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Фальсификат в Украине — как распознать подделку правильно

20 февраля 2025 17:05
Марина Кисадели - Редактор
Фальсификат в Украине: как распознать подлог — объясняют эксперты
Фальсифицированная продукция. Фото: БЕБ
Марина Кисадели - Редактор

Волна подделок захлестнула украинский рынок парфюмерии и косметики. Ранее основной поток контрафакта поступал из-за границы, но с начала полномасштабной войны производство подделок было налажено в Одессе, Днепре, Киеве и других городах Украины. Недавно к списку производителей парфюмерии "Диор" присоединились "мастера" из Харькова и Полтавы: детективы Бюро экономической безопасности разоблачили в этих областях ряд нелегальных складов. Конфискованная парфюмерная продукция, якобы принадлежавшая всемирно известным брендам, оказалась подделкой низкого качества, не имеющей ничего общего с оригиналом.

Фото и видео с подпольных складов впечатляют: полки плотно заставлены пластиковыми "баклажками" с подозрительной жидкостью, отнюдь не напоминающей элитную парфюмерию.

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Интернет всегда был и остается основным каналом сбыта фальсификата. Это вполне понятно, ведь обмануть потребителей в виртуальном пространстве гораздо легче, чем в реальном магазине, где флакон аромата можно взять в руки, рассмотреть и протестировать. Поэтому любителям онлайн-покупок следует знать, как распознать подделку "на расстоянии" и не отдать деньги за некачественную подделку без всякого шанса ее вернуть.

Эксперты BROCARD, лидера украинского рынка элитной парфюмерии и косметики, рекомендуют придерживаться нескольких простых, но эффективных правил безопасности. Они размещены на сайте компании.

Правило 1. Не доверяйте слишком заманчивым предложениям!

Понятно, что всем нам охото сэкономить и приобрести элитный (то есть достаточно дорогой) продукт со скидкой. Но если реклама обещает "невероятные скидки до 95%" или "всю элитную парфюмерию по цене 599 грн", будьте уверены, что речь идет о подделках. Люксовый аромат не может стоить 12 евро, даже при "закрытии магазина". Это крючки, на которые мошенники ловят желающих сэкономить.

В видео ниже — наглядное сравнение оригинальной парфюмерной воды Lanvin Eclat D'Arpege из сети BROCARD и дешевой подделки с подозрительного сайта.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by BROCARD Ukraine (@uabrocard)

Правило 2. Не покупайте парфюмерию "по лицензии", даже если цена очень привлекательна

Это фальсификат. Всемирно известные компании никогда не дадут разрешение на производство своей продукции где-то на стороне. Обычно производственные мощности находятся в одном месте, ведь так легче контролировать качество продукции, которая должна соответствовать безупречному имиджу бренда.

Правило 3. Запомните, что ароматов "на разлив" не существует

"Разливать" ароматы "от Диор" могут разве что в подпольных цехах — из пластиковых баклажек, которые можно увидеть на фото и видео выше. Известные бренды ни при каких условиях не согласятся продавать свою продукцию "в бочках", чтобы потом кто-то ее разливал по флаконам. Это невозможно! Легендарные ароматы поставляются дистрибьюторам исключительно в оригинальной упаковке.

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Фальсифицированная продукция. Фото: БЭБ

Правило 4. Купите парфюмерию и косметику класса "люкс" только у известных и надежных продавцов

На самом деле это главное правило. Если компания работает на рынке много лет, имеет сеть магазинов по всей стране и штат профессиональных консультантов, ей можно доверять. Репутация такого продавца — гарантия качества и оригинальности продукции, где бы вы ее не покупали: онлайн или офлайн. К примеру, на сайте BROCARD.UA вы найдете широкий ассортимент продукции известных брендов со всего мира. А благодаря постоянным акциям сможете приобрести элитные продукты по лучшей цене. И это точно будет оригинал.

Соблюдайте эти правила — и вы не станете жертвой мошенников, сможете сделать правильный выбор и получить удовольствие от качественной продукции знаменитых брендов.

духи известные бренды фальсификат Бюро экономической безопасности BROCARD

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18:05 Международные автобусные рейсы — как выбрать перевозчика в 2025

18:01 В Одессе взорвали в воздух внедорожник — что уже известно

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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