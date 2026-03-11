Електронний підпис у HR: як підписувати кадрові документи онлайн

Дівчина за ноутбуком. Фото: Freepik

HR-менеджер стоїть біля кабінету керівника з черговою заявою на відпустку. "Підпишіть, будь ласка, сьогодні, бо завтра людина вже не виходить". Керівник сьогодні не встиг, документ зависає, процес зупиняється.

Ще кілька років тому це була звична ситуація для більшості компаній. Сьогодні її легко уникнути: кадрові документи можна підписувати онлайн за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Чому електронний підпис став необхідним інструментом для HR

HR-процеси — це постійний рух документів: трудові договори, заяви, накази, інструкції, акти ознайомлення. Ще кілька років тому усе це оформлювалося на папері, а підписи збирали вручну.

Сьогодні паперовий документообіг часто сповільнює роботу. Особливо це відчутно, коли частина команди працює дистанційно або компанія має кілька офісів.

Підписи "вживу" означають черги біля кабінету керівника, затримки у погодженні відпусток, тривале пересилання документів між підрозділами. Коли компанія зростає, HR просто фізично не встигає звести всі оригінали докупи.

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) розв'язує цю проблему. Він має ту саму юридичну силу, що й власноручний підпис, — це визначено Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" і Законом "Про електронні довірчі послуги". Тому для HR-відділу електронний підпис поступово став таким самим робочим інструментом, як e-mail або таблиці.

Які кадрові документи можна підписувати онлайн

Більшість кадрових документів можна оформлювати й підписувати в електронному вигляді.

Найчастіше це:

трудові договори та додаткові угоди;

накази про прийняття,

відпустку чи звільнення;

заяви працівників;

інструкції та акти ознайомлення.

Трудові договори та додаткові угоди

Раніше новий працівник мусив приїхати в офіс, щоб поставити підпис. Тепер договір формується в системі, надсилається КЕПом, і працівник підписує його віддалено. КЕП підтверджує особу підписанта, тому такий документ має повну юридичну силу.

Накази про прийняття, відпустку, звільнення

Типові кадрові документи, які раніше лежали днями "на підпис". В електронному форматі HR створює документ за шаблоном, система автоматично підтягує дані працівника, а керівник підписує файл навіть зі смартфона. Жодних черг і нагадувань у месенджерах.

Заяви працівників

Відпустка, зміна графіка, премія, дистанційна робота — усе це можна підписати онлайн. Працівник заповнює форму, а система автоматично передає документ керівнику на погодження. HR більше не потрібно збирати підписи вручну або пересилати файли електронною поштою.

Повідомлення, інструкції, акти ознайомлення

Онлайн-підписання дозволяє фіксувати, що працівник ознайомлений із правилами компанії або технікою безпеки. Дата, час і підпис автоматично зберігаються в системі, що важливо під час перевірок або внутрішніх аудитів.

Цифрове підписання не просто економить час. Воно також підвищує дисципліну в HR-процесах. Система показує статус документа та нагадує, хто ще не поставив підпис.

Як відбувається підписання кадрових документів на практиці

Процес виглядає просто, навіть якщо компанія вперше переходить в онлайн.

HR створює документ у сервісі. У сервісі "Вчасно.Кадри" можна використовувати готові шаблони для заяв, наказів або договорів. Працівник і керівник отримують сповіщення про документ. Система надсилає повідомлення з посиланням на документ. Відкрити його можна з комп'ютера або смартфона. Документ підписується електронним підписом. Підпис накладається за допомогою КЕП. Його можна отримати у сервісі "Вчасно.КЕП" або в будь-якому іншому кваліфікованому надавачі електронних довірчих послуг. Ключ може зберігатися на пристрої користувача або у хмарному середовищі. Документ зберігається в системі. Після підписання файл зберігається в системі разом з історією дій і статусами підписів. HR може швидко знайти документ під час перевірки або аудиту.

Такий формат особливо зручний для компаній із віддаленими командами або розгалуженими філіями.

Наприклад, у компаніях із кількома сотнями працівників HR-відділ щомісяця оформлює сотні наказів і заяв.

Електронне підписання дозволяє скоротити час обробки документів із кількох днів до кількох годин. Працівники підписують документи зі смартфона, а HR бачить статус кожного документа в режимі реального часу. HR-фахівці більше не витрачають час на пересилання, а працівники зайвий раз не їздять до офісу.

Юридичні аспекти та безпека

Електронний підпис забезпечує високий рівень захисту. КЕП використовує криптографічні механізми та сертифікат, який підтверджує особу підписанта. Будь-яка зміна документа після накладання підпису порушує його цілісність, тому система одразу показує, що файл було змінено. Кадрові документи з КЕП можуть використовуватися як докази у суді та під час перевірок.

Важливо також правильно організувати зберігання документів. У сервісі "Вчасно.Кадри" файли зберігаються у захищеному середовищі, доступ до якого мають лише користувачі з відповідними правами. Це допомагає компаніям дотримуватися вимог законодавства щодо обробки персональних даних.

Чим КЕП відрізняється від скану підпису

У HR-практиці іноді трапляється, що працівники надсилають документ зі сканом або фото підпису. Зображення підпису не підтверджує особу підписанта, не фіксує момент підписання і може бути змінене у графічному редакторі.

Кваліфікований електронний підпис працює інакше. Він містить зашифровані дані про підписанта, дату і час підписання, що підтверджуються сертифікатом кваліфікованого надавача. Саме тому документи з КЕП визнаються офіційними, тоді як скан підпису — ні.

Як електронний підпис спрощує роботу HR

Перехід на електронне підписання зазвичай не потребує складного впровадження. Після короткого навчання команда HR швидко відчуває зміни:

заяви та накази погоджуються за години, а не дні;

відпустки оформлюються дистанційно;

документи зберігаються автоматично;

ризик втрати або плутанини з підписами значно зменшується.

Керівники можуть підписувати документи із ноутбука, планшета чи телефона. А HR отримує спокій і прозорість: кожен документ має чітку історію, жодних "підписано, але загубилось".

У сервісі "Вчасно.Кадри" кадрові документи можна створювати, погоджувати та підписувати онлайн, без паперу і сканів. Для підписання використовується кваліфікований електронний підпис, зокрема від сервісу "Вчасно.КЕП", який працює у хмарному форматі. Після підписання документ автоматично зберігається й доступний HR-фахівцям у будь-який момент. Це поєднання зручності, безпеки та відповідності закону, яке дозволяє компаніям працювати швидше й спокійніше.

Електронний підпис змінює підхід до роботи з кадровими документами. Паперові процеси уповільнюють роботу, тоді як електронні дозволяють організувати документообіг швидше й прозоріше.

Онлайн-підписання наказів, заяв і трудових договорів допомагає HR-відділу працювати мобільно, зменшує кількість помилок і спрощує контроль за документами.

Сервіси електронного документообігу, зокрема "Вчасно.Кадри", дозволяють організувати цей процес онлайн без паперу, із чітким контролем підписів і збереженням документів у захищеному архіві.