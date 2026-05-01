Головна Актуально Дуже важливо, що Буданов "звіряє годинники" з Радою, – експерт

Дата публікації: 1 травня 2026 10:42
Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Для країни вкрай важливо, що Кирило Буданов підтримує комунікацію з Верховною Радою у форматі "звіряння годинників". Така взаємодія має особливе значення в умовах війни, оскільки допомагає формувати узгоджену державну позицію.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив експерт із конституційного права, колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера.

За словами Магери, подібний формат дає можливість координувати дії між ключовими державними інституціями, зокрема для представлення спільної позиції України на міжнародному рівні.

Водночас він зауважив, що з політичного погляду такі зустрічі є позитивними для Буданова, адже дозволяють йому працювати на рівні керівництва парламенту та очільників фракцій.

Раніше BBC повідомляло, що під час зустрічі з народними депутатами Кирило Буданов сприяв більш відкритому діалогу з парламентом, що частково зменшило напруження довкола законодавчих ініціатив. Також він наголошував, що без єдності українське суспільство не зможе витримати війну та реалізувати важливі рішення.

Новини.LIVE раніше повідомляв, що політолог та блогер Петро Олещук позитивно оцінив роботу Кирила Буданова щодо повернення полонених українців додому. Він заявив, що йому вдалося побудувати нову ефективну комунікацію.

А в матеріалі The Washington Post заявили, що очільники оборонних підприємств поділяють погляди та оцінки Кирила Буданова стосовно війни в Україні. Зокрема, очільник ОПУ вважає, що Україна перехопила ініціативу та активно напрацьовує новітні технології та інтелектуальні рішення для зброї. 

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
