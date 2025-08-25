Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально Ексклюзивна заправка від IQOS в Одесі: 10 днів вражень

Ексклюзивна заправка від IQOS в Одесі: 10 днів вражень

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 10:00
Ексклюзивна заправка від IQOS в Одесі — 10 днів вражень
Ексклюзивна заправка від IQOS. Фото: IQOS

А що, якби люди могли заправлятися емоціями, як машини бензином? Заїжджаєш на заправку, а там: на першій колонці хороший настрій, на другій емоційна стабільність, на третій — внутрішній ресурс. І магазин з девайсами IQOS тут же, щоб далеко не ходити.

Саме так подумали IQOS та створили ексклюзивний поп-ап майже біля моря в Одесі. Це інсталяція у форматі заправки: колонки, мінімаркет, їжа, машини, постери, вивіски — усе, як насправді. Тільки замість пального — враження. Як усе це працювало? Розповідаємо.

Реклама
Читайте також:
null
Одеська кіностудія. Фото: IQOS

Для того щоб потрапити на територію, потрібно було завчасно зареєструватися. Подія була доступна лише повнолітнім — тут без винятків.

Одразу після входу — незвичні заправні колонки. Біля них — тюнінговані автобуси, у яких можна було придбати та кастомізувати свій девайс гравіюваннями, обрати стікери, а ще придбати футболку із принтом.

null
Заправка вражень. Фото: IQOS

Всередині вражає увага до деталей: стікер "між коханням та ненавистю один хлопок дверима", а на дзеркалі — "увага, обʼєкти у дзеркалі ще класніші, ніж здається".

null
Вхід до заправки. Фото: IQOS

Зайшовши всередину відвідувачі поп-апу потрапляли в мінімаркет з товарами, розробленими спеціально до події: вогнегасниками, склоочищувачами для кращого виду з вікна, мініфігурками з дорожніми знаками, холодильниками у машину. Працював також магазин із девайсами та стіками.

Далі розташовувався фотомат: тут можна було зробити фото, зображення виводилося на екран просто із камер відеоспостереження. А трохи далі — випробувати удачу та впіймати упаковку кавових дріпів у автоматі.

null
Фотомат. Фото: IQOS

З іншого боку заправки працювала фудзона: можна було зʼїсти піцу чи фокачу, обрати снеки та десерти. Звісно ж, була кава — один із головних атрибутів заправок.

Однією з найцікавіших локацій на території була пустеля. Всередині облаштували приховану кімнату, у яку потрапляли з невеликого коридору. Там на підлозі був справжній пісок, скелі та багато дзеркал.

null
Прихована кімната. Фото: IQOS

Щодня тут проводилися кінопокази "Шаленого Макса", відвідувачі могли розміститися на спеціальних сидіннях просто на піску. Попкорн до фільму можна було взяти у мінімаркеті, а за напої відповідав бар всередині.

Простір працював на Французькому бульварі, 33, біля кіностудії. Локація була доступна для відвідування до 24 серпня включно.

Одеса сигарети тютюн девайс IQOS
Марина Кісаделі - Редактор
Автор:
Марина Кісаделі
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації