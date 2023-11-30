Эксклюзивный конструктор Украины-матери с маковым венком разыграют среди украинцев

Конструктор LEGO "Украина-Мать". Фото: UNITED24

В Украине представят уникальный конструктор LEGO в виде Украины-матери. Таким образом, компания решила выразить свою солидарность с Украиной и ее народом в это сложное время.

Об этом говорится в сообщении инициативы UNITED24.

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Конструктор LEGO "Украина-Мать". Фото: UNITED24

Эксклюзивный конструктор LEGO в Украине

"Привет! Мы с крутой новостью! Инициатива #LEGOwithUKRAINE получила тысячи теплых реакций среди украинцев, поэтому мы решили сделать дополнительный розыгрыш эксклюзивного конструктора Украины-матери, созданного креатором Максимом Митякиным, в серебряном цвете с маковым венком за донат от 100 грн аудитории. Набор будет создан в единственном экземпляре. Розыгрыш продлится до 1 декабря включительно", — говорится в сообщении.

Все желающие принять участие в розыгрыше могут сбросить средства на https://send.monobank.ua/jar/cGh41yUXS.

Все собранные средства идут на восстановление Украины через UNITED24.

Детали в посту: https://t.me/U24_gov_ru/3532