Эксперты обсудили отмену доплат военных в прямом эфире Новини.LIVE
В пятницу, 5 мая, гостями программы "Вечір.LIVE" стали народный депутат партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ Украины и Андрей Жупанин, народный депутат партии "Слуга народа". Обсуждаются темы выплат военным.
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Программа Вечір.LIVE
Сегодня к прямому эфиру программы Вечір.LIVE на канале Новини.LIVE присоединились Алексей Кучеренко, народный депутат партии "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) и Андрей Жупанин, народный депутат "Слуга народа".
Вместе с ведущей Еленой Халиловой эксперты обсуждают:
- о выплатах военным
- отмену доплат в 30 тысяч гривен
- повышение тарифов для украинцев
Напомним, что бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун считает, что уже сейчас следует думать, какой Украина будет в будущем. Думать, какими придут с войны военные, вернутся в мирную жизнь. Как они будут снабжены. Об этом он рассказал в программе Вечер.LIVE.