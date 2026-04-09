Головна Актуально Експертка з обліку й аудиту Карина Мороз назвала ключ до успіху в бізнесі

Експертка з обліку й аудиту Карина Мороз назвала ключ до успіху в бізнесі

Дата публікації: 9 квітня 2026 17:51
Експертка з обліку й аудиту Карина Мороз назвала ключ до успіху в бізнесі
Карина Мороз. Фото: пресслужба

Ротація бізнесу — частина нормальної ринкової динаміки в найбільших економіках світу. Однак і значний масштаб щорічних закриттів, що вимагає від власників точного фінансового контролю.

У цьому контексті головне питання гранично зрозуміле: як відрізнити тимчасову турбулентність від системної проблеми, щоб вчасно вжити заходів? Де саме виникає ризик? Чому стандартна звітність фіксує проблему запізно? Які показники першими сигналізують про фінансові вузькі місця і що справді допоможе уникнути стратегічних помилок у викривленій фінансовій картині?

Ці та інші проблеми ми обговорили з Кариною Мороз — експерткою фінансової аналітики, яка обіймає посаду фінансової директорки шведської компанії "Enuda AB" та є провідною експерткою департаменту бухгалтерії американського підприємства "Gasner & Wallace LLC".

Крім цього, Карина — власниця компанії "Tax Advice & Accounting LLC", зареєстрованої у 2025 році у Флориді. Але передусім вона відома як авторка ексклюзивної фінансової експрес-діагностики, що дає змогу в стислі терміни максимально точно проаналізувати фінансову модель у будь-якому сегменті бізнесу, оцінити якість cash flow, перевірити стійкість операційної структури та запропонувати практичні варіанти дій для стабілізації.

— Карино, сьогодні ваш метод експрес-діагностики дуже затребуваний. Чому? У чому його особливість?

— В індивідуалізації. Кожен запит клієнта — це окремий унікальний кейс. Я підбираю показники й коефіцієнти під конкретне завдання: показую, де які ризики, що саме тисне на маржинальність, розробляю систему податкового планування.

— Щодо останнього хотілось би деталей. Що саме ви пропонуєте стосовно податкового планування?

— Спершу наголошу на важливому моменті: податкове планування — це законний інструмент управління податками, а не спосіб їх уникнення. Тож йдеться не про те, щоб не сплачувати податки, а навпаки — сплачувати рівно стільки, скільки потрібно — без переплат і хаотичних рішень. Простіше кажучи, після експрес-діагностики я надаю клієнту оптимальну саме для його бізнесу фінансову модель – із відповідним податковим режимом, коректно врахованими витратами та спрогнозованим навантаженням. У результаті податки для нього стають передбачуваною частиною економіки бізнесу, а не сюрпризом наприкінці періоду.

— Чому традиційного бухобліку недостатньо?

— Бухгалтерський стандарт показує факт проблем, але не відповідає на запитання "чому" і "що робити". У складній ситуації власнику потрібен ефективний інструмент управління, а шаблонні таблиці стійкості та базові висновки часто ігнорують специфіку бізнесу. У результаті керівник бачить цифри, але не бачить причинно-наслідкових зв’язків, тому не може ухвалити точного рішення.

— За якими ознаками ви розумієте, що компанії потрібна діагностика терміново, а не в перспективі?

— Є типові тригери: за формально прибуткової моделі — регулярні касові розриви, зростання виторгу без зростання вільного грошового потоку, збільшення позапланових витрат, прострочена дебіторська заборгованість, нестабільна маржинальність, неузгодженість даних між управлінським обліком і бухгалтерією, зростання податкових ризиків, залежність від одного-двох контрагентів за відсутності резервів. У таких ситуаціях краще не чекати закриття року, а діяти негайно.

— Яка ваша діагностика на практиці?

— Вона складається з кількох етапів. Спочатку — експертиза якості даних, яка передбачає скрупульозний аналіз коректності обліку, виявлення дублюючих записів, правильність класифікації витрат, структуру плану рахунків, відповідність стандартам.
Далі — аналіз грошового потоку. Ми перевіряємо цикли надходжень і виплат, періоди дефіциту, стійкість ліквідності, потребу в резервах. Наступний етап — операційна частина. Тут ми детально досліджуємо, що відбувається у процесах, які генерують витрати та доходи. Й останній — ризик-блок. Тут ми перевіряємо валютні операції, договірну базу, податкові наслідки, концентрацію клієнтів і постачальників. На основі цього формуємо карту вузьких місць і пропонуємо конкретні рішення.

