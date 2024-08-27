Производство картона. Фото: papir.kiev.ua

Быстрый перекус без рисков для организма и внешней среды: все больше отечественных заведений фастфуда меняют собственную концепцию в сторону здорового питания. Этот тренд распространяется и на продуктовую тару, которая должна быть изготовлена из экологичного сырья и легко поддаваться рециклингу. Безопасный и качественный материал для одноразовой посуды производит Киевский картонно-бумажный комбинат. Сейчас уникальное для Украины предложение и экономически выгодная альтернатива импорту.

Целлюлозно-бумажная индустрия шагает в ногу со временем: динамично растет упаковочный сегмент, а максимальным спросом пользуются экопродукты, такие как картон и бумага из переработанного макулатурного сырья, отмечает д-р Хайнц Циннер (Dr. Heinz Zinner) — гендиректор Holding, владелец ККПК.

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Производство картона. Фото: papir.kiev.ua

Киевский картонно-бумажный комбинат — лидер отечественного рынка сырья для одноразовой посуды для быстрого питания

Комбинат, производственные мощности которого расположены в Обуховском районе, предлагает заказчикам основу под ламинирование для производства стаканчиков, тарелок, лотков, боксов типа "fast-food", мелованный картон из первичных и вторичных волокон (GT4), а также бумага (PBR), предназначенная для упаковки блюд на вынос. После использования такая тара полностью подвергается переработке без вреда для экологии.

На что способны картоны от ККПК?

Во-первых, они eco-friendly. Во-вторых, во время переработки вторсырье проходит многоступенчатую очистку, включающую поэтому на выходе производитель получает абсолютно безопасный материал. . Поэтому на выходе изготовитель получает абсолютно безопасный материал.

Чтобы материал для посуды был влагостойким и не намокал при контакте с жидкостью, технологи комбината применяют при производстве специальные примеси, что позволяет конечному продукту выдерживать перепады температуры и влажности. Меловый картон GT4 для изготовления одноразовой тары имеет два слоя: верхний изготавливается из макулатурного волокна с пигментированным покрытием, а нижний, контактирующий с пищевыми продуктами — из небеленой целлюлозы, придающей изделию повышенную жесткость и одновременно обеспечивающий эластичность на углах изгиба.

В свою очередь бумагу PBR для пакетов на Киевском картонно-бумажном комбинате производят из 100% макулатуры, также с применением водостойких примесей.

Диагностика примесей. Фото: papir.kiev.ua

Продуктовая безопасность по международным стандартам на ККПК — больше всего

Соответствие систем менеджмента пищевой безопасности Киевского картонно-бумажного комбината стандартам Схемы сертификации FSSC 22000 подтверждено документами, предоставленными ККПК международной профильной организацией. В частности, на картоны, непосредственно контактирующие с провизией или используемые для внешней упаковки, получены сертификаты мирового образца. Также изготовитель по собственной инициативе прошел комплексную проверку на соответствие этих товарных позиций требованиям к выпуску продукции "Халяль".

Не останавливаемся на достигнутом: владельцы комбината продолжают инвестировать в модернизацию производства

Как отметил д-р Циннер (Dr. Heinz Zinner), австрийский владелец совместно с правлением ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" решили вложить в 2024 году 12 млн евро в обновление оборудования. Речь идет, в частности, о замене янки-цилиндра на бумагоделательной машине и других новациях.