Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Фінансова грамотність для дітей — Гроші в лапах: місія можлива! arrow

Фінансова грамотність для дітей — Гроші в лапах: місія можлива!

19 березня 2025 17:55
Марина Кісаделі - Редактор
​​Фінансова грамотність — частина всебічного розвитку дитини. Інформаційно-просвітницька кампанія для школярів Гроші в лапах: місія можлива!
Фінансова грамотність для дітей. Фото: Академія турботи
Марина Кісаделі - Редактор

Розумне поводження з грошима — це важливі знання, яким, на жаль, приділяється мало уваги у загальноосвітньому процесі. Базова інформація про те, як витрачати та заощаджувати кошти, не лише зможе допомогти дитині зібрати на омріяний самокат, іграшку чи іншу мрію, але й сприятиме формуванню усвідомленого ставлення до грошей та може вберегти від шахрайських дій.

Так, з 17 до 30 березня в межах Всесвітнього тижня грошей (Global Money Week) педагоги з групою дітей 1-4 класів, а також батьки з дітьми 7-10 років зможуть долучитися до інтерактивної просвітницької кампанії від Центру фінансових знань "Талан" від Національного банку України та Академії Турботи, та взяти участь у інтерактивному освітньому конкурсі "Гроші в лапах: місія можлива!".

Читайте також:
конкурс для школярів про фінансову грамотність
Умови конкурсу. Фото: Академія турботи

В межах ініціативи Академія Турботи створила освітнє відео, переглядаючи яке діти поринуть у пригоди зі Стівеном Котиком та добрим Мані Меном. Щоб закріпити матеріал, організатори пропонують обговорити відео з дітьми.

Наступний крок — роздрукувати розмальовки та разом із сім’єю вирушити у пригоду: намалюйте мрію та обговоріть у сімейному колі методи досягнення. А зібрати гроші на мрію вам допоможе Мані Трекер, який ви зможете завантажити у чат-боті за допомогою QR-коду на розмальовці.

Для самостійної участі дітей віком 7-10 років та їхніх батьків, виконайте умови на сторінці конкурсу.

Для педагогів з групою дітей умови участі за посиланням

Що отримують учасники-педагоги

  • Сертифікат учасника конкурсу
  • Можливість виграти приз — Бокс Турботи (друковані матеріали для занять, посібники, Трекер Добрих Звичок) та мʼяку іграшку Котика, який стане інструментом згуртованості дітей в групі!

Виграти Бокс Турботи дуже просто: вчитель має сприяти участі в конкурсі батьків. Для участі необхідно зареєструватись на сайті за за допомогою QR, який знаходиться на розмальовці. Чим більше батьків від навчального закладу — тим більше шансів у навчального закладу стати переможцем!

Публікуйте ваші з дітьми спільні фото з перегляду відео та його обговорення. Обов’язково відмічайте сторінки організаторів — Талан та Академія Турботи.

Переможця буде оголошено 1 квітня о 18:00 на сторінці Академії Турботи у Facebook. Також, у прямому буде розіграно рандомним шляхом заохочувальний подарунок серед батьків та дітей — іграшка Стівен Котик.

Участь у конкурсі — гарна нагода опанувати основи фінансової грамотності, які допоможуть вашій дитині досягати поставлених матеріальних цілей у дорослому житті.

Про організаторів:

Академія Турботи — це онлайн-простір позитивного впливу на дитину, де зібрані проєкти підтримки ментального здоров'я та освітні курси для дітей 4-9 років. Комунікація з дітьми відбувається через анімованого персонажа — Морквинку або Стівена котика. Його діями в реальному часі керує  досвідчений педагог або психолог. За 3 роки роботи до Академії турботи приєднались понад 5000 українських дітей. А проєкти команди демонструють високі результати ефективності.

Центр фінансових знань "Талан" – це проєкт Національного банку України у сфері фінансової грамотності. Його мета — формування й розвиток в Україні спільноти педагогів-тренерів фінансової грамотності, які зможуть навчати дітей та дорослих поміркованому ставленню до грошей.

