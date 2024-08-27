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Екологічний і безпечний: як картони для посуду від Київського КПК змінюють філософію fast-food

27 серпня 2024 09:00
Марина Кісаделі - Редактор
Київський картонно-паперовий комбінат — лідер вітчизняного ринку сировини для одноразового посуду для швидкого харчування
Виробництво картона. Фото: papir.kiev.ua
Марина Кісаделі - Редактор

Швидкий перекус без ризиків для організму й довкілля: все більше вітчизняних закладів фастфуду змінюють власну концепцію в бік здорового харчування. Цей тренд поширюється і на продуктову тару, яка має бути виготовлена з екологічної сировини і легко піддаватись рециклінгу. Безпечний та високоякісний матеріал для одноразового посуду виробляє Київський картонно-паперовий комбінат. Наразі — унікальна для України пропозиція та економічно вигідна альтернатива імпорту.

Целюлозно-паперова індустрія крокує в ногу з часом: динамічно зростає пакувальний сегмент, а максимальним попитом користуються екопродукти, такі як картон і папір з переробленої макулатурної сировини, наголошує д-р Хайнц Ціннер (Dr. Heinz Zinner) — гендиректор і бенефіціар австрійського Pulp Mill Holding, власник ККПК.

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Виробництво картона. Фото: papir.kiev.ua

Київський картонно-паперовий комбінат — лідер вітчизняного ринку сировини для одноразового посуду для швидкого харчування

Комбінат, виробничі потужності якого розташовані в Обухівському районі, пропонує замовникам основу під ламінування для виробництва стаканчиків, тарілок, лотків, боксів типу "fast-food", крейдований картон з первинних та вторинних волокон (GT4), а також папір (PBR), призначений для пакування страв на винос. Після використання така тара повністю піддається переробці без жодної шкоди для екології.

На що здатні картони від ККПК?

По-перше, вони eco-friendly. По-друге, під час переробки вторсировина проходить багатоступеневе очищення, яке включає тому на виході виробник отримує абсолютно безпечний матеріал.гідророзбив, три фази "грубої" і чотири — "тонкої" фільтрації, бактерицидну обробку та очищення води, а також термообробку на надвисокій температурі. Тому на виході виробник отримує абсолютно безпечний матеріал.

Аби матеріал для посуду був вологостійким та не намокав при контакті з рідиною, технологи комбінату застосовують під час виробництва спеціальні домішки, Це дозволяє кінцевому продукту витримувати перепади температури і вологості. Крейдований картон GT4 для виготовлення одноразової тари має два шари: верхній виготовляється з макулатурного волокна з пігментованим покриттям, а нижній, який контактує з харчовими продуктами — з невибіленої целюлози, що надає виробу підвищену жорсткість та одночасно забезпечує еластичність на кутах згинання.

Своєю чергою, папір PBR для пакетів на Київському картонно-паперовому комбінаті виробляють зі 100% макулатури, також із застосуванням водостійких домішок.

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Діагностика домішок. Фото: papir.kiev.ua

Продуктова безпека за міжнародними стандартами на ККПК — понад усе

Відповідність систем менеджменту харчової безпечності Київського картонно-паперового комбінату стандартам Схеми сертифікації FSSC 22000 підтверджено документами, наданими ККПК міжнародною профільною організацією. Зокрема, на картони, які безпосередньо контактують із провізією або використовуються для зовнішнього паковання, отримано сертифікати світового зразку. Також виробник з власної ініціативи пройшов комплексну перевірку на відповідність цих товарних позицій вимогам до випуску продукції "Халяль".

Не зупиняємось на досягнутому: власники комбінату продовжують інвестувати у модернізацію виробництва

Як зауважив д-р Ціннер (Dr. Heinz Zinner), австрійський власник спільно з правлінням ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" вирішили вкласти у 2024 році 12 млн євро в оновлення обладнання. Ідеться зокрема про заміну янкі-циліндра на папероробній машині та інші новації.

Київ Посуд екологія фастфуд картон

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