Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Актуально Эксклюзивная заправка от IQOS в Одессе: 10 дней впечатлений

Эксклюзивная заправка от IQOS в Одессе: 10 дней впечатлений

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 10:00
Эксклюзивная заправка от IQOS в Одессе - 10 дней впечатлений
Эксклюзивная заправка от IQOS. Фото: IQOS

А что, если бы люди могли заправляться эмоциями, как машины бензином? Заезжаешь на заправку, а там: на первой колонке хорошее настроение, на второй эмоциональная стабильность, на третьей — внутренний ресурс. И магазин с девайсами IQOS тут же, чтобы далеко не ходить.

Именно так подумали IQOS и создали эксклюзивный поп-ап почти у моря в Одессе. Это инсталляция в формате заправки: колонки, минимаркет, еда, машины, постеры, вывески — все, как на самом деле. Только вместо топлива — впечатления. Как все это работало? Рассказываем.

Реклама
Читайте также:
null
Одесская киностудия. Фото: IQOS

Для того чтобы попасть на территорию, нужно было заранее зарегистрироваться. Событие было доступно только совершеннолетним — здесь без исключений.

Сразу после входа — необычные заправочные колонки. Возле них — тюнингованные автобусы, в которых можно было приобрести и кастомизировать свой девайс гравировками, выбрать стикеры, а еще приобрести футболку с принтом.

null
Заправка впечатлений. Фото: IQOS

Внутри поражает внимание к деталям: стикер "между любовью и ненавистью один хлопок дверью", а на зеркале — "внимание, объекты в зеркале еще круче, чем кажется".

null
Вход на заправку. Фото: IQOS

Зайдя внутрь, посетители поп-апа попадали в минимаркет с товарами, разработанными специально к событию: огнетушителями, стеклоочистителями для лучшего вида из окна, минифигурками с дорожными знаками, холодильниками в машину. Работал также магазин с девайсами и стиками.

Далее располагался фотомат: здесь можно было сделать фото, изображение выводилось на экран прямо с камер видеонаблюдения. А чуть дальше — испытать удачу и поймать упаковку кофейных дрипов в автомате.

null
Фотомат. Фото: IQOS

С другой стороны заправки работала фудзона: можно было съесть пиццу или фокачу, выбрать снеки и десерты. Конечно же, был кофе — один из главных атрибутов заправок.

Одной из самых интересных локаций на территории была пустыня. Внутри обустроили скрытую комнату, в которую попадали из небольшого коридора. Там на полу был настоящий песок, скалы и много зеркал.

null
Скрытая комната. Фото: IQOS

Ежедневно здесь проводились кинопоказы "Безумного Макса", посетители могли разместиться на специальных сиденьях прямо на песке. Попкорн к фильму можно было взять в минимаркете, а за напитки отвечал бар внутри.

Пространство работало на Французском бульваре, 33, возле киностудии. Локация была доступна для посещения до 24 августа включительно.

Одесса сигареты тютюн девайс IQOS
Марина Кисадели - Редактор
Автор:
Марина Кисадели
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации