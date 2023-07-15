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Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

15 липня 2023 19:26
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин
Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новин

Приватний благодійний фонд MK Foundation разом з партнерами — розробниками гри S.T.A.L.K.E.R. та кіберспортивною організацією NAVI передали допомогу прикордонникам. Вони отримали десять мінівенів Volkswagen та дві машини швидкої допомоги.

Новини.LIVE бачили передачу швидких та бусів військовим від MK Foundation.

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Допомога від MK Foundation

"Ми почали допомагати з транспортом нашим військовим одразу після повномасштабного вторгнення", — сказав директор MK Foundation Олександр Осока.

MK Foundation
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

За його словами, зазвичай це були витривалі та надійні пікапи Volkswagen. Благодійна організація передала на передову вже 520 автомобілей.

Якщо порахувати, то загалом MK Foundation передає військовим по одній автівці раз на три дні. 

MK Foundation
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
MK Foundation
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

"Ми знаходимо машини в Європі. Конкретно ті, які передаємо сьогодні прикордонникам — з Німеччини. Коли переганяємо автівки сюди, то вже в Україні проводимо їм першу діагностику. Найчастіше замінюємо зчеплення. Фарбуємо. Після чого переганяємо на іншу локацію, а паралельно по дорозі водій тестує автівку. З другої бази переганяємо на третю, де автомобіль вже проходить повне технічне обслуговування", — каже Осока.

Всі замінені деталі залишаються в автомобілях, щоб водій точно знав, що у ній замінили. 

MK Foundation
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
MK Foundation
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд передав також дві машини швидкої допомоги. Одна з них так званого типу А1 на базі Fiat Doblo. Вона призначена для санітарних перевезень. В автівці є таке обладнання:

  • каталка-ноші;
  • крісло для евакуації;
  • пульсоксиметр;
  • дефібрилятор;
  • електрокардіограф тощо. 
MK Foundation
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
MK Foundation
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Інша машина типу B на базі Citroën Jumper. Її використовують для надання медичної допомоги. Автомобіль обладнано пристроєм для нош, вакуумним матрацом та шинами, шийно-комірцевим набором, аспіратором тощо.

MK Foundation
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
MK Foundation
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
MK Foundation
Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

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