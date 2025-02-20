Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Фальсифікат в Україні — як розпізнати підробку правильно arrow

Фальсифікат в Україні — як розпізнати підробку правильно

20 лютого 2025 17:05
Марина Кісаделі - Редактор
Фальсифікат наводнює ринок України: як розпізнати підробку — пояснюють експерти
Фальсифікована продукція. Фото: БЕБ
Марина Кісаделі - Редактор

Хвиля підробок захлеснула український ринок парфумерії та косметики. Раніше основний потік контрафакту надходив з-за кордону, але від початку повномасштабної війни виробництво підробок було налагоджено в Одесі, Дніпрі, Києві та інших містах України. Нещодавно до списку виробників парфумів "від Діор" приєдналися "майстри" з Харкова та Полтави: детективи Бюро економічної безпеки викрили в цих областях низку нелегальних складів. Конфіскована парфумерна продукція, що нібито належала всесвітньо відомим брендам, виявилася підробкою низької якості, яка не має нічого спільного з оригіналом.

Фото та відео з підпільних складів вражають: полиці щільно заставлені пластиковими "баклажками" з підозрілою рідиною, що аж ніяк не нагадує елітну парфумерію.

Читайте також:

Інтернет завжди був і залишається основним каналом збуту фальсифікату. Це цілком зрозуміло, адже ошукати споживачів у віртуальному просторі значно легше, ніж в реальному магазині, де флакон парфуму можна взяти в руки, роздивитися і протестувати. Тому любителям онлайн-покупок слід знати, як розпізнати підробку "на відстані" і не віддати гроші за неякісну підробку без жодного шансу їх повернути.

Експерти BROCARD, лідера українського ринку елітної парфумерії та косметики, рекомендують дотримуватись декількох простих, але ефективних "правил безпеки". Вони викладені на сайті компанії:

Правило 1. Не довіряйте занадто привабливим пропозиціям!

Зрозуміло, що всім нам хочеться зекономити і придбати елітний (тобто достатньо дорогий) продукт зі знижкою. Але якщо реклама обіцяє "шалені знижки до 95%" або "всі елітні парфуми за ціною 599 грн", будьте певні, що йдеться про підробки. Люксовий аромат не може коштувати 12 євро, навіть за умов "закриття магазину". Це гачки, на які шахраї ловлять бажаючих заощадити. 

У відео нижче — наочне порівняння оригінальної парфумованої води Lanvin Eclat D'Arpege з мережі BROCARD та дешевої підробки з підозрілого сайту.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BROCARD Ukraine (@uabrocard)

Правило 2. Не купуйте парфуми "за ліцензією", навіть якщо ціна дуже приваблива

Це фальсифікат. Всесвітньо відомі компанії ніколи не дадуть дозвіл на виробництво своєї продукції десь "на стороні". Зазвичай, вони мають лише одну виробничу потужність, адже так легше контролювати якість продукції, що має відповідати бездоганному іміджу бренду.

Правило 3. Запам’ятайте, що парфумів "на розлив" не існує

"Розливати" аромати "від Діор" можуть хіба що в підпільних цехах — з пластикових "баклажок", які можна побачити на фото та відео вище. Славетні бренди ні за яких умов не погодяться продавати свою продукцію "у діжках", щоб потім хтось десь її розливав по флаконах. Це неможливо! Легендарні парфуми поставляються дистриб’юторам виключно в оригінальному пакуванні.

null
Фальсифікована продукція. Фото: БЕБ

Правило 4. Купуйте парфумерію та косметику класу "люкс" тільки у відомих та надійних продавців

Насправді, це головне правило. Якщо компанія працює на ринку багато років, має мережу фізичних магазинів по всій країні та штат професійних консультантів, їй можна довіряти. Репутація такого продавця – гарантія якості та оригінальності продукції, де б ви її не купували: онлайн чи офлайн. Наприклад, на сайті BROCARD.UA ви знайдете широкий асортимент продукції відомих брендів з усього світу. А завдяки постійним акціям зможете придбати елітні продукти за кращою ціною. І це точно буде оригінал.

Дотримуйтесь цих правил — і ви не станете жертвою шахраїв, зможете зробити правильний вибір і отримати задоволення від якісної продукції славетних брендів. 

