​​Фінансова грамотність — частина всебічного розвитку дитини. Інформаційно-просвітницька кампанія для школярів Гроші в лапах: місія можлива!

Фінансова грамотність для дітей. Фото: Академія турботи

Розумне поводження з грошима — це важливі знання, яким, на жаль, приділяється мало уваги у загальноосвітньому процесі. Базова інформація про те, як витрачати та заощаджувати кошти, не лише зможе допомогти дитині зібрати на омріяний самокат, іграшку чи іншу мрію, але й сприятиме формуванню усвідомленого ставлення до грошей та може вберегти від шахрайських дій.

Так, з 17 до 30 березня в межах Всесвітнього тижня грошей (Global Money Week) педагоги з групою дітей 1-4 класів, а також батьки з дітьми 7-10 років зможуть долучитися до інтерактивної просвітницької кампанії від Центру фінансових знань "Талан" від Національного банку України та Академії Турботи, та взяти участь у інтерактивному освітньому конкурсі "Гроші в лапах: місія можлива!".

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Умови конкурсу. Фото: Академія турботи

В межах ініціативи Академія Турботи створила освітнє відео, переглядаючи яке діти поринуть у пригоди зі Стівеном Котиком та добрим Мані Меном. Щоб закріпити матеріал, організатори пропонують обговорити відео з дітьми.

Наступний крок — роздрукувати розмальовки та разом із сім’єю вирушити у пригоду: намалюйте мрію та обговоріть у сімейному колі методи досягнення. А зібрати гроші на мрію вам допоможе Мані Трекер, який ви зможете завантажити у чат-боті за допомогою QR-коду на розмальовці.

Для самостійної участі дітей віком 7-10 років та їхніх батьків, виконайте умови на сторінці конкурсу.



Для педагогів з групою дітей умови участі за посиланням.

Що отримують учасники-педагоги

Сертифікат учасника конкурсу

Можливість виграти приз — Бокс Турботи (друковані матеріали для занять, посібники, Трекер Добрих Звичок) та мʼяку іграшку Котика, який стане інструментом згуртованості дітей в групі!

Виграти Бокс Турботи дуже просто: вчитель має сприяти участі в конкурсі батьків. Для участі необхідно зареєструватись на сайті за за допомогою QR, який знаходиться на розмальовці. Чим більше батьків від навчального закладу — тим більше шансів у навчального закладу стати переможцем!

Публікуйте ваші з дітьми спільні фото з перегляду відео та його обговорення. Обов’язково відмічайте сторінки організаторів — Талан та Академія Турботи.

Переможця буде оголошено 1 квітня о 18:00 на сторінці Академії Турботи у Facebook. Також, у прямому буде розіграно рандомним шляхом заохочувальний подарунок серед батьків та дітей — іграшка Стівен Котик.

Участь у конкурсі — гарна нагода опанувати основи фінансової грамотності, які допоможуть вашій дитині досягати поставлених матеріальних цілей у дорослому житті.

Про організаторів:

Академія Турботи — це онлайн-простір позитивного впливу на дитину, де зібрані проєкти підтримки ментального здоров'я та освітні курси для дітей 4-9 років. Комунікація з дітьми відбувається через анімованого персонажа — Морквинку або Стівена котика. Його діями в реальному часі керує досвідчений педагог або психолог. За 3 роки роботи до Академії турботи приєднались понад 5000 українських дітей. А проєкти команди демонструють високі результати ефективності.

Центр фінансових знань "Талан" – це проєкт Національного банку України у сфері фінансової грамотності. Його мета — формування й розвиток в Україні спільноти педагогів-тренерів фінансової грамотності, які зможуть навчати дітей та дорослих поміркованому ставленню до грошей.