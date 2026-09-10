UESF присоединилась к кампании "Дія.Освіта" по цифровой безопасности

Образовательная инициатива "Гиена Гигиена о PEGI: как разобраться в возрастных пометках в онлайн-играх"

Федерация киберспорта Украины (UESF) присоединилась к просветительской кампании Министерства цифровой трансформации Украины и платформы "Дія.Освіта", направленной на повышение цифровой безопасности подростков. Инициатива была приурочена к началу нового учебного года.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Какие риски существуют в онлайн-играх

UESF присоединилась к распространению образовательного гайда "Гиена Гигиена о PEGI: как разобраться в возрастных маркировках в онлайн-играх".

Материал помогает подросткам и их родителям лучше понимать возрастные ограничения и особенности контента в компьютерных играх.

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В руководстве объясняется, как работает система PEGI, которую используют более чем в 35 странах, в том числе и в Украине. Возрастные маркировки 3, 7, 12, 16 или 18 лет определяют не уровень сложности игры, а соответствие ее контента определённой возрастной категории.

Наряду с возрастной цифрой могут размещаться специальные пиктограммы, предупреждающие о потенциально опасном или деликатном контенте. Среди них — насилие, нецензурная лексика, покупки за реальные деньги, механизмы давления или возможность общения с другими пользователями.

Проверить информацию о конкретной игре родители могут с помощью бесплатного приложения PEGI App. Приложение содержит базу игр, фильтры и пошаговые инструкции по настройке родительского контроля.

Еще один материал кампании — "Гиена Гигиена ведет стрим: онлайн-безопасность в гейминге" — посвящен рискам, с которыми подростки могут столкнуться при использовании игровых платформ. Речь идет о поддельных приглашениях на тестирование игр, предложениях "бесплатных" скинов и игровой валюты, фишинговых сообщениях от якобы служб поддержки, травле в чатах, груминге, а также шантаже личными фотографиями или дипфейками.

В UESF отметили, что отдельно работают над вопросом интеграции украинского языка в приложение PEGI App.

"Миллионы подростков ежедневно проводят время в онлайн-играх, и одна из задач федерации — сделать эту среду понятной и безопасной для них и для их родителей. Мы готовы и в дальнейшем привносить экспертизу в подобные инициативы, в частности сопровождать процесс украинизации приложения PEGI App, чтобы этот инструмент был доступен каждой украинской семье на родном языке", — отметил президент UESF Максим Криппа.

Полный гайд "Гиена Гигиена о PEGI" доступен на платформе "Дія.Освіта".

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