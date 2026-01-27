Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Актуально FFU представив відеоролик на підтримку жінок, чиї рідні в полоні

FFU представив відеоролик на підтримку жінок, чиї рідні в полоні

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 18:12
Фонд Future for Ukraine представив відеоролик на підтримку жінок, чиї рідні в полоні
Жінка, яка чекає новин від рідних в полоні. Фото: кадр з відео

Чекати на звістку від рідних з війни — це переживати бурю емоцій: від зневіри до надії, і навпаки. Втім часто жінки залишаються наодинці зі своїми переживаннями — через упереджене ставлення суспільства та нерозуміння глибини проблеми: невизначена втрата — це травма. 

Щоб розповісти про досвід жінок, які проживають невизначену втрату — коли їхні рідні або близькі зникли безвісти на війні або в полоні — благодійний фонд Future for Ukraine спільно з продакшн студією Luminance зняли короткометражне соціальне відео "Невизначена втрата — це травма" та презентували його на платформі YouTube.

Реклама
Читайте також:

Відео створено за підтримки Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції. 

У кадрі — різні покоління жінок в очікуванні дзвінка від дорогої серцю людини. Їх пов'язує спільний біль та емоційні гойдалки — від віри до зневіри, в яких вони живуть місяцями та навіть роками. 

За словами режисера Дениса Стегнія, відеоролик задумувався не як фільм зі щасливим фіналом, але той, що дає надію та має приводити до позитивних змін. 

"Ми звертаємося до жінки, яка живе в невизначеності, і говоримо світові про те, що болить саме їй. І тому очікувані емоції після перегляду — це щось "катарсистичне", де є сум, але присутня і надія, де є втома, але відчувається і натхнення і бажання щось змінювати на краще", — розповідає Денис. 

Відео також дубльовано англійською мовою, щоб привернути увагу ширшої міжнародної аудиторії та посилити голос українських жінок. 

Знання про травму невизначеної втрати допомагає руйнувати стигми.

"Існує дуже поширена стигма в суспільстві, яка не дає жінці звертатися в терапію: мені ніхто не допоможе, я нікому не потрібна зі своїм горем. Але коли жінка таки наважується та приходить в проєкт, ми знаходимо багато болей для роботи. Постійна напруга та емоційні гойдалки виходять соматичними проявами в тілі та впливають на загальний психоемоційний стан. Тому в першу чергу ми працюємо із зовнішнім проявами. Потім починаємо вибудовувати внутрішні опори, які були зруйновані", — розповідає Наталія Присяжнюк, психотерапевтка проєкту GIDNA. 

Вона також додає, що завдяки систематичній роботі з фахівцем в терапії жінки часто зізнаються, що знову починають цікавитися чимось новим — починають вишивати, записуються на танці, шукають нові кола знайомства зі спільним досвідом. І це дає їм ресурс, дає підтримку. 

Як зазначає Анна Грубая, керівниця проєкту GIDNA, майже 70 жінок вже отримали кваліфіковану психологічну допомогу за напрямком "Невизначена втрата".

За умовами програми кожна жінка отримує 16 безоплатних індивідуальних сесій з психологом, а далі може перейти в групову терапію. Щоб отримати безоплатну кваліфіковану допомогу психолога, заповніть заявку на сайті проєкту. 

Матеріал створено БО "БФ "Майбутнє для України" завдяки підтримці  Фонду "Аскольд і Дір", що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту "Сильне громадянське суспільство України — рушій реформ і демократії" за фінансування Норвегії та Швеції. 

Зміст матеріалу є відповідальністю БО "БФ "Майбутнє для України" та не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР Єднання.

жінки благодійність полонені психологічна допомога Future for Ukraine
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації