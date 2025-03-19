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Финансовая грамотность для детей — Гроші в лапах: місія можлива!

19 марта 2025 17:55
Марина Кисадели - Редактор
Финансовая грамотность - часть всестороннего развития ребенка. Информационно-просветительская кампания для школьников Деньги в лапах: миссия возможна!
Финансовая грамотность для детей. Фото: Академия заботы
Марина Кисадели - Редактор

Разумное обращение с деньгами — это важные знания, которым, к сожалению, уделяется мало внимания в общеобразовательном процессе. Базовая информация о том, как тратить и экономить средства, не только сможет помочь ребенку собрать на желанный самокат, игрушку или другую мечту, но и будет способствовать формированию осознанного отношения к деньгам и может уберечь от мошеннических действий.

Так, с 17 по 30 марта в рамках Всемирной недели денег (Global Money Week) педагоги с группой детей 1-4 классов, а также родители с детьми 7-10 лет смогут присоединиться к интерактивной просветительской кампании от Центра финансовых знаний "Талан" от Национального банка Украины и Академии Заботы, и принять участие в интерактивном образовательном конкурсе "Деньги в лапах: миссия возможна!".

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Условия конкурса. Фото: Академия заботы

В рамках инициативы Академия Заботы создала образовательное видео, просматривая которое дети окунутся в приключения со Стивеном Котиком и добрым Мани Меном. Чтобы закрепить материал, организаторы предлагают обсудить видео с детьми.

Следующий шаг — распечатать раскраски и вместе с семьей отправиться в приключение: нарисуйте мечту и обсудите в семейном кругу методы достижения. А собрать деньги на мечту вам поможет Мани Трекер, который вы сможете загрузить в чат-боте с помощью QR-кода на раскраске.

Для самостоятельного участия детей в возрасте 7-10 лет и их родителей, выполните условия на странице конкурса.

Для педагогов с группой детей условия участия по ссылке.

Что получают участники-педагоги

  • Сертификат участника конкурса
  • Возможность выиграть приз — Бокс Заботы (печатные материалы для занятий, пособия, Трекер Добрых Привычек) и мягкую игрушку Котика, который станет инструментом сплоченности детей в группе!

Выиграть Бокс Заботы очень просто: учитель должен способствовать участию в конкурсе родителей. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте с помощью QR, который находится на раскраске. Чем больше родителей от учебного заведения — тем больше шансов у учебного заведения стать победителем!

Публикуйте ваши с детьми совместные фото с просмотра видео и его обсуждения. Обязательно отмечайте страницы организаторов — Талан и Академия Заботы.

Победитель будет объявлен 1 апреля в 18:00 на странице Академии Заботы в Facebook. Также, в прямом эфире будет разыгран рандомным путем поощрительный подарок среди родителей и детей  игрушка Стивен Котик.

Участие в конкурсе — хорошая возможность овладеть основами финансовой грамотности, которые помогут вашему ребенку достигать поставленных материальных целей во взрослой жизни.

Об организаторах:

Академия Заботы — это онлайн-пространство позитивного влияния на ребенка, где собраны проекты поддержки ментального здоровья и образовательные курсы для детей 4-9 лет. Коммуникация с детьми происходит через анимированного персонажа — Морковку или Стивена котика. Его действиями в реальном времени руководит опытный педагог или психолог. За 3 года работы к Академии заботы присоединились более 5000 украинских детей. А проекты команды демонстрируют высокие результаты эффективности.

Центр финансовых знаний "Талан" — это проект Национального банка Украины в сфере финансовой грамотности. Его цель — формирование и развитие в Украине сообщества педагогов-тренеров финансовой грамотности, которые смогут обучать детей и взрослых умеренному отношению к деньгам.

дети школьники финансы обучение академия заботы

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