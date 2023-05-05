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Експерти обговорили скасування доплат військових в прямому ефірі Новини.LIVE

5 травня 2023 18:48
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Експерти обговорили скасування доплат військових в прямому ефірі Новини.LIVE
Прямий ефір програми Вечір.LIVE. Фото: Скріншот з ефіру
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У п'ятницю, 5 травня, гостями програми Вечір.LIVE стали народний депутат партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко, міністр з питань ЖКГ України та Андрій Жупанін, народний депутат партії "Слуга народа". Обговорюються теми виплат військовим.

Дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE.

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Програма Вечір.LIVE

Сьогодні до прямого ефіру програми Вечір.LIVE на каналі Новини.LIVE приєднались Олексій Кучеренко, народний депутат партії "Батьківщина", Міністр з питань ЖКГ України (2007-2010) та Андрій Жупанін, народний депутат "Слуга народа".

Разом з ведучою Оленою Халіловою експерти обговорюють:

  • про виплати військовим
  • відміну доплат в 30 тисяч гривень
  • підвищення тарифів для українців.

Нагадаємо, що колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун вважає, що вже зараз потрібно думати, якою Україна буде у майбутньому. Думати, якими прийдуть з війни військові, повернуться до мирного життя. Як вони будуть забезпечені. Про це він розповів в програмі Вечір.LIVE.

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