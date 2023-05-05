Эксперты обсудили отмену доплат военных в прямом эфире Новини.LIVE

Прямой эфир программы Вечір.LIVE. Фото: Скриншот с эфира

В пятницу, 5 мая, гостями программы "Вечір.LIVE" стали народный депутат партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко, министр по вопросам ЖКХ Украины и Андрей Жупанин, народный депутат партии "Слуга народа". Обсуждаются темы выплат военным.

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Программа Вечір.LIVE

Сегодня к прямому эфиру программы Вечір.LIVE на канале Новини.LIVE присоединились Алексей Кучеренко, народный депутат партии "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) и Андрей Жупанин, народный депутат "Слуга народа".

Вместе с ведущей Еленой Халиловой эксперты обсуждают:

о выплатах военным

отмену доплат в 30 тысяч гривен

повышение тарифов для украинцев

Напомним, что бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун считает, что уже сейчас следует думать, какой Украина будет в будущем. Думать, какими придут с войны военные, вернутся в мирную жизнь. Как они будут снабжены. Об этом он рассказал в программе Вечер.LIVE.