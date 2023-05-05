Експерти обговорили скасування доплат військових в прямому ефірі Новини.LIVE

Прямий ефір програми Вечір.LIVE. Фото: Скріншот з ефіру

У п'ятницю, 5 травня, гостями програми Вечір.LIVE стали народний депутат партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко, міністр з питань ЖКГ України та Андрій Жупанін, народний депутат партії "Слуга народа". Обговорюються теми виплат військовим.

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Сьогодні до прямого ефіру програми Вечір.LIVE на каналі Новини.LIVE приєднались Олексій Кучеренко, народний депутат партії "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) та Андрій Жупанін, народний депутат "Слуга народа".

Разом з ведучою Оленою Халіловою експерти обговорюють:

про виплати військовим

відміну доплат в 30 тисяч гривень

підвищення тарифів для українців.

Нагадаємо, що колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун вважає, що вже зараз потрібно думати, якою Україна буде у майбутньому. Думати, якими прийдуть з війни військові, повернуться до мирного життя. Як вони будуть забезпечені. Про це він розповів в програмі Вечір.LIVE.