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Главная Актуально Фонд Future for Ukraine стал лауреатом конкурса "Благотворительная Украина"

Фонд Future for Ukraine стал лауреатом конкурса "Благотворительная Украина"

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 00:03
Фонд Future for Ukraine стал лауреатом конкурса "Благотворительная Украина"
Церемония награждения конкурса "Благотворительная Украина". Фото: Национальный конкурс "Благотворительная Украина"

В Киеве 9 июня состоялась 19-я церемония награждения главного события года в сфере благотворительности — Национального конкурса "Благотворительная Украина-2025".

Национальный конкурс "Благотворительная Украина" ежегодно отмечает лучших благотворителей, волонтеров и наиболее эффективные благотворительные инициативы. В этом году на конкурс подали 1698 заявок, а награды получили почти 90 лауреатов — по три призера в каждой из 26 номинаций.

Благотворительный фонд Future for Ukraine занял второе место в номинации "Благотворительная акция года" за ежегодный забег Go to the Future — мероприятие в поддержку ветеранов с утраченными конечностями, которое фонд проводит уже в третий раз. Для проекта это высшая награда, свидетельствующая о реальном влиянии на формирование безбарьерной среды в обществе.

Церемония награждения конкурса "Благотворительная Украина"
Церемония награждения конкурса "Благотворительная Украина". Фото: Национальный конкурс "Благотворительная Украина"

19-я церемония награждения конкурса прошла при участии высоких гостей. С приветственным словом выступила Первая леди Украины Елена Зеленская, которая поблагодарила благотворителей за выносливость и преданность делу даже в условиях длительной войны.

"Лично я наградила бы каждого из вас уже за то, что вами не управляет усталость. Что вы больше и сильнее ее", — отметила Первая леди.

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Церемония награждения конкурса "Благотворительная Украина"
Церемония награждения конкурса «Благотворительная Украина». Фото: Национальный конкурс «Благотворительная Украина»

Мероприятие посетил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Он лично вручил награды лауреатам в ряде номинаций — общественным организациям и волонтерам, которые реализуют системную поддержку оборонного сектора, оказывают гуманитарную помощь жителям и животным на прифронтовых территориях и создают возможности для развития и онлайн-образования украинцев в условиях войны.

Церемония награждения конкурса "Благотворительная Украина"
Церемония награждения конкурса "Благотворительная Украина". Фото: Национальный конкурс "Благотворительная Украина"

Президент Ассоциации благотворителей Украины и председатель оргкомитета конкурса Александр Максимчук подчеркнул, что за годы существования конкурс "Благотворительная Украина" уже стал своеобразной летописью развития украинской благотворительности и важным вкладом в создание экосистемы волонтерства и благотворительности в Украине.

Церемония награждения конкурса "Благотворительная Украина"
Церемония награждения конкурса "Благотворительная Украина". Фото: Национальный конкурс "Благотворительная Украина"

Елена Николаенко, президент Future for Ukraine (США), стратег и руководительница международного фандрайзинга фонда, отметила, что забег Go to the Future проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет тысячи украинцев в поддержку ветеранов, которые проходят путь восстановления и адаптации после потери конечностей.

Церемония награждения конкурса "Благотворительная Украина"
Церемония награждения конкурса "Благотворительная Украина". Фото: Национальный конкурс "Благотворительная Украина"

"Мы верим, что настоящее восстановление ветерана начинается не в протезной мастерской, а в тот момент, когда он возвращается к активной жизни и чувствует себя полноценной частью общества. Именно поэтому Go to the Future объединяет тысячи людей вокруг идеи безбарьерности, взаимоподдержки и уважения к тем, кто защищал Украину. Для нас большая честь получить такое признание от профессионального сообщества благотворителей. Эта награда принадлежит всем нашим ветеранам, партнерам, волонтерам и участникам забега, которые вместе с нами создают будущее без барьеров", — подчеркнула Елена Николаенко.

Для справки

Национальный конкурс "Благотворительная Украина" — главная общенациональная награда в сфере благотворительности и волонтерства, которая проводится уже 19 лет подряд Ассоциацией благотворителей Украины. Победители традиционно получают почетную награду "Ангел добра" — благотворительный "Оскар" украинского третьего сектора.

благотворительность конкурс волонтерство
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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