діти школярі фінанси навчання академія турботи

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

19:08 Запізнення Путіна на розмову з Трампом — у США відреагували

19:08 Чи прийде на Львівщину тепло — прогноз погоди на завтра

19:07 Повідомляв про місцезнаходження ТЦК — судили мешканця Одещини

19:05 Бюджетні мобільні тарифи 2025 — що обрати для безперервних розмов

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

18:52 Уряд частіше надаватиме компенсації ФОПам — що змінилося

18:51 Експерти сказали, чому в Хіросімі можна жити, а в Чорнобилі ні

18:50 Зеленський погодився припинити удари по інфраструктурі РФ, — ЗМІ

18:48 Чиновники з РФ усиновлюють викрадених українських дітей

19:08 Запізнення Путіна на розмову з Трампом — у США відреагували

19:08 Чи прийде на Львівщину тепло — прогноз погоди на завтра

19:07 Повідомляв про місцезнаходження ТЦК — судили мешканця Одещини

19:05 Бюджетні мобільні тарифи 2025 — що обрати для безперервних розмов

18:52 Уряд частіше надаватиме компенсації ФОПам — що змінилося

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

18:51 Експерти сказали, чому в Хіросімі можна жити, а в Чорнобилі ні

18:50 Зеленський погодився припинити удари по інфраструктурі РФ, — ЗМІ

18:48 Чиновники з РФ усиновлюють викрадених українських дітей

18:31 У Львові встановили погруддя Ліни Костенко — фоторепортаж

18:31 Україна переходитиме на літній час — що важливо знати

15:01 Штучний інтелект у бізнесі — вийти за рамки хайпу

06:40 В Україні оновили ціни на мідь — де дорожче приймають брухт

06:33 Курортний сезон під загрозою — одеські пляжі критично забруднені

18 березня 2025

22:33 Одесити про Ліну Костенко — що знають з творчості поетеси

20:20 Дірка у два трильйони — чи вистачить грошей на зарплати та пенсії

18:49 Ескалація на Близькому Сході — що відбувається з цінами на нафту

15:34 Дорога нерухомість — скільки за оренду платять в Україні та ЄС

06:40 В Україні змінились ціни на чорний метал — де вигідно здати брухт

17 березня 2025

19:54 ТОП цін — вартість яких продуктів особливо змінилась у 2025 році

16:20 Чи буде кінець Орбану — як Мадяр в Угорщині збирає опозицію

Text

19:15 Орбан вийшов із терміновою заявою — прямий ефір

Text

19:00 Зміни в роботі транспорту під час тривог — ефір Київський час

Text

18:06 Великий обмін полоненими між Україною та РФ — прямий ефір

Text

17:50 Перші деталі розмови Трампа і Зеленського, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 Зеленський виступає в Гельсінському університеті — прямий ефір

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

Text

13:12 Зеленський анонсував телефонну розмову з Трампом — ефір День.LIVE

Text

11:15 Зеленський проводить пресконференцію — прямий ефір

Text

08:00 Зеленський терміново звернувся до українців — ефір Ранок.LIVE

18 березня 2025
Text

21:49 Реакція Зеленського на розмову Трампа з Путіним — прямий ефір

Text

18:45 Макрон екстрено приїхав до Шольца — прямий ефір

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:10 Проблемний номінал — що мають знати власники купюр євро

18 березня 2025

16:20 Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

6 березня 2025

13:53 Пакет допомоги на 20 млрд євро — деякі країни ЄС виступили проти

7 березня 2025

08:50 Тариф на газ із 1 квітня — хто заплатить додатково 900 грн

15 березня 2025

03:57 Квартира і прописка — що треба знати, щоб не втратити майно

10 березня 2025

06:16 Сирна запіканка, як суфле — сподобається і дітям, і дорослим

12 березня 2025

06:11 Заміна сирникам — готується набагато простіше з 250 г сиру

15 березня 2025

05:32 Важливіший, ніж ми думаємо — навіщо в смартфонах "Режим польоту"

6 березня 2025

08:00 Німеччина виплатить українцям до 4,3 тис. доларів — деталі

16 березня 2025

06:05 Запаси дров після зими — скільки часу можна зберігати