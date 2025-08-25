Эксклюзивная заправка от IQOS в Одессе - 10 дней впечатлений

Эксклюзивная заправка от IQOS. Фото: IQOS

А что, если бы люди могли заправляться эмоциями, как машины бензином? Заезжаешь на заправку, а там: на первой колонке хорошее настроение, на второй эмоциональная стабильность, на третьей — внутренний ресурс. И магазин с девайсами IQOS тут же, чтобы далеко не ходить.

Именно так подумали IQOS и создали эксклюзивный поп-ап почти у моря в Одессе. Это инсталляция в формате заправки: колонки, минимаркет, еда, машины, постеры, вывески — все, как на самом деле. Только вместо топлива — впечатления. Как все это работало? Рассказываем.

Одесская киностудия. Фото: IQOS

Для того чтобы попасть на территорию, нужно было заранее зарегистрироваться. Событие было доступно только совершеннолетним — здесь без исключений.

Сразу после входа — необычные заправочные колонки. Возле них — тюнингованные автобусы, в которых можно было приобрести и кастомизировать свой девайс гравировками, выбрать стикеры, а еще приобрести футболку с принтом.

Заправка впечатлений. Фото: IQOS

Внутри поражает внимание к деталям: стикер "между любовью и ненавистью один хлопок дверью", а на зеркале — "внимание, объекты в зеркале еще круче, чем кажется".

Вход на заправку. Фото: IQOS

Зайдя внутрь, посетители поп-апа попадали в минимаркет с товарами, разработанными специально к событию: огнетушителями, стеклоочистителями для лучшего вида из окна, минифигурками с дорожными знаками, холодильниками в машину. Работал также магазин с девайсами и стиками.

Далее располагался фотомат: здесь можно было сделать фото, изображение выводилось на экран прямо с камер видеонаблюдения. А чуть дальше — испытать удачу и поймать упаковку кофейных дрипов в автомате.

Фотомат. Фото: IQOS

С другой стороны заправки работала фудзона: можно было съесть пиццу или фокачу, выбрать снеки и десерты. Конечно же, был кофе — один из главных атрибутов заправок.

Одной из самых интересных локаций на территории была пустыня. Внутри обустроили скрытую комнату, в которую попадали из небольшого коридора. Там на полу был настоящий песок, скалы и много зеркал.

Скрытая комната. Фото: IQOS

Ежедневно здесь проводились кинопоказы "Безумного Макса", посетители могли разместиться на специальных сиденьях прямо на песке. Попкорн к фильму можно было взять в минимаркете, а за напитки отвечал бар внутри.

Пространство работало на Французском бульваре, 33, возле киностудии. Локация была доступна для посещения до 24 августа включительно.