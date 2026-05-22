Фестиваль карʼєри на ВДНГ: простір для пошуку омріяної роботи

Фестиваль карʼєри на ВДНГ. Фото: організатори заходу

У Києві на території ВДНГ з 21 по 24 травня проходить Фестиваль карʼєри. Це масштабна подія, яка об’єднала сотні роботодавців, освітніх закладів і професійних спільнот. Протягом чотирьох днів відвідувачі матимуть змогу познайомитися з різними сферами діяльності, пройти експрес-співбесіди та зробити перші кроки до нової професії.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Фестиваль карʼєри на ВДНГ

За словами організаторів, до фестивалю планують долучитися понад 250 роботодавців. Для гостей підготували сотні заходів: воркшопи, презентації, інтерактивні стенди компаній та освітніх установ.

На локації представлені найбільші українські компанії й організації, зокрема Укрзалізниця, ПриватБанк та Міністерство у справах ветеранів України. Також працюють освітні простори київських навчальних закладів, де можна дізнатися більше про сучасні напрямки підготовки та можливості навчання.

"Фестиваль карʼєри — це про можливості, розвиток і знайомство з новими професіями", — зазначають організатори заходу.

Читайте також:

Окрему увагу приділили зоні експрес-співбесід. Там відвідувачі можуть протягом 10 хвилин поспілкуватися з потенційними роботодавцями, отримати консультації та домовитися про подальшу співпрацю.

Крім спілкування з компаніями, гостям пропонують спробувати себе в різних професіях безпосередньо на фестивальних локаціях. Учасники можуть виконати практичні завдання, ознайомитися зі специфікою роботи в окремих сферах та отримати перший досвід.

До події долучився і медіахолдинг Live Media Hub. Протягом фестивалю відвідувачам розповідають про сучасні медіа, журналістику, digital-комунікації та кар’єрні можливості у сфері контенту. Охочі можуть випробувати себе в ролі журналіста, ведучого чи оператора та отримати професійні поради від фахівців.

Також біля п’ятого павільйону працює інтерактивний формат Career Taro Cards — кар’єрна гра, яка допомагає ближче познайомитися з медіапрофесіями та напрямками розвитку в індустрії.

Фестиваль карʼєри триватиме на ВДНГ до 24 травня. Організатори закликають усіх охочих відвідати подію, щоб знайти нові можливості для професійного розвитку та зробити крок до омріяної роботи.