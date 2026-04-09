Эксперт по учету и аудиту Карина Мороз назвала ключ к успеху в бизнесе

Эксперт по учету и аудиту Карина Мороз назвала ключ к успеху в бизнесе

Дата публикации 9 апреля 2026 17:51
Карина Мороз. Фото: пресс-служба

Ротация бизнеса — часть нормальной рыночной динамики в крупнейших экономиках мира. Однако и значительный масштаб ежегодных закрытий, требующий от собственников точного финансового контроля.

В этом контексте главный вопрос предельно понятен: как отличить временную турбулентность от системной проблемы, чтобы вовремя принять меры? Где именно возникает риск? Почему стандартная отчетность фиксирует проблему слишком поздно? Какие показатели первыми сигнализируют о финансовых узких местах и что действительно поможет избежать стратегических ошибок в искаженной финансовой картине?

Эти и другие проблемы мы обсудили с Кариной Мороз - экспертом финансовой аналитики, которая занимает должность финансового директора шведской компании "Enuda AB" и является ведущим экспертом департамента бухгалтерии американского предприятия "Gasner & Wallace LLC".

Кроме этого, Карина — владелица компании "Tax Advice & Accounting LLC", зарегистрированной в 2025 году во Флориде. Но прежде всего она известна как автор эксклюзивной финансовой экспресс-диагностики, позволяющей в сжатые сроки максимально точно проанализировать финансовую модель в любом сегменте бизнеса, оценить качество cash flow, проверить устойчивость операционной структуры и предложить практические варианты действий для стабилизации.

— Карина, сегодня ваш метод экспресс-диагностики очень востребован. Почему? В чем его особенность?

— В индивидуализации. Каждый запрос клиента — это отдельный уникальный кейс. Я подбираю показатели и коэффициенты под конкретную задачу: показываю, где какие риски, что именно давит на маржинальность, разрабатываю систему налогового планирования.

— По последнему хотелось бы деталей. Что именно вы предлагаете относительно налогового планирования?

— Сначала отмечу важный момент: налоговое планирование — это законный инструмент управления налогами, а не способ их избежания. Поэтому речь идет не о том, чтобы не платить налоги, а наоборот — платить ровно столько, сколько нужно — без переплат и хаотичных решений. Проще говоря, после экспресс-диагностики я предоставляю клиенту оптимальную именно для его бизнеса финансовую модель — с соответствующим налоговым режимом, корректно учтенными расходами и спрогнозированной нагрузкой. В результате налоги для него становятся предсказуемой частью экономики бизнеса, а не сюрпризом в конце периода.

— Почему традиционного бухучета недостаточно?

— Бухгалтерский стандарт показывает факт проблем, но не отвечает на вопрос "почему" и "что делать". В сложной ситуации собственнику нужен эффективный инструмент управления, а шаблонные таблицы устойчивости и базовые выводы часто игнорируют специфику бизнеса. В результате руководитель видит цифры, но не видит причинно-следственных связей, поэтому не может принять точное решение.

— По каким признакам вы понимаете, что компании нужна диагностика срочно, а не в перспективе?

— Есть типичные триггеры: при формально прибыльной модели - регулярные кассовые разрывы, рост выручки без роста свободного денежного потока, увеличение внеплановых расходов, просроченная дебиторская задолженность, нестабильная маржинальность, несогласованность данных между управленческим учетом и бухгалтерией, рост налоговых рисков, зависимость от одного-двух контрагентов при отсутствии резервов. В таких ситуациях лучше не ждать закрытия года, а действовать незамедлительно.

— Какова ваша диагностика на практике?

— Она состоит из нескольких этапов. Сначала — экспертиза качества данных, которая предполагает скрупулезный анализ корректности учета, выявление дублирующих записей, правильность классификации расходов, структуру плана счетов, соответствие стандартам.

Далее — анализ денежного потока. Мы проверяем циклы поступлений и выплат, периоды дефицита, устойчивость ликвидности, потребность в резервах. Следующий этап — операционная часть. Здесь мы детально исследуем, что происходит в процессах, которые генерируют расходы и доходы.

