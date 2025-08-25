Ексклюзивна заправка від IQOS в Одесі: 10 днів вражень
А що, якби люди могли заправлятися емоціями, як машини бензином? Заїжджаєш на заправку, а там: на першій колонці хороший настрій, на другій емоційна стабільність, на третій — внутрішній ресурс. І магазин з девайсами IQOS тут же, щоб далеко не ходити.
Саме так подумали IQOS та створили ексклюзивний поп-ап майже біля моря в Одесі. Це інсталяція у форматі заправки: колонки, мінімаркет, їжа, машини, постери, вивіски — усе, як насправді. Тільки замість пального — враження. Як усе це працювало? Розповідаємо.
Для того щоб потрапити на територію, потрібно було завчасно зареєструватися. Подія була доступна лише повнолітнім — тут без винятків.
Одразу після входу — незвичні заправні колонки. Біля них — тюнінговані автобуси, у яких можна було придбати та кастомізувати свій девайс гравіюваннями, обрати стікери, а ще придбати футболку із принтом.
Всередині вражає увага до деталей: стікер "між коханням та ненавистю один хлопок дверима", а на дзеркалі — "увага, обʼєкти у дзеркалі ще класніші, ніж здається".
Зайшовши всередину відвідувачі поп-апу потрапляли в мінімаркет з товарами, розробленими спеціально до події: вогнегасниками, склоочищувачами для кращого виду з вікна, мініфігурками з дорожніми знаками, холодильниками у машину. Працював також магазин із девайсами та стіками.
Далі розташовувався фотомат: тут можна було зробити фото, зображення виводилося на екран просто із камер відеоспостереження. А трохи далі — випробувати удачу та впіймати упаковку кавових дріпів у автоматі.
З іншого боку заправки працювала фудзона: можна було зʼїсти піцу чи фокачу, обрати снеки та десерти. Звісно ж, була кава — один із головних атрибутів заправок.
Однією з найцікавіших локацій на території була пустеля. Всередині облаштували приховану кімнату, у яку потрапляли з невеликого коридору. Там на підлозі був справжній пісок, скелі та багато дзеркал.
Щодня тут проводилися кінопокази "Шаленого Макса", відвідувачі могли розміститися на спеціальних сидіннях просто на піску. Попкорн до фільму можна було взяти у мінімаркеті, а за напої відповідав бар всередині.
Простір працював на Французькому бульварі, 33, біля кіностудії. Локація була доступна для відвідування до 24 серпня включно.
