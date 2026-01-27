Фонд Future for Ukraine представив відеоролик на підтримку жінок, чиї рідні в полоні

Жінка, яка чекає новин від рідних в полоні. Фото: кадр з відео

Чекати на звістку від рідних з війни — це переживати бурю емоцій: від зневіри до надії, і навпаки. Втім часто жінки залишаються наодинці зі своїми переживаннями — через упереджене ставлення суспільства та нерозуміння глибини проблеми: невизначена втрата — це травма.

Щоб розповісти про досвід жінок, які проживають невизначену втрату — коли їхні рідні або близькі зникли безвісти на війні або в полоні — благодійний фонд Future for Ukraine спільно з продакшн студією Luminance зняли короткометражне соціальне відео "Невизначена втрата — це травма" та презентували його на платформі YouTube.

Відео створено за підтримки Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції.

У кадрі — різні покоління жінок в очікуванні дзвінка від дорогої серцю людини. Їх пов'язує спільний біль та емоційні гойдалки — від віри до зневіри, в яких вони живуть місяцями та навіть роками.

За словами режисера Дениса Стегнія, відеоролик задумувався не як фільм зі щасливим фіналом, але той, що дає надію та має приводити до позитивних змін.

"Ми звертаємося до жінки, яка живе в невизначеності, і говоримо світові про те, що болить саме їй. І тому очікувані емоції після перегляду — це щось "катарсистичне", де є сум, але присутня і надія, де є втома, але відчувається і натхнення і бажання щось змінювати на краще", — розповідає Денис.

Відео також дубльовано англійською мовою, щоб привернути увагу ширшої міжнародної аудиторії та посилити голос українських жінок.

Знання про травму невизначеної втрати допомагає руйнувати стигми.

"Існує дуже поширена стигма в суспільстві, яка не дає жінці звертатися в терапію: мені ніхто не допоможе, я нікому не потрібна зі своїм горем. Але коли жінка таки наважується та приходить в проєкт, ми знаходимо багато болей для роботи. Постійна напруга та емоційні гойдалки виходять соматичними проявами в тілі та впливають на загальний психоемоційний стан. Тому в першу чергу ми працюємо із зовнішнім проявами. Потім починаємо вибудовувати внутрішні опори, які були зруйновані", — розповідає Наталія Присяжнюк, психотерапевтка проєкту GIDNA.

Вона також додає, що завдяки систематичній роботі з фахівцем в терапії жінки часто зізнаються, що знову починають цікавитися чимось новим — починають вишивати, записуються на танці, шукають нові кола знайомства зі спільним досвідом. І це дає їм ресурс, дає підтримку.

Як зазначає Анна Грубая, керівниця проєкту GIDNA, майже 70 жінок вже отримали кваліфіковану психологічну допомогу за напрямком "Невизначена втрата".

За умовами програми кожна жінка отримує 16 безоплатних індивідуальних сесій з психологом, а далі може перейти в групову терапію. Щоб отримати безоплатну кваліфіковану допомогу психолога, заповніть заявку на сайті проєкту.

