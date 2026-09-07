Як отримати іпотечний кредит в Ізраїлі, щоб скласти об’єктивне уявлення про доступне банківське фінансування.

Ноутбук і папери. Фото: Kar-ka.

Придбання нерухомості вимагає детального фінансового планування задовго до огляду об’єктів. Перший крок покупця — оцінка власного капіталу (хон ацмі): при купівлі єдиного житла максимальний розмір іпотечного фінансування становить 75% вартості квартири, тому покупцеві зазвичай необхідно мати не менше 25% власних коштів.

На цьому етапі надзвичайно важливо визначити межі бюджету та з’ясувати, як отримати іпотеку в Ізраїлі, наприклад, перейшовши за посиланням https://kar-ka.co.il/ru/novaya-mashkanta/, щоб сформувати об’єктивне уявлення про доступне банківське фінансування. Помилково покладатися лише на заощадження, ігноруючи регуляції Банку Ізраїлю: щомісячний платіж не повинен перевищувати 33–40% від чистого доходу сім’ї.

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Визначення бюджету та врахування додаткових витрат

Поширена помилка новачків — розрахунок бюджету виключно на основі номінальної ціни продавця. Покупцеві необхідно закласти в кошторис резерв на непрямі витрати, пов’язані з угодою.

Основні статті супутніх витрат:

Послуги незалежного адвоката (0,5%–1,5% від суми угоди плюс ПДВ) для перевірки юридичної чистоти об’єкта.

Державні мита, включаючи податок на придбання (мас рехіша), якщо ціна квартири перевищує пільговий поріг.

Гонорар ріелтора (близько 2% плюс ПДВ), якщо пошук здійснюється через агентство.

Оцінка об’єкта ліцензованим фахівцем (шамаєм) – обов’язкова умова банку.

Для захисту від касового розриву перед підписанням договору рекомендується формувати резерв у розмірі 8–10 % понад ціну обраної квартири.

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Консультація клієнтів. Фото: Kar-ka.

Отримання попереднього схвалення банку (ішур екроні)

До підписання "зіхрон дварім" та передачі завдатку покупцеві потрібно отримати принципову згоду банку — "ішур екроні". Документ діє 24 дні з моменту видачі, протягом яких банк зобов’язаний дотримуватися запропонованих умов за умови достовірності наданої інформації; зміна ставки Банку Ізраїлю при цьому може вплинути на компонент "прайм".

Для проведення фінансової перевірки банк вимагає базовий пакет документів:

Перелік документів. Фото: Kar-ka.

Самостійне подання заявок до кількох банків без попередньої оцінки фінансової ситуації може призвести до отримання менш вигідних пропозицій, тому перед зверненням до кредиторів бажано заздалегідь підготувати документи та оцінити власну платоспроможність.

Щоб грамотно структурувати заявку та підібрати надійні шляхи фінансування (маслюлім), потрібні професійні консультації з питань іпотеки, під час яких незалежні експерти спеціалізованих компаній, таких як Kar-ka, проводять детальний аудит платоспроможності. Брокер веде переговори з кредиторами, допомагає виключити ймовірність прихованих комісій та розробити стратегію, що захищає бюджет від інфляції.

Експерт у квартирі. Фото: Kar-ka.

FAQ: Відповіді на поширені запитання

Чи можна брати споживчий кредит на первинний внесок?

Використання споживчого кредиту для формування власного капіталу суттєво ускладнює отримання іпотеки: банк враховує існуючі боргові зобов’язання та платіжне навантаження позичальника, тому джерело початкового капіталу необхідно заздалегідь узгодити з банком.

Скільки часу діє попереднє схвалення?

Ішур екроні діє 24 дні з моменту видачі; протягом цього терміну банк зобов’язаний дотримуватися запропонованих умов з урахуванням передбаченого Банком Ізраїлю винятку щодо зміни ставки прайм у разі зміни ставки Банку Ізраїлю. Потім вони переглядаються відповідно до ринкових умов.

Чи обов’язково наймати незалежного оцінювача перед укладенням угоди?

Так. Банк перекаже гроші продавцю лише тоді, коли оцінювач із банківського списку підтвердить вартість об’єкта. Якщо він оцінить квартиру нижче суми угоди, різницю покупцеві доведеться покривати з власних коштів.

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