Фальсифікат наводнює ринок України: як розпізнати підробку — пояснюють експерти

Фальсифікована продукція. Фото: БЕБ

Хвиля підробок захлеснула український ринок парфумерії та косметики. Раніше основний потік контрафакту надходив з-за кордону, але від початку повномасштабної війни виробництво підробок було налагоджено в Одесі, Дніпрі, Києві та інших містах України. Нещодавно до списку виробників парфумів "від Діор" приєдналися "майстри" з Харкова та Полтави: детективи Бюро економічної безпеки викрили в цих областях низку нелегальних складів. Конфіскована парфумерна продукція, що нібито належала всесвітньо відомим брендам, виявилася підробкою низької якості, яка не має нічого спільного з оригіналом.

Фото та відео з підпільних складів вражають: полиці щільно заставлені пластиковими "баклажками" з підозрілою рідиною, що аж ніяк не нагадує елітну парфумерію.

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Інтернет завжди був і залишається основним каналом збуту фальсифікату. Це цілком зрозуміло, адже ошукати споживачів у віртуальному просторі значно легше, ніж в реальному магазині, де флакон парфуму можна взяти в руки, роздивитися і протестувати. Тому любителям онлайн-покупок слід знати, як розпізнати підробку "на відстані" і не віддати гроші за неякісну підробку без жодного шансу їх повернути.

Експерти BROCARD, лідера українського ринку елітної парфумерії та косметики, рекомендують дотримуватись декількох простих, але ефективних "правил безпеки". Вони викладені на сайті компанії:

Правило 1. Не довіряйте занадто привабливим пропозиціям!

Зрозуміло, що всім нам хочеться зекономити і придбати елітний (тобто достатньо дорогий) продукт зі знижкою. Але якщо реклама обіцяє "шалені знижки до 95%" або "всі елітні парфуми за ціною 599 грн", будьте певні, що йдеться про підробки. Люксовий аромат не може коштувати 12 євро, навіть за умов "закриття магазину". Це гачки, на які шахраї ловлять бажаючих заощадити.



У відео нижче — наочне порівняння оригінальної парфумованої води Lanvin Eclat D'Arpege з мережі BROCARD та дешевої підробки з підозрілого сайту.

Правило 2. Не купуйте парфуми "за ліцензією", навіть якщо ціна дуже приваблива

Це фальсифікат. Всесвітньо відомі компанії ніколи не дадуть дозвіл на виробництво своєї продукції десь "на стороні". Зазвичай, вони мають лише одну виробничу потужність, адже так легше контролювати якість продукції, що має відповідати бездоганному іміджу бренду.

Правило 3. Запам’ятайте, що парфумів "на розлив" не існує

"Розливати" аромати "від Діор" можуть хіба що в підпільних цехах — з пластикових "баклажок", які можна побачити на фото та відео вище. Славетні бренди ні за яких умов не погодяться продавати свою продукцію "у діжках", щоб потім хтось десь її розливав по флаконах. Це неможливо! Легендарні парфуми поставляються дистриб’юторам виключно в оригінальному пакуванні.

Фальсифікована продукція. Фото: БЕБ

Правило 4. Купуйте парфумерію та косметику класу "люкс" тільки у відомих та надійних продавців

Насправді, це головне правило. Якщо компанія працює на ринку багато років, має мережу фізичних магазинів по всій країні та штат професійних консультантів, їй можна довіряти. Репутація такого продавця – гарантія якості та оригінальності продукції, де б ви її не купували: онлайн чи офлайн. Наприклад, на сайті BROCARD.UA ви знайдете широкий асортимент продукції відомих брендів з усього світу. А завдяки постійним акціям зможете придбати елітні продукти за кращою ціною. І це точно буде оригінал.

Дотримуйтесь цих правил — і ви не станете жертвою шахраїв, зможете зробити правильний вибір і отримати задоволення від якісної продукції славетних брендів.