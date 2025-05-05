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eCard от BROCARD — идеальный подарок, когда хочется угадать

5 мая 2025 10:00
Аркадий Пастула - Редактор
Идеальный подарок без риска — электронная eCard от BROCARD
BROCARD. Фото: brocard.ua
Аркадий Пастула - Редактор

Выбор подарка — всегда своего рода авантюра. Даже если вы знакомы с человеком много лет, угадать его желания оказывается не так просто. Особенно, когда речь идет о средствах красоты.

Что выбрать? Есть ли у неё уже такая помада? Подойдет ли ей эта палетка теней? Какие парфюмы ему нравятся? Такие вопросы быстро превращают поиск подарка в настоящий квест. В бьюти-мире слишком много нюансов: ароматы, формулы, текстуры, оттенки… Вероятность ошибиться куда выше, чем кажется.

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Как не прогадать?

Эту дилемму легко решает eCard от BROCARD — электронный сертификат, с которым выбор остается за получателем. Без сомнений, без намеков, без "ну, я подумала, что тебе подойдет". Вы не гадаете, а человек не заменяет искреннюю радость вежливой улыбкой, когда получает не совсем то, о чём мечтал. Все честно.

Кстати, eCard — это не просто еще один удобный сервис от известного бьюти-ритейлера, а ответ на реальные запросы клиентов. Ведь именно электронный сертификат был одной из самых ожидаемых новинок. И теперь он доступен — стильный, современный, небанальный и уместный в любой ситуации.

Какие преимущества у eCard?

✔ Действует в течение года — у обладателя более чем достаточно времени, чтобы выбрать именно то, что ему/ей действительно нужно, и сделать это тогда, когда будет удобно.

✔ Идеален для любого события: от приятного сюрприза для мамы (а День матери уже 11 мая!) или друга до стильного подарка для коллеги или партнера — eCard всегда будет выигрышным вариантом.

✔ Много вариантов оформления: выбирайте из нежных, ярких или минималистических шаблонов по своему вкусу. Если хотите что-то уникальное, загрузите собственное изображение и сделайте сертификат персональным.

✔ Номинал от 200 до 25 000 грн. Символический жест внимания или роскошный beauty-шоппинг — масштаб впечатлений зависит только от вас.

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eCard от BROCARD. Фото: brocard.ua

✔ Максимум удобства: сочетается с акциями и скидками, легко комбинируется с промокодами или другими сертификатами. А если стоимость покупки превышает номинал eCard, разницу можно доплатить картой.

✔ Шоппинг без ограничений: подходит для любых покупок на BROCARD.UA и в приложении – от духов до декоративной косметики, средств ухода и бьюти-новинок до готовых подарочных наборов.

Заказать eCard очень легко — это даже быстрее, чем выбрать открытку или написать поздравления в мессенджере. Заходите на сайт BROCARD.UA или открывайте мобильное приложение, выбирайте номинал и дизайн, вводите номер телефона получателя — и готово! Сертификат прилетит прямо в сообщение тому, для кого он предназначен. А вам останется только наслаждаться моментом и радоваться сделанному подарку. Лучше и быть не может!

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10:00 Кризис доллара — как биткоин может достичь бесконечной цены

10:00 Российские ракетоносители на рейде — угроза для Одесчины с моря

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:00 eCard от BROCARD — идеальный подарок, когда хочется угадать

09:59 32 тысячи евро за возвращение домой — кто сможет получить в 2026

09:46 РФ выпустила по Украине дроны и ракеты — сколько целей сбила ПВО

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