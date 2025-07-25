Історія розвитку ЕКО МАРКЕТ — від першого магазину до мережі супермаркетів

ЕКО МАРКЕТ. Фото: ЕКО МАРКЕТ

Сучасна роздрібна торгівля в Україні пройшла шлях від невеликих гастрономів із написаною ціною від руки до мережевих супермаркетів, де покупець може розрахуватися за товари через мобільний застосунок або касу самообслуговування.

Найпомітніші зміни відбулися впродовж останніх двох десятиліть, коли український ритейл наблизився за рівнем сервісу та технологій до європейських стандартів. Однією з компаній, яка вже не одне десятиліття бере активну участь у цих трансформаціях є всеукраїнська мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ, яка попри різноманітні виклики не лише продовжує працювати, а й розвивається у ногу з часом.

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Від радянської спадщини до стандартизації інтер’єрних рішень

Розвиток сучасної роздрібної торгівлі в Україні розпочався фактично одразу після проголошення незалежності. Проте найбільш інтенсивна трансформація галузі відбулася у 2000-х роках, коли економіка почала зміцнюватись, а конкуренція - зростати. У цей період на ринку з’явилися кілька великих гравців, серед яких — і ЕКО МАРКЕТ.

Компанія відкрила свій перший магазин у Чернігові у 2003 році. Він мав формат гастроному зі спробою впровадження нових рішень: уніфікованих торгових залів, більшого асортименту товарів і спрощеного планування простору. Для українського покупця початку 2000-х це був лише перший сигнал переходу до сучасної мережевої торгівлі. У той період магазини залишалися скоріше еволюцією радянських універсамів, ніж повноцінним аналогом європейських супермаркетів.

Протягом 2004-2006 років ЕКО МАРКЕТ розширив мережу до 28 магазинів у кількох містах України. До 2010 року кількість торгових точок сягнула 68.

Цей етап характеризувався активним масштабуванням та стандартизацією інтер’єрних рішень: уніфіковані стелажі, холодильні лінії, зонування торгових площ.

Розвиток реклами та технологічна модернізація

У 2010-х роках тільки масштабування було недостатньо і більшість українських ритейлерів почали запускати гучну та яскраву рекламу, яку українці пам’ятають і досі!

У 2011 році бренд ЕКО також провів масштабну рекламну кампанію із гаслом "ЕКО МАРКЕТ — економний супермаркет". Серія телевізійних роликів за участі покупців, які демонстрували велику кількість придбаних товарів за доступними цінами, сприяла закріпленню образу мережі як одного з найбільш доступних ритейлерів FMCG.

Каси самообслуговування як новий етап розвитку ритейлу

У 2016-2020 роках український ритейл вступив у фазу технологічної революції: на ринку почали масово впроваджувати каси самообслуговування, електронні цінники та автоматизовані системи управління залишками.

ЕКО МАРКЕТ тестував каси самообслуговування насамперед у київських магазинах. Згодом цей формат став стандартною опцією у багатьох торгових точках.

Діджитал як окремий канал комунікації

З 2020 року в українському сегменті бізнесу помітно зросла роль діджитал-комунікацій. ЕКО МАРКЕТ не став виключенням - ритейл активно розвиває свій YouTube-канал з розважальним контентом, інформаційні ролики у TikTok і Facebook, а також мобільний додаток із програмами лояльності ЕКО ДЯКА та кешбек-механіками.

"Минулого року ми запустили TikTok-акаунт, який швидко став одним із найбільших ритейл-каналів у цій соцмережі в Україні. Компанія також розвиває YouTube-канал, орієнтуючись на контент, що не лише розважає, а й має практичну цінність для споживача. Також ми експериментуємо з UGC-форматом: залучаємо мікроінфлюєнсерів, тестуємо платформу амбасадорів. Хоча кампанії ще перебувають у стадії апробації, ми розраховуємо на формування більш активної спільноти навколо бренду", — додає Віталій Старомінський, СМО ЕКО МАРКЕТ.

Сенси як невіднятна частина бізнес-стратегії

Повномасштабне вторгнення докорінно змінило бізнес-стратегії українського бізнесу: планування на роки вже стало не актуальним, щобільше — бізнеси почали "говорити" не лише про гроші, а й про цінності та сенси, які вони несуть у маси.

"Ще до повномасштабного вторгнення ми почали думати про що бренд ЕКО окрім економії та зрозуміли, що ми — про доступність. Саме тому наша місія, яка є актуальною і нині, полягає у тому, щоб робити щоденні покупки безбар’єрними для кожного гостя нашої мережі", — розповідають у компанії.

Перший безбар'єрний магазин мережі був відкритий у місті Українка Київської області після капітального оновлення. Це оновлення охоплювало покращення логістики торгового залу, встановлення енергоефективного обладнання, кас самообслуговування та впровадження інклюзивних рішень, таких як розширені проходи для зручного пересування на візках.

Наразі всі магазини мережі, які проходять реновацію, типово робляться безбар’єрними, бо це вже не лише про сенси, це — про місію бренду в цілому.

"ЕКО МАРКЕТ одним із перших почав робити свої магазини комфортними для людей з інвалідністю, мам із колясками та інших, кому важливо почуватися зручно. Сьогодні близько 70% магазинів обладнані пандусами, а для людей з вадами зору — жовтими вхідними групами. Ми не зупиняємося: робимо широкі проходи, тактильну плитку, контрастні позначення, а також встановлюємо каси самообслуговування і термінали, пристосовані для користувачів на візках. Наша мета — щоб у кожному магазині кожен міг легко й безперешкодно зробити покупки", — пояснює Віталій Старомінський.

Сьогодні, коли український ритейл переживає водночас період глибоких трансформацій і складних випробувань, ЕКО МАРКЕТ залишається прикладом того, як бізнес здатен адаптуватися і шукати нові рішення. За два десятиліття мережа пройшла шлях від гастрономів із паперовими цінниками до сучасних супермаркетів із касами самообслуговування, електронними сервісами й безбар’єрними просторами.

Але головне, що ці зміни зводяться не лише до технологій. Вони про нову культуру споживання — з повагою до кожного покупця, з відкритістю до діалогу і готовністю говорити не лише про ціни, а й про цінності.