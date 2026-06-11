Фонд Future for Ukraine став призером конкурсу "Благодійна Україна"

Церемонія нагородження конкурсу "Благодійна Україна". Фото: Національний конкурс "Благодійна Україна"

У Києві 9 червня відбулася 19-та церемонія нагородження головної події року в галузі благодійності — Національного конкурсу "Благодійна Україна-2025".

Національний конкурс "Благодійна Україна" щороку відзначає найкращих благодійників, волонтерів та найбільш ефективні доброчинні ініціативи. Цьогоріч на конкурс подали 1698 заявок, а нагороди отримали майже 90 лауреатів — по троє призерів в кожній із 26 номінацій.

Благодійний фонд Future for Ukraine здобув друге місце в номінації "Благодійна акція року" за щорічний забіг Go to the Future — заході на підтримку ветеранів із втраченими кінцівками, який фонд проводить вже втретє. Для проєкту це найвища відзнака, яка свідчить про реальний вплив на формування безбар'єрного середовища в суспільстві.

Церемонія нагородження конкурсу "Благодійна Україна". Фото: Національний конкурс "Благодійна Україна"

19-та церемонія нагородження конкурсу пройшла за участі високих гостей. З вітальним словом виступила Перша леді України Олена Зеленська, яка подякувала благодійникам за витривалість і відданість справі навіть в умовах тривалої війни.

"Особисто я дала б нагороду кожному з вас уже за те, що вами не керує втома. Що ви більші й сильніші за неї", — зазначила Перша леді.

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Церемонія нагородження конкурсу "Благодійна Україна". Фото: Національний конкурс "Благодійна Україна"

Захід відвідав Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін. Він особисто вручив нагороди лауреатам в низці номінацій — громадським організаціям та волонтерам, які реалізують системну підтримку оборонного сектору, надають гуманітарну допомогу мешканцям і тваринам на прифронтових територіях та створюють можливості для розвитку й онлайн-освіти українців в умовах війни.

Церемонія нагородження конкурсу "Благодійна Україна". Фото: Національний конкурс "Благодійна Україна"

Президент Асоціації благодійників України та голова оргкомітету конкурсу Олександр Максимчук наголосив, що за роки існування конкурс "Благодійна Україна" вже став своєрідним літописом розвитку української благодійності та важливим внеском у створення екосистеми волонтерства й благодійності в Україні.

Церемонія нагородження конкурсу "Благодійна Україна". Фото: Національний конкурс "Благодійна Україна"

Олена Ніколаєнко, президентка Future for Ukraine (США), стратегиня та керівниця міжнародного фандрайзингу фонду, зазначила, що забіг Go to the Future проходить вже третій рік поспіль і щоразу об'єднує тисячі українців на підтримку ветеранів, які проходять шлях відновлення та адаптації після втрати кінцівок.

,Церемонія нагородження конкурсу "Благодійна Україна". Фото: Національний конкурс "Благодійна Україна"

"Ми віримо, що справжнє відновлення ветерана починається не в протезній майстерні, а в момент, коли він повертається до активного життя та відчуває себе повноцінною частиною суспільства. Саме тому Go to the Future об’єднує тисячі людей навколо ідеї безбар’єрності, взаємопідтримки та поваги до тих, хто захищав Україну. Для нас велика честь отримати таке визнання від професійної спільноти благодійників. Ця нагорода належить усім нашим ветеранам, партнерам, волонтерам і учасникам забігу, які разом з нами створюють майбутнє без бар’єрів", — підкреслила Олена Ніколаєнко.

Для довідки

Національний конкурс "Благодійна Україна" — головна загальнонаціональна відзнака у сфері благодійності та волонтерства, яка проводиться вже 19 років поспіль Асоціацією благодійників України. Переможці традиційно отримують почесну нагороду "Ангел добра" — благодійний "Оскар" українського третього сектору.