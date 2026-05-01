Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Очень важно, что Буданов "сверяет часы" с Радой, — эксперт

Очень важно, что Буданов "сверяет часы" с Радой, — эксперт

Ua ru
Дата публикации 1 мая 2026 10:42
Очень важно, что Буданов "сверяет часы" с Радой, — эксперт
Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Для страны крайне важно, что Кирилл Буданов поддерживает коммуникацию с Верховной Радой в формате "сверки часов". Такое взаимодействие имеет особое значение в условиях войны, поскольку помогает формировать согласованную государственную позицию.

Об этом в эфире телеканала "Прямий" заявил эксперт по конституционному праву, бывший заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

По словам Магеры, подобный формат дает возможность координировать действия между ключевыми государственными институтами, в частности для представления общей позиции Украины на международном уровне.

В то же время он отметил, что с политической точки зрения такие встречи являются положительными для Буданова, ведь позволяют ему работать на уровне руководства парламента и руководителей фракций.

Ранее BBC сообщало, что во время встречи с народными депутатами Кирилл Буданов способствовал более открытому диалогу с парламентом, что частично уменьшило напряжение вокруг законодательных инициатив. Также он отмечал, что без единства украинское общество не сможет выдержать войну и реализовать важные решения.

Читайте также:

Новини.LIVE ранее сообщал, что политолог и блогер Петр Олещук положительно оценил работу Кирилла Буданова по возвращению пленных украинцев домой. Он заявил, что ему удалось построить новую эффективную коммуникацию.

А в материале The Washington Post заявили, что руководители оборонных предприятий разделяют взгляды и оценки Кирилла Буданова относительно войны в Украине. В частности, глава ОПУ считает, что Украина перехватила инициативу и активно нарабатывает новейшие технологии и интеллектуальные решения для оружия.

Верховная Рада Офис президента Кирилл Буданов
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации