил Кацурин. Стоит отметить, что он и раньше неоднократно прикладывал свою руку к работам артистки.
  • Видеоработа, которая была презентована вместе с треком, выполнена в нехарактерной для исполнительницы манере. В клипе она не появится. Зато в главной роли выступит танцовщица Марина Кущева. Через необычную хореографию танцовщица смогла передать сложную рефлексию.
  • Поклонники высоко оценили новую работу певицы. Они активно делятся в социальных сетях любимыми строчками.

Основная идея видео заключается в мотивации, которую каждый человек находит и теряет по несколько раз за день. Людям периодически кажется, что они столкнулись с нерешаемыми проблемами. В таких ситуациях многие останавливаются и перестают бороться. Эта песня должна помочь слушателям сделать первый шаг к своей мечте.

DOROFEEVA — амбассадор EQUAL

EQUAL — масштабный проект, ориентированный на поддержку талантливых исполнительниц в музыкальной индустрии. Став амбассадором EQUAL, Дорофеева вошла в ряды талантливых певиц и получила возможность звучать еще громче.

"Нітрогліцерин" — это не обычная песня, а симбиоз взрывных эмоций. Композиция должна войти в будущий альбом исполнительницы под названием "Хартбит". Выход альбома запланирован на сентябрь 2024 года. Клип на композицию "Хартбит" уже был представлен широкой публике и по достоинству оценен фанатами.

Надя Дорофеева музыка шоу-бизнес певица Премьера

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:01 Харлан призналась, почему согласилась отдать свою победную саблю на аукцион

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

12:56 Отключение воды в Одессе сегодня — кому следует быть готовым

12:46 В Украине существенно повысили зарплаты — кто получает 25 тыс. грн

12:43 Такое впечатление, что фехтовала в Украине — Харлан поделилась воспоминаниями от олимпийского финала

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

12:24 Стратегические цели Кремля на юге Украины — Россия стремится захватить Одессу и Николаев

12:04 В Украине до конца недели ограничат переводы с карты на карту — детали

12:02 Маск не против получить должность в Белом доме в случае победы Трампа на выборах

11:49 Праздник вопреки войне — дочь одесского миллионера Кауфмана сыграла свадьбу за 2 млн долларов

11:33 В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с участием автобуса с детьми — есть жертвы

13:01 Харлан призналась, почему согласилась отдать свою победную саблю на аукцион

12:56 Отключение воды в Одессе сегодня — кому следует быть готовым

12:46 В Украине существенно повысили зарплаты — кто получает 25 тыс. грн

12:43 Такое впечатление, что фехтовала в Украине — Харлан поделилась воспоминаниями от олимпийского финала

12:24 Стратегические цели Кремля на юге Украины — Россия стремится захватить Одессу и Николаев

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

12:04 В Украине до конца недели ограничат переводы с карты на карту — детали

12:02 Маск не против получить должность в Белом доме в случае победы Трампа на выборах

11:49 Праздник вопреки войне — дочь одесского миллионера Кауфмана сыграла свадьбу за 2 млн долларов

11:33 В Хмельницкой области произошло жуткое ДТП с участием автобуса с детьми — есть жертвы

11:31 Танцы на могилах Героев — полиция Одесчины расследует вечеринку у мемориала

Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

9 августа 2024

06:40 Сколько стоит золото в Украине — цены за 1 г драгоценных металлов в августе

Новость с видео

06:05 Запрет Telegram в Украине — почему мессенджер не заблокируют и что говорят в парламенте

8 августа 2024
Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия готовит месть за Курщину и как могут изменить мобилизационный возраст — эфир День.LIVE

Text

09:55 Братчук объяснил, как события в Курске повлияли на ситуацию на Покровском направлении

Text

08:00 Заявление Банковой о Курске и коррупция в Минэнерго — эфир Ранок.LIVE

Text

01:40 Ляшко рассказал об итогах первого заседания Совета по восстановлению "Охматдета"

12 августа 2024
Text

21:48 Ляшко назвал сроки восстановления Охматдета и объяснил ответственность по расходам бюджета

Text

17:53 Незаконное пересечение границы — в ГПСУ ответили, возросло ли количество попыток

Text

17:50 Расширение плацдарма в Курской области и пожар на ЗАЭС — эфир Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Text

15:45 Нардеп объяснил, кто виноват в назначении взяточников на государственные должности

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:00 Россия перебрасывает силы под Курск, угрозы Лукашенко и пожар на ЗАЭС — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения