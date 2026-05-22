Фестиваль карьеры на ВДНХ: пространство для поиска желанной работы

Дата публикации 22 мая 2026 22:18
Фестиваль карьеры на ВДНХ. Фото: организаторы мероприятия

В Киеве на территории ВДНХ с 21 по 24 мая проходит Фестиваль карьеры. Это масштабное событие, которое объединило сотни работодателей, образовательных учреждений и профессиональных сообществ. В течение четырех дней посетители смогут познакомиться с различными сферами деятельности, пройти экспресс-собеседования и сделать первые шаги к новой профессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

По словам организаторов, к фестивалю планируют присоединиться более 250 работодателей. Для гостей подготовили сотни мероприятий: воркшопы, презентации, интерактивные стенды компаний и образовательных учреждений.

На локации представлены крупнейшие украинские компании и организации, в частности Укрзализныця, ПриватБанк и Министерство по делам ветеранов Украины. Также работают образовательные пространства киевских учебных заведений, где можно узнать больше о современных направлениях подготовки и возможностях обучения.

"Фестиваль карьеры — это о возможностях, развитии и знакомстве с новыми профессиями", — отмечают организаторы мероприятия.

Отдельное внимание уделили зоне экспресс-собеседований. Там посетители могут в течение 10 минут пообщаться с потенциальными работодателями, получить консультации и договориться о дальнейшем сотрудничестве.

Кроме общения с компаниями, гостям предлагают попробовать себя в различных профессиях непосредственно на фестивальных локациях. Участники могут выполнить практические задания, ознакомиться со спецификой работы в отдельных сферах и получить первый опыт.

К событию присоединился и медиахолдинг Live Media Hub. В течение фестиваля посетителям рассказывают о современных медиа, журналистике, digital-коммуникациях и карьерных возможностях в сфере контента. Желающие могут испытать себя в роли журналиста, ведущего или оператора и получить профессиональные советы от специалистов.

Также возле пятого павильона работает интерактивный формат Career Taro Cards - карьерная игра, которая помогает ближе познакомиться с медиапрофессиями и направлениями развития в индустрии.

Фестиваль карьеры продлится на ВДНХ до 24 мая. Организаторы призывают всех желающих посетить событие, чтобы найти новые возможности для профессионального развития и сделать шаг к желанной работе.

Яна Катасонова - редактор ленты новостей
Яна Катасонова
