Есклюзивний конструктор України-мати з маковим вінком розіграють серед українців

Конструктор LEGO "Україна-Мати". Фото: UNITED24

В Україні представлять унікальний конструктор LEGO у вигляді України-Матері. Таким чином компанія вирішила висловити свою солідарність з Україною та її народом у цей складний час.

Про це говориться в повідомленні ініціативи UNITED24.

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Конструктор LEGO "Україна-Мати". Фото: UNITED24

Ексклюзивний конструктор LEGO в Україні

"Вітаю! Ми з крутою новиною! Ініціатива #LEGOwithUKRAINE отримала тисячі теплих реакцій серед українців, тож ми вирішили зробити додатковий розіграш ексклюзивного конструктора України-матері, створеного креатором Максимом Мітякіним, у срібному кольорі з маковим вінком за донат від 100 грн — тільки для української аудиторії. Набір буде створено в єдиному екземплярі. Розіграш триватиме до 1 грудня включно", — говориться у повідомленні.

Усі бажаючі взяти участь у розіграші можуть скинути кошти на https://send.monobank.ua/jar/ cGh41yUXS.

Усі зібрані кошти йдуть на відбудову України через UNITED24.

Деталі в пості: https://t.me/U24_gov_ua/3532