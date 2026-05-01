Очень важно, что Буданов "сверяет часы" с Радой, — эксперт

Для страны крайне важно, что Кирилл Буданов поддерживает коммуникацию с Верховной Радой в формате "сверки часов". Такое взаимодействие имеет особое значение в условиях войны, поскольку помогает формировать согласованную государственную позицию.

Об этом в эфире телеканала "Прямий" заявил эксперт по конституционному праву, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

По словам Магеры, подобный формат дает возможность координировать действия между ключевыми государственными институтами, в частности для представления общей позиции Украины на международном уровне.

В то же время он отметил, что с политической точки зрения такие встречи являются положительными для Буданова, ведь позволяют ему работать на уровне руководства парламента и руководителей фракций.

Ранее BBC сообщало, что во время встречи с народными депутатами Кирилл Буданов способствовал более открытому диалогу с парламентом, что частично уменьшило напряжение вокруг законодательных инициатив. Также он отмечал, что без единства украинское общество не сможет выдержать войну и реализовать важные решения.

