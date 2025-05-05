Ідеальний подарунок без ризику — електронна eCard від BROCARD

BROCARD. Фото: brocard.ua

Вибір подарунка — завжди певна авантюра. Навіть якщо ви знайомі з людиною багато років, вгадати її бажання виявляється не так просто. Особливо, коли йдеться про засоби краси.

Що обрати? Чи є в неї вже така помада? Чи пасуватиме їй ця палетка тіней? Які парфуми йому до вподоби? Такі питання швидко перетворюють пошук подарунка на справжній квест. У б’юті-світі деталей надто багато: аромати, формули, текстури, відтінки… Ймовірність помилитися більша, ніж здається.

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Як не прогадати?

Цю дилему легко розв’язує eCard від BROCARD — електронний сертифікат, з яким вибір залишається за отримувачем. Без сумнівів, без натяків, без "ну, я подумала, що тобі підійде". Ви не гадаєте, а людина не підмінює щиру радість ввічливою посмішкою, коли отримує не зовсім те, про що мріяла. Все чесно.

До речі, eCard — це не просто ще один зручний сервіс від відомого б’юті-ритейлера, а відповідь на реальні запити клієнтів. Адже саме електронний сертифікат був однією з найбільш очікуваних новинок. І тепер він доступний — стильний, сучасний, не банальний і доречний у будь-якій ситуації.

Які переваги має eCard?

✔ Діє протягом року — отримувач має більше ніж достатньо часу, щоб вибрати саме те, що йому справді потрібно, і зробити це тоді, коли буде зручно.

✔ Ідеальний для будь-якої події: від приємного сюрпризу для мами (а День матері вже 11 травня!) чи друга до стильного подарунка для колеги чи партнера — eCard завжди буде виграшним варіантом.

✔ Багато варіантів оформлення: вибирайте з ніжних, яскравих або мінімалістичних шаблонів на свій смак. Якщо хочете щось унікальне, завантажте власне зображення і зробіть сертифікат персоналізованим.

✔ Номінал від 200 до 25 000 грн. Символічний жест уваги або розкішний beauty-шопінг — масштаб вражень залежить тільки від вас.

eCard від BROCARD. Фото: brocard.ua

✔ Максимум вигоди: поєднується з акціями та знижками, легко комбінується з промокодами або іншими сертифікатами. А якщо вартість покупки перевищує номінал eCard, різницю можна доплатити карткою.

✔ Шопінг без обмежень: підходить для будь-яких покупок на BROCARD.UA та в застосунку — від парфумів до декоративної косметики, засобів догляду і б’юті-новинок до готових подарункових наборів.

Замовити eCard дуже легко — це навіть швидше, ніж обрати листівку або написати привітання у месенджері. Заходьте на сайт BROCARD.UA або відкривайте мобільний застосунок, обирайте номінал і дизайн, вводьте номер телефону отримувача — і готово! Сертифікат прилетить прямо у повідомлення тому, кому він призначений. А вам залишиться тільки насолоджуватися моментом і відчувати радість від зробленого подарунку. Краще просто не може бути.