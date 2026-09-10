UESF долучилася до кампанії Дія.Освіта з цифрової безпеки

Освітня ініціатива "Гієна Гігієна про PEGI: як розібратися у вікових позначках в онлайн-іграх"

Федерація кіберспорту України (UESF) долучилася до освітньої кампанії Міністерства цифрової трансформації України та платформи Дія.Освіта, яка спрямована на підвищення цифрової безпеки підлітків. Ініціативу приурочили до початку нового навчального року.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Які ризики існують в онлайн-іграх

UESF долучилася до поширення освітнього гайду "Гієна Гігієна про PEGI: як розібратися у вікових позначках в онлайн-іграх".

Матеріал допомагає підліткам та їхнім батькам краще розуміти вікові обмеження й особливості контенту в комп’ютерних іграх.

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У гайді пояснюється, як працює система PEGI, яку використовують більш ніж у 35 країнах, зокрема й в Україні. Вікові позначки 3, 7, 12, 16 або 18 років визначають не рівень складності гри, а відповідність її контенту певній віковій категорії.

Поряд із віковою цифрою можуть розміщуватися спеціальні піктограми, які попереджають про потенційно небезпечний або чутливий контент. Серед них — насильство, нецензурна лексика, покупки за реальні гроші, механіки тиску або можливість спілкування з іншими користувачами.

Перевірити інформацію про конкретну гру батьки можуть за допомогою безкоштовного PEGI App. Застосунок містить базу ігор, фільтри та покрокові інструкції для налаштування батьківського контролю.

Ще один матеріал кампанії — "Гієна Гігієна веде стрім: онлайн-безпека у геймінгу" — присвячений ризикам, з якими підлітки можуть зіткнутися під час користування ігровими платформами. Йдеться про фальшиві запрошення до тестування ігор, пропозиції "безкоштовних" скінів та ігрової валюти, фішингові повідомлення від нібито служб підтримки, цькування в чатах, грумінг, а також шантаж особистими фотографіями чи дипфейками.

В UESF зазначили, що окремо працюють над питанням інтеграції української мови в PEGI App.

"Мільйони підлітків щодня проводять час в онлайн-іграх, і серед завдань федерації — зробити це середовище зрозумілим та безпечним для них і для їхніх батьків. Ми готові й надалі підключати експертизу до подібних ініціатив, зокрема супроводжувати процес українізації PEGI App, щоб цей інструмент був доступний кожній українській родині рідною мовою", — зазначив президент UESF Максим Кріппа.

Повний гайд "Гієна Гігієна про PEGI" доступний на платформі Дія.Освіта.

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