Фонд Future for Ukraine представил видеоролик в поддержку женщин, чьи родные в плену

Женщина, которая ждет новостей от родных в плену. Фото: кадр из видео

Ждать известия от родных с войны — это переживать бурю эмоций: от уныния к надежде, и наоборот. Впрочем, часто женщины остаются наедине со своими переживаниями — из-за предвзятого отношения общества и непонимания глубины проблемы: неопределенная потеря — это травма.

Чтобы рассказать об опыте женщин, проживающих неопределенную потерю — когда их родные или близкие пропали без вести на войне или в плену — благотворительный фонд Future for Ukraine совместно с продакшн студией Luminance сняли короткометражное социальное видео "Неопределенная потеря — это травма" и презентовали его на платформе YouTube.

В кадре — разные поколения женщин в ожидании звонка от дорогого сердцу человека. Их связывает общая боль и эмоциональные качели — от веры до уныния, в которых они живут месяцами и даже годами.

По словам режиссера Дениса Стегния, видеоролик задумывался не как фильм со счастливым финалом, но тот, что дает надежду и должен приводить к позитивным изменениям.

"Мы обращаемся к женщине, которая живет в неопределенности, и говорим миру о том, что болит именно ей. И поэтому ожидаемые эмоции после просмотра — это что-то "катарсистическое", где есть грусть, но присутствует и надежда, где есть усталость, но чувствуется и вдохновение и желание что-то менять к лучшему", — рассказывает Денис.

Видео также дублировано на английском языке, чтобы привлечь внимание более широкой международной аудитории и усилить голос украинских женщин.

Знание о травме неопределенной потери помогает разрушать стигмы.

"Существует очень распространенная стигма в обществе, которая не дает женщине обращаться в терапию: мне никто не поможет, я никому не нужна со своим горем. Но когда женщина таки решается и приходит в проект, мы находим много болей для работы. Постоянное напряжение и эмоциональные качели выходят соматическими проявлениями в теле и влияют на общее психоэмоциональное состояние. Поэтому в первую очередь мы работаем с внешним проявлениями. Затем начинаем выстраивать внутренние опоры, которые были разрушены", — рассказывает Наталья Присяжнюк, психотерапевт проекта GIDNA.

Она также добавляет, что благодаря систематической работе со специалистом в терапии женщины часто признаются, что снова начинают интересоваться чем-то новым — начинают вышивать, записываются на танцы, ищут новые круги знакомства с общим опытом. И это дает им ресурс, дает поддержку.

Как отмечает Анна Грубая, руководитель проекта GIDNA, почти 70 женщин уже получили квалифицированную психологическую помощь по направлению "Неопределенная потеря".

По условиям программы каждая женщина получает 16 бесплатных индивидуальных сессий с психологом, а дальше может перейти в групповую терапию. Чтобы получить бесплатную квалифицированную помощь психолога, заполните заявку на сайте проекта.

Материал создан БО "БФ "Будущее для Украины" благодаря поддержке Фонда "Аскольд и Дир", администрируемого ИСАР Единение в рамках проекта "Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии" при финансировании Норвегии и Швеции.

Содержание материала является ответственностью БО "БФ "Будущее для Украины" и не является отражением взглядов правительств Норвегии, Швеции или ИСАР Единение.