— Чим наведене відрізняється від аудиту?

— Аудит важливий, але він вирішує інше завдання — підтверджує звітність і відповідність компанії вимогам. Моя діагностика орієнтована на швидкість й управлінський ефект: швидко виявити критичні проблеми й дати бізнесу інструменти стабілізації. На практиці це проявляється в таких знахідках, як дублюючі платежі, помилки у кредиторській заборгованості, неефективне управління грошовими потоками в окремі дні, валютні помилки в рахунках-фактурах. Усунення таких проблем дає миттєвий економічний ефект.

— Наприклад.

— Уявіть компанію, скажімо, з виробництва кухонних меблів. Після впровадження автоматизації обліку невідшкодовувані витрати знизилися на 85%. Це дало змогу коректно розподіляти прибуток між партнерами й покращити податкову позицію. Своєчасне ведення дебіторської заборгованості без прострочень стало чинником управлінського рішення про розширення виробництва вдвічі, із планом виходу на оборот $1 млн на рік. Тобто на 35% вище попереднього прогнозу. Детальний аналіз витрат також допоміг сформувати структуру плану рахунків, адаптовану під потреби партнерів і стандарти обліку, та виявити зростання непередбачених витрат на 27%, що безпосередньо впливає на прогноз грошових коштів — головний інструмент планування вхідних і вихідних потоків.

Контроль прямих витрат утримувався на рівні 30% виторгу протягом п'яти місяців. Вражає?

— Цілком. Але чи правильно я розумію, що фінансова експрес-діагностика — радше дорожня карта до зростання прибутку, ніж коло безпеки на випадок кризи?

— Я не розділяю ці напрями. Вузькі місця завжди б’ють або по прибутку, або по стійкості, а частіше — по обох параметрах. Профілактика касових розривів, налаштування дебіторської заборгованості, податкове планування, резервування — це безпека. Оптимізація структури витрат, керованість маржі, коректна модель ціноутворення та планування — це прибуток. Мій метод експрес-діагностики допомагає об'єднати ці параметри в керовану систему.

— Яких помилок можна уникнути завдяки діагностиці?

— Наприклад, масштабування без підтвердженого cash flow і розуміння вузьких місць в операційній моделі. Припустімо, виторг зростає, власник бачить це зростання й збільшує зобов'язання, але ліквідність не витримує. Або ухвалення рішень на основі звітів, які не відбивають реальності: некоректна класифікація витрат, відсутність контролю дебіторської заборгованості, невраховані валютні й податкові ризики. Діагностика приводить фінансову картину до управлінського вигляду й знижує імовірність помилкових рішень.

— Для вас ідеальний клієнт — який?

— Власник або CEO, якому важливо ефективно управляти компанією, а не просто закривати облік. Зазвичай це бізнес у фазі зростання, трансформації або нестабільності, де помилки дорогі, тому рішення потрібно ухвалювати швидко й точно. Такий клієнт не хоче красивих звітів, навпаки – він наполегливо вимагає працювати з прозорістю, дисципліною показників і впровадженням змін у процесах.

Я знаю багато прикладів, коли завдяки швидкій фінансовій діагностиці у кризового бізнесу потім починалося фінансове оздоровлення. Безумовно, важливу роль у цьому процесі відіграють фінансовий директор, сильний бухгалтер або експерт у сфері обліку й аудиту. Але головне — це конструктивна взаємодія між експертом, який відповідає за фінанси, і CEO. Загалом я глибоко переконана: якщо між цими людьми в компанії є взаєморозуміння та взаємоповага, бізнес просто приречений на успіх.

— Й останнє запитання: який головний результат якісної швидкої діагностики?

— Коли у власника з'являється абсолютно чітка картина всього: фінансового стану, вузьких місць, KPI під його бізнес, прозорий cash flow і конкретний план дій. Це переводить бізнес із режиму реактивного управління в режим контрольованого розвитку. Іншими словами, компанія перестає виживати постфактум і починає впевнено управляти власним майбутнім.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
