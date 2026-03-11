Электронная подпись в HR: как подписывать кадровые документы онлайн

Девушка за ноутбуком. Фото: Freepik

HR-менеджер стоит у кабинета руководителя с очередным заявлением на отпуск. "Подпишите, пожалуйста, сегодня, потому что завтра человек уже не выходит". Руководитель сегодня не успел, документ зависает, процесс останавливается.

Еще несколько лет назад это была привычная ситуация для большинства компаний. Сегодня ее легко избежать: кадровые документы можно подписывать онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи.

HR-процессы — это постоянное движение документов: трудовые договоры, заявления, приказы, инструкции, акты ознакомления. Еще несколько лет назад все это оформлялось на бумаге, а подписи собирали вручную.

Сегодня бумажный документооборот часто замедляет работу. Особенно это ощутимо, когда часть команды работает дистанционно или у компании несколько офисов.

Подписи "вживую" означают очереди у кабинета руководителя, задержки в согласовании отпусков, длительную пересылку документов между подразделениями. Когда компания растет, HR просто физически не успевает свести все оригиналы воедино.

Квалифицированная электронная подпись (КЭП) решает эту проблему. Она имеет ту же юридическую силу, что и собственноручная подпись, — это определено Законом Украины "Об электронных документах и электронном документообороте" и Законом "Об электронных доверительных услугах". Поэтому для HR-отдела электронная подпись постепенно стала таким же рабочим инструментом, как e-mail или таблицы.

Какие кадровые документы можно подписывать онлайн

Большинство кадровых документов можно оформлять и подписывать в электронном виде.

Чаще всего это:

трудовые договоры и дополнительные соглашения;

приказы о принятии,

отпуске или увольнении;

заявления работников;

инструкции и акты ознакомления.

Трудовые договоры и дополнительные соглашения

Раньше новый работник должен был приехать в офис, чтобы поставить подпись. Теперь договор формируется в системе, отправляется КЭПом, и работник подписывает его удаленно. КЭП подтверждает личность подписанта, поэтому такой документ имеет полную юридическую силу.

Приказы о приеме, отпуске, увольнении

Типовые кадровые документы, которые раньше лежали днями "на подпись". В электронном формате HR создает документ по шаблону, система автоматически подтягивает данные работника, а руководитель подписывает файл даже со смартфона. Никаких очередей и напоминаний в мессенджерах.

Заявления работников

Отпуск, изменение графика, премия, дистанционная работа — всё это можно подписать онлайн. Работник заполняет форму, а система автоматически передает документ руководителю на согласование. HR больше не нужно собирать подписи вручную или пересылать файлы по электронной почте.

Уведомления, инструкции, акты ознакомления

Онлайн-подписание позволяет фиксировать, что работник ознакомлен с правилами компании или техникой безопасности. Дата, время и подпись автоматически сохраняются в системе, что важно во время проверок или внутренних аудитов.

Цифровая подпись не просто экономит время. Она также повышает дисциплину в HR-процессах. Система показывает статус документа и напоминает, кто еще не поставил подпись.

Как происходит подписание кадровых документов на практике

Процесс выглядит просто, даже если компания впервые переходит в онлайн.

HR создает документ в сервисе. В сервисе "Вчасно.Кадры" можно использовать готовые шаблоны для заявлений, приказов или договоров. Работник и руководитель получают оповещение о документе. Система отправляет сообщение со ссылкой на документ. Открыть его можно с компьютера или смартфона. Документ подписывается электронной подписью. Подпись накладывается с помощью КЭП. Ее можно получить в сервисе "Вчасно.КЭП" или в любом другом квалифицированном предоставителе электронных доверительных услуг. Ключ может храниться на устройстве пользователя или в облачной среде. Документ хранится в системе. После подписания файл сохраняется в системе вместе с историей действий и статусами подписей. HR может быстро найти документ во время проверки или аудита.

Такой формат особенно удобен для компаний с удаленными командами или разветвленными филиалами.

Например, в компаниях с несколькими сотнями сотрудников HR-отдел ежемесячно оформляет сотни приказов и заявлений.

Электронная подпись позволяет сократить время обработки документов с нескольких дней до нескольких часов. Сотрудники подписывают документы со смартфона, а HR видит статус каждого документа в режиме реального времени. HR-специалисты больше не тратят время на пересылку, а сотрудники лишний раз не ездят в офис.

Юридические аспекты и безопасность

Электронная подпись обеспечивает высокий уровень защиты. КЭП использует криптографические механизмы и сертификат, который подтверждает личность подписанта. Любое изменение документа после наложения подписи нарушает его целостность, поэтому система сразу показывает, что файл был изменен. Кадровые документы с КЭП могут использоваться в качестве доказательств в суде и во время проверок.

Важно также правильно организовать хранение документов. В сервисе "Вчасно.Кадры" файлы хранятся в защищенной среде, доступ к которой имеют только пользователи с соответствующими правами. Это помогает компаниям соблюдать требования законодательства по обработке персональных данных.

Чем КЭП отличается от скана подписи

В HR-практике иногда случается, что работники присылают документ со сканом или фото подписи. Изображение подписи не подтверждает личность подписанта, не фиксирует момент подписания и может быть изменено в графическом редакторе.

Квалифицированная электронная подпись работает иначе. Она содержит зашифрованные данные о подписанте, дату и время подписания, которые подтверждаются сертификатом квалифицированного поставщика. Именно поэтому документы с КЭП признаются официальными, тогда как скан подписи - нет.

Как электронная подпись упрощает работу HR

Переход на электронную подпись обычно не требует сложного внедрения. После короткого обучения команда HR быстро чувствует изменения:

заявления и приказы согласовываются за часы, а не дни;

отпуска оформляются дистанционно;

документы сохраняются автоматически;

риск потери или путаницы с подписями значительно уменьшается.

Руководители могут подписывать документы с ноутбука, планшета или телефона. А HR получает спокойствие и прозрачность: каждый документ имеет четкую историю, никаких "подписано, но потерялось".

В сервисе "Вчасно.Кадры" кадровые документы можно создавать, согласовывать и подписывать онлайн, без бумаги и сканов. Для подписания используется квалифицированная электронная подпись, в частности от сервиса "Вчасно.КЭП", который работает в облачном формате. После подписания документ автоматически сохраняется и доступен HR-специалистам в любой момент. Это сочетание удобства, безопасности и соответствия закону, которое позволяет компаниям работать быстрее и спокойнее.

Электронная подпись меняет подход к работе с кадровыми документами. Бумажные процессы замедляют работу, тогда как электронные позволяют организовать документооборот быстрее и прозрачнее.

Онлайн-подписание приказов, заявлений и трудовых договоров помогает HR-отделу работать мобильно, уменьшает количество ошибок и упрощает контроль за документами.

Сервисы электронного документооборота, в частности "Вчасно.Кадры", позволяют организовать этот процесс онлайн без бумаги, с четким контролем подписей и сохранением документов в защищенном архиве.