духи відомі бренди фальсифікат Бюро економічної безпеки BROCARD

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

17:34 Сніг та сильні морози — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

Text

17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

17:12 Бюджетні яйця в минулому — як змінилася ціна на продукт в АТБ

Text

17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

17:05 Дитсадки у Київському районі Одеси вже завтра знову запрацюють

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

17:05 Фальсифікат в Україні — як розпізнати підробку правильно

16:56 Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом

16:55 ДБР викрило схему купівлі неякісних аптечок для ЗСУ на 58 млн грн

16:51 Samsung представила бюджетник, що перевершує Galaxy S24 — в чому

16:35 На ЧАЕС усувають наслідки атаки Росії — яка ситуація з радіацією

17:34 Сніг та сильні морози — прогноз від Укргідрометцентру на завтра

17:12 Бюджетні яйця в минулому — як змінилася ціна на продукт в АТБ

17:05 Дитсадки у Київському районі Одеси вже завтра знову запрацюють

17:05 Фальсифікат в Україні — як розпізнати підробку правильно

16:56 Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

16:55 ДБР викрило схему купівлі неякісних аптечок для ЗСУ на 58 млн грн

16:51 Samsung представила бюджетник, що перевершує Galaxy S24 — в чому

16:35 На ЧАЕС усувають наслідки атаки Росії — яка ситуація з радіацією

16:25 Одеський екснардеп отримав умовний вирок — деталі

16:22 Субсидія на оренду житла — яким має бути домогосподарство

15:15 Корупція та реактори з РФ — чому розгорівся скандал навколо ХАЄС

06:52 Гітлер у біографії — кандидатка в канцлери Вайдель підтримує РФ

06:40 Як робити прибуток на золоті — нові тарифи у ломбардах України

19 лютого 2025

06:52 Проти Шольца і за Україну — хто такий кандидатат у канцлери Мерц

06:40 Як заробляти на брухті — ціни на латунь в Україні у лютому

18 лютого 2025

22:33 Одесити створили застосунок, який рятує життя

06:52 Думка змінена — як Олаф Шольц впливав на війну в Україні

06:40 Зміни на ринку металу в Україні — які ціни на алюміній у лютому

04:55 Прогнози невтішні — що буде з курсом долара та до чого готуватись

17 лютого 2025

06:40 Ринок брухту в Україні — як змінились ціни на мідь у лютому

Text

17:26 Виступ Венса на конференції у США — пряма трансляція

Text

17:10 Лише 92 з тисяч переходів Києва стануть безбар'єрними, — Вітренко

Text

16:10 Рютте виступив з екстреною заявою щодо України — прямий ефір

Text

13:33 Сазонов прокоментував заяву Путіна про наступ на Сумщину

Text

13:00 Зеленський отримав важливий сигнал від Британії — День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:40 Російська 15-та бригада мала бути в Покровську, але застрягла

Text

08:00 Зеленський відповів Трампу та Келлог в Україні — ефір Ранок.LIVE

19 лютого 2025
Text

19:00 Бахматов повідомив про корупцію у Києві — ефір Київського часу

Text

18:20 Зеленський відповів на заяву Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

16:58 Франція проводить другу зустріч щодо України — трансляція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:15 Українці можуть втратити єдине житло у березні — кого виселять

8 лютого 2025

06:12 Сніданок із 90-х "на вагу золота" — багато хто забув, а даремно

17 лютого 2025

18:35 Мінімалка у 2025 — чи планують підвищувати виплати з 1 березня

11 лютого 2025

21:42 Українці можуть зробити КТ та МРТ безкоштовно — де та як

19 лютого 2025

03:16 Україна переходить на літній час 2025 за новими правилами

10 лютого 2025

11:16 Деякі українці не зможуть зайти в метро — кого не пустять у 2025

7 лютого 2025

16:01 Сміливі та стильні — 5 коротких стрижок, які підкорять 2025

11 лютого 2025

09:40 Які документи підтверджують право власності на нерухомість

9 лютого 2025

12:08 Найвигідніші мобільні тарифи 2025 року — що обрати українцям 60+

12 лютого 2025

04:32 Риба по-єврейськи — так можна приготувати хек, тріску або минтай