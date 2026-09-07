Как взять машканту в Израиле, чтобы сформировать объективное представление о доступном банковском финансировании.

Ноутбук и бумаги. Фото: Kar-ka.

Приобретение недвижимости требует детального финансового планирования задолго до просмотра объектов. Первый шаг покупателя – оценка собственного капитала (хон ацми): при покупке единственного жилья максимальный размер ипотечного финансирования составляет 75% стоимости квартиры, поэтому покупателю обычно необходимо иметь не менее 25% собственных средств.

На этом этапе критически важно определить рамки бюджета и изучить, как взять машканту в Израиле, например, перейдя по ссылке https://kar-ka.co.il/ru/novaya-mashkanta/, чтобы сформировать объективное представление о доступном банковском финансировании. Ошибочно полагаться только на накопления, игнорируя регуляции Банка Израиля: ежемесячный платеж не должен превышать 33-40% от чистого дохода семьи.

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Определение бюджета и учет дополнительных расходов

Частая ошибка новичков – расчет бюджета исключительно из номинальной цены продавца. Покупателю необходимо заложить в смету резерв на косвенные издержки, сопровождающие сделку.

Базовые статьи сопутствующих расходов:

Услуги независимого адвоката (0.5%–1.5% от суммы сделки плюс НДС) для проверки юридической чистоты объекта.

Государственные пошлины, включая налог на приобретение (мас рехиша), если цена квартиры выше льготного порога.

Гонорар риелтора (около 2% плюс НДС), если поиск осуществляется через агентство.

Оценка объекта лицензированным специалистом (шамаем) – обязательное условие банка.

Для защиты от кассового разрыва перед подписанием договора рекомендуется формировать буфер в 8-10% сверх цены выбранной квартиры.

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Консультация клиентов. Фото: Kar-ka.

Получение предварительного одобрения банка (ишур экрони)

До подписания зихрон дварим и передачи задатка покупателю нужно получить принципиальное согласие банка – ишур экрони. Документ действует 24 дня с момента выдачи, в течение которых банк связан предложенными условиями при условии достоверности предоставленной информации; изменение ставки Банка Израиля при этом может повлиять на компонент прайм.

Для проведения финансовой проверки банк требует базовый пакет документов:

Список документов. Фото: Kar-ka.

Самостоятельная подача заявок в несколько банков без предварительной оценки финансовой ситуации может привести к получению менее подходящих предложений, поэтому перед обращением к кредиторам желательно заранее подготовить документы и оценить собственную платежеспособность.

Чтобы грамотно структурировать заявку и подобрать надежные маршруты финансирования (маслюлим), требуются профессиональные консультации по ипотеке, в ходе которых независимые эксперты специализированных компаний, таких как Kar-ka, проводят детальный аудит платежеспособности. Брокер ведет переговоры с кредиторами, помогает исключить вероятность скрытых комиссий и выстроить стратегию, защищающую бюджет от инфляции.

Эксперт в квартире. Фото: Kar-ka.

FAQ: Ответы на частые вопросы

Можно ли брать потребительский кредит на первоначальный взнос?

Использование потребительского кредита для формирования собственного капитала существенно усложняет получение машканты: банк учитывает существующие долговые обязательства и платежную нагрузку заемщика, поэтому источник первоначального капитала необходимо заранее согласовать с банком.

Сколько времени действует предварительное одобрение?

Ишур экрони действует 24 дня с момента выдачи; в течение этого срока банк связан предложенными условиями с учетом предусмотренного Банком Израиля исключения для изменения ставки прайм при изменении ставки Банка Израиля. Затем они пересматриваются в соответствии с рыночными условиями.

Обязательно ли нанимать независимого оценщика перед сделкой?

Да. Банк переведет деньги продавцу только когда оценщик из банковского списка подтвердит стоимость объекта. Если он оценит квартиру ниже суммы сделки, разницу покупателю придется покрывать из личного капитала.