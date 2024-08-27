Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Актуально arrow Экологический и безопасный: как картоны для посуды от Киевского КБК меняют философию fast-food arrow

Экологический и безопасный: как картоны для посуды от Киевского КБК меняют философию fast-food

27 августа 2024 09:00
Марина Кисадели - Редактор
Киевский картонно-бумажный комбинат – лидер отечественного рынка сырья для одноразовой посуды для быстрого питания
Производство картона. Фото: papir.kiev.ua
Марина Кисадели - Редактор

Быстрый перекус без рисков для организма и внешней среды: все больше отечественных заведений фастфуда меняют собственную концепцию в сторону здорового питания. Этот тренд распространяется и на продуктовую тару, которая должна быть изготовлена из экологичного сырья и легко поддаваться рециклингу. Безопасный и качественный материал для одноразовой посуды производит Киевский картонно-бумажный комбинат. Сейчас уникальное для Украины предложение и экономически выгодная альтернатива импорту.

Целлюлозно-бумажная индустрия шагает в ногу со временем: динамично растет упаковочный сегмент, а максимальным спросом пользуются экопродукты, такие как картон и бумага из переработанного макулатурного сырья, отмечает д-р Хайнц Циннер (Dr. Heinz Zinner) — гендиректор Holding, владелец ККПК.

Читайте также:
null
Производство картона. Фото: papir.kiev.ua

Киевский картонно-бумажный комбинат — лидер отечественного рынка сырья для одноразовой посуды для быстрого питания

Комбинат, производственные мощности которого расположены в Обуховском районе, предлагает заказчикам основу под ламинирование для производства стаканчиков, тарелок, лотков, боксов типа "fast-food", мелованный картон из первичных и вторичных волокон (GT4), а также бумага (PBR), предназначенная для упаковки блюд на вынос. После использования такая тара полностью подвергается переработке без вреда для экологии.

На что способны картоны от ККПК?

Во-первых, они eco-friendly. Во-вторых, во время переработки вторсырье проходит многоступенчатую очистку, включающую поэтому на выходе производитель получает абсолютно безопасный материал. . Поэтому на выходе изготовитель получает абсолютно безопасный материал.

Чтобы материал для посуды был влагостойким и не намокал при контакте с жидкостью, технологи комбината применяют при производстве специальные примеси, что позволяет конечному продукту выдерживать перепады температуры и влажности. Меловый картон GT4 для изготовления одноразовой тары имеет два слоя: верхний изготавливается из макулатурного волокна с пигментированным покрытием, а нижний, контактирующий с пищевыми продуктами — из небеленой целлюлозы, придающей изделию повышенную жесткость и одновременно обеспечивающий эластичность на углах изгиба.

В свою очередь бумагу PBR для пакетов на Киевском картонно-бумажном комбинате производят из 100% макулатуры, также с применением водостойких примесей.

null
Диагностика примесей. Фото: papir.kiev.ua

Продуктовая безопасность по международным стандартам на ККПК — больше всего

Соответствие систем менеджмента пищевой безопасности Киевского картонно-бумажного комбината стандартам Схемы сертификации FSSC 22000 подтверждено документами, предоставленными ККПК международной профильной организацией. В частности, на картоны, непосредственно контактирующие с провизией или используемые для внешней упаковки, получены сертификаты мирового образца. Также изготовитель по собственной инициативе прошел комплексную проверку на соответствие этих товарных позиций требованиям к выпуску продукции "Халяль".

Не останавливаемся на достигнутом: владельцы комбината продолжают инвестировать в модернизацию производства

Как отметил д-р Циннер (Dr. Heinz Zinner), австрийский владелец совместно с правлением ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат" решили вложить в 2024 году 12 млн евро в обновление оборудования. Речь идет, в частности, о замене янки-цилиндра на бумагоделательной машине и других новациях.

Киев Посуда экология фастфуд картон

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:35 Защитники отбили 60 штурмов на Покровском направлении — утренняя сводка Генштаба

Text

09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

09:32 Атаки могли бы ослабить оборону Харькова — правоохранители разоблачили российского корректировщика

09:30 Мобилизация женщин-медиков — юрист объяснил, при каких условиях возможно получение отсрочки

Text

09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

09:25 Не только графики, но и плановые — кто из одесситов сегодня будет без света

09:15 Россияне применили комбинированную атаку на столицу — в КМВА предупредили об угрозе

09:05 Евро заметно подорожал, а за ним потянулись доллар и злотый — курс валют на сегодня

09:05 На Хмельниччине ночью раздавались взрывы — в ОВА сообщили о сбитых вражеских целях и раненом

09:02 В одной из областей в ТЦК выделили специальное место для встреч адвокатов и военнообязанных

09:35 Защитники отбили 60 штурмов на Покровском направлении — утренняя сводка Генштаба

09:32 Атаки могли бы ослабить оборону Харькова — правоохранители разоблачили российского корректировщика

09:30 Мобилизация женщин-медиков — юрист объяснил, при каких условиях возможно получение отсрочки

09:25 Не только графики, но и плановые — кто из одесситов сегодня будет без света

09:15 Россияне применили комбинированную атаку на столицу — в КМВА предупредили об угрозе

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

09:05 Евро заметно подорожал, а за ним потянулись доллар и злотый — курс валют на сегодня

09:05 На Хмельниччине ночью раздавались взрывы — в ОВА сообщили о сбитых вражеских целях и раненом

09:02 В одной из областей в ТЦК выделили специальное место для встреч адвокатов и военнообязанных

09:00 ФЛП имеют право на субсидии — в ПФУ объяснили особенности назначения

09:00 Экологический и безопасный: как картоны для посуды от Киевского КБК меняют философию fast-food

06:44 Старых цен не будет — сколько стоят квартиры в Киеве и как подорожала недвижимость

06:40 Цены на цветные металлы в конце августа — сколько в Украине стоит 1 кг алюминия

26 августа 2024

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

Text

09:35 Большинство "за" такое решение — чиновник ВРУ сказал, почему военные хотят запрета Telegram

Text

09:29 В КГВА ответили, есть ли угрозы для Киевской ГЭС после ночной атаки России

Text

08:00 Самая массированная атака России и что будет с налогами в Украине — эфир Ранок.LIVE

26 августа 2024
Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году