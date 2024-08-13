"Нитроглицерин" лидирует в Spotify Equal и делает Дорофееву одной из самых популярных певиц в Украине

Надя Дорофеева. Фото: Instagram @nadyadorofeeva

Надя Дорофеева порадовала своих фанатов новой работой — артистка выпустила трек под названием "Нітрогліцерин" и представила клип на тему песни.

Как пишут Мета новости, сингл в кратчайшие сроки покорил практически все музыкальные чарты. Ему удалось возглавить украинский и глобальный плейлисты EQUAL от Spotify.

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Интересные факты

Певица заявила, что новый релиз рассказывает об энергии и силе, которая заключается в принятии, благодарности, готовности жить дальше. В песне отображены боль и ошибки прошлого, которые делают людей более смелыми и дают колоссальную мотивацию двигаться вперед. В ранах и болевых точках, по мнению артистки, скрыта мощная энергия. Именно ее исполнительница и попыталась передать своим слушателям.

Текст к ритмичному треку написал супруг Дорофеевой, ресторатор и музыкант Михаил Кацурин. Стоит отметить, что он и раньше неоднократно прикладывал свою руку к работам артистки.

Видеоработа, которая была презентована вместе с треком, выполнена в нехарактерной для исполнительницы манере. В клипе она не появится. Зато в главной роли выступит танцовщица Марина Кущева. Через необычную хореографию танцовщица смогла передать сложную рефлексию.

Поклонники высоко оценили новую работу певицы. Они активно делятся в социальных сетях любимыми строчками.

Основная идея видео заключается в мотивации, которую каждый человек находит и теряет по несколько раз за день. Людям периодически кажется, что они столкнулись с нерешаемыми проблемами. В таких ситуациях многие останавливаются и перестают бороться. Эта песня должна помочь слушателям сделать первый шаг к своей мечте.

DOROFEEVA — амбассадор EQUAL

EQUAL — масштабный проект, ориентированный на поддержку талантливых исполнительниц в музыкальной индустрии. Став амбассадором EQUAL, Дорофеева вошла в ряды талантливых певиц и получила возможность звучать еще громче.

"Нітрогліцерин" — это не обычная песня, а симбиоз взрывных эмоций. Композиция должна войти в будущий альбом исполнительницы под названием "Хартбит". Выход альбома запланирован на сентябрь 2024 года. Клип на композицию "Хартбит" уже был представлен широкой публике и по достоинству оценен фанатами.