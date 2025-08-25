Ексклюзивна заправка від IQOS в Одесі — 10 днів вражень

Ексклюзивна заправка від IQOS. Фото: IQOS

А що, якби люди могли заправлятися емоціями, як машини бензином? Заїжджаєш на заправку, а там: на першій колонці хороший настрій, на другій емоційна стабільність, на третій — внутрішній ресурс. І магазин з девайсами IQOS тут же, щоб далеко не ходити.

Саме так подумали IQOS та створили ексклюзивний поп-ап майже біля моря в Одесі. Це інсталяція у форматі заправки: колонки, мінімаркет, їжа, машини, постери, вивіски — усе, як насправді. Тільки замість пального — враження. Як усе це працювало? Розповідаємо.

Реклама

Читайте також:

Одеська кіностудія. Фото: IQOS

Для того щоб потрапити на територію, потрібно було завчасно зареєструватися. Подія була доступна лише повнолітнім — тут без винятків.

Одразу після входу — незвичні заправні колонки. Біля них — тюнінговані автобуси, у яких можна було придбати та кастомізувати свій девайс гравіюваннями, обрати стікери, а ще придбати футболку із принтом.

Заправка вражень. Фото: IQOS

Всередині вражає увага до деталей: стікер "між коханням та ненавистю один хлопок дверима", а на дзеркалі — "увага, обʼєкти у дзеркалі ще класніші, ніж здається".

Вхід до заправки. Фото: IQOS

Зайшовши всередину відвідувачі поп-апу потрапляли в мінімаркет з товарами, розробленими спеціально до події: вогнегасниками, склоочищувачами для кращого виду з вікна, мініфігурками з дорожніми знаками, холодильниками у машину. Працював також магазин із девайсами та стіками.

Далі розташовувався фотомат: тут можна було зробити фото, зображення виводилося на екран просто із камер відеоспостереження. А трохи далі — випробувати удачу та впіймати упаковку кавових дріпів у автоматі.

Фотомат. Фото: IQOS

З іншого боку заправки працювала фудзона: можна було зʼїсти піцу чи фокачу, обрати снеки та десерти. Звісно ж, була кава — один із головних атрибутів заправок.

Однією з найцікавіших локацій на території була пустеля. Всередині облаштували приховану кімнату, у яку потрапляли з невеликого коридору. Там на підлозі був справжній пісок, скелі та багато дзеркал.

Прихована кімната. Фото: IQOS

Щодня тут проводилися кінопокази "Шаленого Макса", відвідувачі могли розміститися на спеціальних сидіннях просто на піску. Попкорн до фільму можна було взяти у мінімаркеті, а за напої відповідав бар всередині.

Простір працював на Французькому бульварі, 33, біля кіностудії. Локація була доступна для відвідування до 24 серпня включно.