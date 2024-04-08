Фонд Future for Ukraine проводить благодійний збір для дітей з аутизмом

Онлайн-конференція "Я можу!". Фото: A. Martynenko

Аутизм — це особливість розвитку нервової системи, яка має безліч проявів у поведінці, світосприйнятті та комунікації людини зі світом. Звідси поняття спектр аутизму або розлади спектра аутизму (РСА). Якщо вчасно діагностувати РСА у дитини (до 5-7 років), такий стан піддається спеціальній корекції, завдяки якій людина адаптується до самостійного життя у соціумі.

Про це розповідає фонд Future for Ukraine.

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Обізнаність — це перший крок до безбар’єрного середовища в країні

За даними ВООЗ, у світі 1 дитина зі 100 має аутизм. Однак, згідно зі статистикою у США за 2020 рік, розлади спектра аутизму діагностовані у 1 з 36 дітей. В Україні статистика не є остаточною і не відповідає дійсній ситуації.

Проблема перш за все полягає у слабкій діагностиці та низькому рівні обізнаності людей у темі РСА. Наприклад, перші червоні прапорці аутизму можна спостерігати у дитини вже у віці 6 місяців: млява реакція на звернення мами, відсутність лепету чи будь-яких звуків мовлення. Але не маючи такої інформації батьки можуть просто нехтувати цими сигналами. До фахівців переважно звертаються після 4-5 років, коли вже помітні суттєві затримки у розвитку мовлення або психоемоційному розвитку.

Окрім того, в суспільстві досі існує багато стигм щодо людей з порушеннями нейророзвитку. Дітям з аутизмом часто відмовляють у навчанні разом з іншими нейротиповими дітьми, навіть якщо на те є відповідний дозвіл від інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ). Побутує думка, що діти з РСА агресивні та своєю поведінкою можуть лякати однокласників. Не кажучи вже про дітей з важким ступенем аутизму (відсутність мовлення, інтелектуальних і комунікативних здібностей), які повністю позбавлені можливості жити у соціумі.

Найперше, що ми, як суспільство, можемо зробити, — дізнаватися більше доказової інформації про аутизм та його прояви. Обізнаність — це перший крок до безбар’єрного середовища в країні.

Люди з аутизмом бачать світ не так, як інші. Вони думають картинками та схемами, а не словами, та бачить деталі в першу чергу. А також занадто сильно відчуває світло, звук, дотики, запахи. Для людини з аутизмом може бути нестерпним, коли до неї торкаються. Її можуть лякати різкі звуки та рухи. Якщо вона носить спеціальні навушники або темні окуляри — це може бути їй необхідно.

Волонтери біля входу у Кловський сад. Фото: A. Martynenko

Спеціально до Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм (2 квітня), благодійний фонд Future for Ukraine створив сайт https://levchyk.com.ua/autism, де зібрав основну інформацію про прояви аутизму, про те, як варто спілкуватися з людьми із РСА та поширені міфи про аутизм, що побутують у суспільстві.

Фонд підтримали такі відомі українські бізнеси: Епіцентр, Планета Кіно, бренд одягу VOVK, бренд валіз Have A Rest, ТРЦ Lavina Mall та інші, які також поширили інформацію про аутизм на офіційних сайтах, у соцмережах та офлайн точках продажу.

Lavina Mall вже вдруге організовує інформаційну бренд-зону від фонду Future for Ukraine на підтримку дітей з аутизмом — взимку відвідувачі ТРЦ могли долучитися до проєкту "Різдво у спектрі".

Блакитний колір — символ вияву підтримки і толерантності до людей з аутизмом

Листівки з малюнками вихованців LEVCHYK

"Ми не дарма обрали такий фокус — залучати наші бізнеси до створення аутизм-френдлі середовища в країні та підтримки дітей у спектрі. Адже відвідувати кав’ярні, спортзали, магазини одягу — це буденна складова нашого життя, а для людей з аутизмом навіть похід до торгового центру буває нездійсненним завданням. Рішенням може бути створення ресурсно-відновлювальних інклюзивних кімнат у ТРЦ, де люди з РСА можуть побути у тиші та врівноважити свій емоційний стан", — зазначає Олена Ніколаєнко, Президентка FFU в США, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU International.

Окрім інформативної складової, з нагоди Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, 2 квітня, фонд FFU разом з партнерами ініціювали збір коштів на потреби проєкту LEVCHYK SPECTRUM HUB у Львові, який опікується дітьми-переселенцями з розладами спектра аутизму.

Як підтримати благодійний збір

Підтримати збір можна протягом квітня у наступний спосіб:

Зробіть фото у блакитному у Кловському саду.

До 6 квітня включно у Кловському саду працює стильна фотозона у блакитному кольорі для збору коштів на діяльність хабу LEVCHYK. За донат 300 грн тут можна зробити власне фото або записатися на професійну зйомку з фотографом за 1000 грн. Для реєстрації звертайтесь у директ Кловський сад.

До оформлення локації також долучились український бренд валіз Have a rest та кафе-кондитерська Namelaka. Локація: Київ, Кловський узвіз, 11

Купуйте валізи для подорожі від українського бренду Have A Rest

Протягом квітня 10% від продажу смарт-валіз від Have A Rest будуть спрямовані на підтримку LEVCHYK.

Відвідайте мережу кінотеатрів "Планета Кіно"

Шукайте у зоні рецепції блакитні наліпки із зображенням Левчика, де розміщений QR-код на збір, або скануйте код на відео, яке транслюється на початку кожного сеансу. Збір коштів проводиться спільно з найбільшою платформою добрих справ Dobro.ua.

Дитина з аутизмом створює малюнок. Фото: A. Martynenko

Що подивитися та почитати про аутизм

Серіал "Нетиповий"(Atypical). Драматичний серіал на 4 сезони про те, як хлопець із РСА нарешті наважується влаштувати своє особисте життя, і це приводить усю його сім’ю на шлях самопізнання.

Книга "Голос Карлі". Про учасника руху за поінформованість про аутизм Артура Флейшманна та його доньку Карлі, якій діагностували важку форму аутизму та відсутність мовлення. Багато років Артур Флейшманн прожив у зневірі, що донька ніколи не зможе спілкуватися з навколишнім світом, проте шляхом невпинної роботи їм обом вдається це змінити.

Електронний посібник для батьків дітей із РСА "Подорожі без бар’єрів". Соціальна історія про хлопчика Михайлика та його найкращого друга — м’яку іграшку Левчик, яка допоможе підготуватися до першої подорожі літаком. Посібник можна завантажити безплатно на Yakaboo.

Подкаст про аутизм від "Літера А". Про те, як бути батьками дитини з аутизмом і насолоджуватися таким батьківством, та про три прості кроки, які можуть зробити суспільство толерантнішим. Слухати на YouTube.

"Довідник безбар’єрності". Ваш посібник у спілкуванні з різними людьми. Тут ви знайдете відповіді на питання про гендерну рівність, інклюзію, різноманіття нашого оточення, а також дізнаєтесь, як правильно називати людей з ментальними розладами.

Онлайн-конференція "Я можу!". Найбільша в Україні щорічна конференція у галузі роботи з людьми з аутизмом за участі фахівців з поведінкової терапії, логопедії, освітян у сфері інклюзії та громадських діячів. Офлайн захід пройшов 23-24 березня у Львові. Переглянути онлайн запис конференції можна відправивши запит на інстаграм сторінці "Я можу!".