И последний — риск-блок. Здесь мы проверяем валютные операции, договорную базу, налоговые последствия, концентрацию клиентов и поставщиков. На основе этого формируем карту узких мест и предлагаем конкретные решения.

— Чем приведенное отличается от аудита?

— Аудит важен, но он решает другую задачу — подтверждает отчетность и соответствие компании требованиям. Моя диагностика ориентирована на скорость и управленческий эффект: быстро выявить критические проблемы и дать бизнесу инструменты стабилизации. На практике это проявляется в таких находках, как дублирующие платежи, ошибки в кредиторской задолженности, неэффективное управление денежными потоками в отдельные дни, валютные ошибки в счетах-фактурах. Устранение таких проблем дает мгновенный экономический эффект.

— Например.

— Представьте компанию, скажем, по производству кухонной мебели. После внедрения автоматизации учета невозмещаемые расходы снизились на 85%. Это позволило корректно распределять прибыль между партнерами и улучшить налоговую позицию. Своевременное ведение дебиторской задолженности без просрочек стало фактором управленческого решения о расширении производства в два раза, с планом выхода на оборот $1 млн в год. То есть на 35% выше предыдущего прогноза. Детальный анализ затрат также помог сформировать структуру плана счетов, адаптированную под потребности партнеров и стандарты учета, и выявить рост непредвиденных расходов на 27%, что напрямую влияет на прогноз денежных средств — главный инструмент планирования входящих и исходящих потоков.

Контроль прямых затрат удерживался на уровне 30% выручки в течение пяти месяцев. Впечатляет?

— Вполне. Но правильно ли я понимаю, что финансовая экспресс-диагностика - скорее дорожная карта к росту прибыли, чем круг безопасности на случай кризиса?

— Я не разделяю эти направления. Узкие места всегда бьют либо по прибыли, либо по устойчивости, а чаще — по обоим параметрам. Профилактика кассовых разрывов, настройка дебиторской задолженности, налоговое планирование, резервирование — это безопасность. Оптимизация структуры затрат, управляемость маржи, корректная модель ценообразования и планирования — это прибыль. Мой метод экспресс-диагностики помогает объединить эти параметры в управляемую систему.

— Каких ошибок можно избежать благодаря диагностике?

— Например, масштабирования без подтвержденного cash flow и понимания узких мест в операционной модели. Допустим, выручка растет, собственник видит этот рост и увеличивает обязательства, но ликвидность не выдерживает. Или принятие решений на основе отчетов, которые не отражают реальности: некорректная классификация расходов, отсутствие контроля дебиторской задолженности, неучтенные валютные и налоговые риски. Диагностика приводит финансовую картину к управленческому виду и снижает вероятность ошибочных решений.

— Для вас идеальный клиент - какой?

— Собственник или CEO, которому важно эффективно управлять компанией, а не просто закрывать учет. Обычно это бизнес в фазе роста, трансформации или нестабильности, где ошибки дороги, поэтому решения нужно принимать быстро и точно. Такой клиент не хочет красивых отчетов, наоборот — он настойчиво требует работать с прозрачностью, дисциплиной показателей и внедрением изменений в процессах.

Я знаю много примеров, когда благодаря быстрой финансовой диагностике у кризисного бизнеса потом начиналось финансовое оздоровление. Безусловно, важную роль в этом процессе играют финансовый директор, сильный бухгалтер или эксперт в сфере учета и аудита. Но главное — это конструктивное взаимодействие между экспертом, который отвечает за финансы, и CEO. В целом я глубоко убеждена: если между этими людьми в компании есть взаимопонимание и взаимоуважение, бизнес просто обречен на успех.

— И последний вопрос: какой главный результат качественной быстрой диагностики?

— Когда у собственника появляется абсолютно четкая картина всего: финансового состояния, узких мест, KPI под его бизнес, прозрачный cash flow и конкретный план действий. Это переводит бизнес из режима реактивного управления в режим контролируемого развития. Другими словами, компания перестает выживать постфактум и начинает уверенно управлять собственным будущим.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
