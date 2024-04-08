Фонд Future for Ukraine проводит благотворительный сбор для детей с аутизмом

Онлайн-конференция "Я могу!". Фото: A. Martynenko

Аутизм — это особенность развития нервной системы, имеющая множество проявлений в поведении, мировосприятии и коммуникации человека с миром. Отсюда понятие спектр аутизма или расстройства спектра аутизма (РСА). Если своевременно диагностировать РСА у ребенка (до 5-7 лет), такое состояние подвергается специальной коррекции, благодаря которой человек адаптируется к самостоятельной жизни в социуме.

Об этом рассказывает фонд Future for Ukraine.

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Осведомленность — это первый шаг к безбарьерной среде в стране

По данным ВОЗ, в мире 1 ребенок из 100 имеет аутизм. Однако согласно статистике в США за 2020 год расстройства спектра аутизма диагностированы у 1 из 36 детей. В Украине статистика не является окончательной и не соответствует действительной ситуации.

Проблема, прежде всего, заключается в слабой диагностике и низком уровне осведомленности людей в теме РСА. Например, первые красные флажки аутизма можно наблюдать у ребенка уже в возрасте 6 месяцев: вялая реакция на обращение мамы, отсутствие лепета или каких-либо звуков речи. Но не имея такой информации родители могут просто пренебрегать этими сигналами. К специалистам преимущественно обращаются после 4-5 лет, когда уже заметны существенные задержки в развитии речи или психоэмоциональном развитии.

Кроме того, в обществе до сих пор существует много стигм в отношении людей с нарушениями нейроразвития. Детям с аутизмом часто отказывают в обучении вместе с другими нейротипичными детьми, даже если на это есть соответствующее разрешение от инклюзивно-ресурсного центра (ИРЦ). Есть мнение, что дети с РСА агрессивны и своим поведением могут пугать одноклассников. Не говоря уже о детях с тяжелой степенью аутизма (отсутствие речи, интеллектуальных и коммуникативных способностей), полностью лишенных возможности жить в социуме.

Прежде всего, что мы, как общество, можем сделать — узнавать больше доказательной информации об аутизме и его проявлениях. Осведомленность — это первый шаг к безбарьерной среде в стране.

Люди с аутизмом видят мир не так, как другие. Они думают картинками и схемами, а не словами и видят детали в первую очередь. А также слишком сильно чувствует свет, звук, прикосновения, запахи. Для человека с аутизмом может быть невыносимым, когда к нему прикасаются. Ее могут пугать резкие звуки и движения. Если она носит специальные наушники или темные очки — это может быть ей необходимо.

Волонтеры возле входа в Кловский сад. Фото: A. Martynenko

Специально ко Всемирному дню распространения информации об аутизме (2 апреля), благотворительный фонд Future for Ukraine создал сайт https://levchyk.com.ua/autism , где собрал основную информацию о проявлениях аутизма, о том, как следует общаться с людьми из РСА и распространенные мифы об аутизме, которые существуют в обществе.

Фонд поддержали такие известные украинские бизнесы: Эпицентр, Планета Кино, бренд одежды VOVK, бренд чемоданов Have A Rest, ТРЦ Lavina Mall и другие, которые также распространили информацию об аутизме на официальных сайтах, в соцсетях и оффлайн точках продаж.

Lavina Mall уже второй раз организует информационную бренд-зону от фонда Future for Ukraine в поддержку детей с аутизмом — зимой посетители ТРЦ могли присоединиться к проекту "Рождество в спектре".

Голубой цвет — символ проявления поддержки и толерантности к людям с аутизмом

Открытки с рисунками питомцев LEVCHYK

"Мы не зря выбрали такой фокус — привлекать наши бизнесы к созданию аутизм-френдли среды в стране и поддержке детей в спектре. Ведь посещать кофейни, спортзалы, магазины одежды — это обычная составляющая нашей жизни, а для людей с аутизмом даже поход в торгового центра бывает невыполнимой задачей. Решением может быть создание ресурсно-восстановительных инклюзивных комнат в ТРЦ, где люди из РСА могут побыть в тишине и уравновесить свое эмоциональное состояние", — отмечает Елена Николаенко, президент FFU в США, волонтер-куратор по стратегии FFU International.

Кроме информативной составляющей, по случаю Всемирного дня распространения информации об аутизме, 2 апреля фонд FFU вместе с партнерами инициировали сбор средств на нужды проекта LEVCHYK SPECTRUM HUB во Львове, который занимается детьми-переселенцами с расстройствами спектра аутизма.

Как поддержать благотворительный сбор

Поддержать сбор можно в течение апреля следующим образом:

Сделайте фото в голубом Кловском саду.

До 6 апреля в Кловском саду работает стильная фотозона в голубом цвете для сбора средств на деятельность хаба LEVCHYK. За донат 300 грн здесь можно сделать собственное фото или записаться на профессиональную съемку с фотографом за 1000 грн. Для регистрации обращайтесь в директ Кловский сад.

К оформлению локации также присоединились украинский бренд чемоданов Have a rest и кафе-кондитерская Namelaka. Локация: Киев, Кловский спуск, 11

Купите чемоданы для путешествия от украинского бренда Have A Rest

В течение апреля 10% от продаж смарт-чемоданов от Have A Rest будут направлены на поддержку LEVCHYK.

Посетите сеть кинотеатров "Планета Кино"

Ищите в зоне рецепции голубые наклейки с изображением Левчика, где размещен QR-код на сбор или сканируйте код на видео, которое транслируется в начале каждого сеанса. Сбор средств проводится совместно с крупнейшей платформой добрых дел Dobro.ua.

Ребенок с аутизмом создает рисунок. Фото: A. Martynenko

Что посмотреть и почитать об аутизме

Сериал "Нетипичный" (Atypical) . Драматический сериал на 4 сезона о том, как парень из РСА наконец-то решается устроить свою личную жизнь, и это приводит всю его семью на путь самопознания.

Книга "Голос Карли". Об участнике движения за осведомленность об аутизме Артура Флейшманна и его дочь Карли, которой диагностировали тяжелую форму аутизма и отсутствие речи. Многие годы Артур Флейшманн прожил в унынии, что дочь никогда не сможет общаться с окружающим миром, однако путем неустанной работы им обоим удается это изменить.

Электронное руководство для родителей детей из РСА "Путешествия без барьеров". Социальная история о мальчике Мише и его лучшем друге — мягкой игрушке Левчик, которая поможет подготовиться к первому путешествию самолетом. Руководство можно скачать бесплатно на Yakaboo.

Подкаст об аутизме от "Букива А" . О том, как быть родителями ребенка с аутизмом и наслаждаться таким отцовством, и о трех простых шагах, которые могут сделать общество более толерантным. Слушайте на YouTube.

"Справочник безбарьерности". Ваше руководство в общении с разными людьми. Здесь вы найдете ответы на вопрос о гендерном равенстве, инклюзии, разнообразии нашего окружения, а также узнаете, как правильно называть людей с ментальными расстройствами.

Онлайн-конференция "Я могу!". Крупнейшая в Украине ежегодная конференция по работе с людьми с аутизмом с участием специалистов по поведенческой терапии, логопедии, педагогов в сфере инклюзии и общественных деятелей. Оффлайн мероприятие прошло 23-24 марта во Львове. Посмотреть онлайн запись конференции можно, отправив запрос на инстаграмм странице "Я могу!" .