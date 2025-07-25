История развития ЭКО МАРКЕТ — от первого магазина до сети супермаркетов

ЭКО МАРКЕТ. Фото: ЭКО МАРКЕТ

Современная розничная торговля в Украине прошла путь от небольших гастрономов с написанной ценой от руки до сетевых супермаркетов, где покупатель может рассчитаться за товары через мобильное приложение или кассу самообслуживания.

Самые заметные изменения произошли в течение последних двух десятилетий, когда украинский ритейл приблизился по уровню сервиса и технологий к европейским стандартам. Одной из компаний, которая уже не одно десятилетие активно участвует в этих трансформациях является всеукраинская сеть супермаркетов ЭКО МАРКЕТ, которая несмотря на различные вызовы не только продолжает работать, но и развивается в ногу со временем.

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От советского наследия к стандартизации интерьерных решений

Развитие современной розничной торговли в Украине началось фактически сразу после провозглашения независимости. Однако наиболее интенсивная трансформация отрасли произошла в 2000-х годах, когда экономика начала укрепляться, а конкуренция — расти. В этот период на рынке появились несколько крупных игроков, среди которых — и ЭКО МАРКЕТ.

Компания открыла свой первый магазин в Чернигове в 2003 году. Он имел формат гастронома с попыткой внедрения новых решений: унифицированных торговых залов, большего ассортимента товаров и упрощенной планировки пространства. Для украинского покупателя начала 2000-х это был лишь первый сигнал перехода к современной сетевой торговле. В тот период магазины оставались скорее эволюцией советских универсамов, чем полноценным аналогом европейских супермаркетов.

В течение 2004-2006 годов ЭКО МАРКЕТ расширил сеть до 28 магазинов в нескольких городах Украины. К 2010 году количество торговых точек достигло 68.

Этот этап характеризовался активным масштабированием и стандартизацией интерьерных решений: унифицированные стеллажи, холодильные линии, зонирование торговых площадей.

Развитие рекламы и технологическая модернизация

В 2010-х годах только масштабирования было недостаточно и большинство украинских ритейлеров начали запускать громкую и яркую рекламу, которую украинцы помнят до сих пор!

В 2011 году бренд ЭКО также провел масштабную рекламную кампанию с лозунгом "ЭКО МАРКЕТ — экономный супермаркет". Серия телевизионных роликов с участием покупателей, которые демонстрировали большое количество приобретенных товаров по доступным ценам, способствовала закреплению образа сети как одного из самых доступных ритейлеров FMCG.

Кассы самообслуживания как новый этап развития ритейла

В 2016-2020 годах украинский ритейл вступил в фазу технологической революции: на рынке начали массово внедрять кассы самообслуживания, электронные ценники и автоматизированные системы управления остатками.

ЭКО МАРКЕТ тестировал кассы самообслуживания прежде всего в киевских магазинах. Впоследствии этот формат стал стандартной опцией во многих торговых точках.

Диджитал как отдельный канал коммуникации

С 2020 года в украинском сегменте бизнеса заметно возросла роль диджитал-коммуникаций. ЭКО МАРКЕТ не стал исключением — ритейл активно развивает свой YouTube-канал с развлекательным контентом, информационные ролики в TikTok и Facebook, а также мобильное приложение с программами лояльности ЭКО ДЯКА и кэшбек-механиками.

"В прошлом году мы запустили TikTok-аккаунт, который быстро стал одним из крупнейших ритейл-каналов в этой соцсети в Украине. Компания также развивает YouTube-канал, ориентируясь на контент, который не только развлекает, но и имеет практическую ценность для потребителя. Также мы экспериментируем с UGC-форматом: привлекаем микроинфлюенсеров, тестируем платформу амбассадоров. Хотя кампании еще находятся в стадии апробации, мы рассчитываем на формирование более активного сообщества вокруг бренда", — добавляет Виталий Староминский, СМО ЭКО МАРКЕТ.

Смыслы как неотъемлемая часть бизнес-стратегии

Полномасштабное вторжение в корне изменило бизнес-стратегии украинского бизнеса: планирование на годы уже стало не актуальным, более того — бизнесы начали "говорить" не только о деньгах, но и о ценностях и смыслах, которые они несут в массы.

"Еще до полномасштабного вторжения мы начали думать о чем бренд ЭКО кроме экономии и поняли, что мы — о доступности. Именно поэтому наша миссия, которая актуальна и сейчас, заключается в том, чтобы делать ежедневные покупки безбарьерными для каждого гостя нашей сети", — рассказывают в компании.

Первый безбарьерный магазин сети был открыт в городе Украинка Киевской области после капитального обновления. Это обновление охватывало улучшение логистики торгового зала, установку энергоэффективного оборудования, касс самообслуживания и внедрение инклюзивных решений, таких как расширенные проходы для удобного передвижения на колясках.

Сейчас все магазины сети, которые проходят реновацию, типично делаются безбарьерными, потому что это уже не только о смыслах, это — о миссии бренда в целом.

"ЭКО МАРКЕТ одним из первых начал делать свои магазины комфортными для людей с инвалидностью, мам с колясками и других, кому важно чувствовать себя удобно. Сегодня около 70% магазинов оборудованы пандусами, а для слабовидящих людей — желтыми входными группами. Мы не останавливаемся: делаем широкие проходы, тактильную плитку, контрастные обозначения, а также устанавливаем кассы самообслуживания и терминалы, приспособленные для пользователей на колясках. Наша цель — чтобы в каждом магазине каждый мог легко и беспрепятственно совершить покупки", — объясняет Виталий Староминский.

Сегодня, когда украинский ритейл переживает одновременно период глубоких трансформаций и сложных испытаний, ЭКО МАРКЕТ остается примером того, как бизнес способен адаптироваться и искать новые решения. За два десятилетия сеть прошла путь от гастрономов с бумажными ценниками до современных супермаркетов с кассами самообслуживания, электронными сервисами и безбарьерными пространствами.

Но главное, что эти изменения сводятся не только к технологиям. Они о новой культуре потребления — с уважением к каждому покупателю, с открытостью к диалогу и готовностью говорить не только о ценах, но и о ценностях.