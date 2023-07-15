Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Приватний благодійний фонд MK Foundation разом з партнерами — розробниками гри S.T.A.L.K.E.R. та кіберспортивною організацією NAVI передали допомогу прикордонникам. Вони отримали десять мінівенів Volkswagen та дві машини швидкої допомоги.

Новини.LIVE бачили передачу швидких та бусів військовим від MK Foundation.

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Допомога від MK Foundation

"Ми почали допомагати з транспортом нашим військовим одразу після повномасштабного вторгнення", — сказав директор MK Foundation Олександр Осока.

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

За його словами, зазвичай це були витривалі та надійні пікапи Volkswagen. Благодійна організація передала на передову вже 520 автомобілей.

Якщо порахувати, то загалом MK Foundation передає військовим по одній автівці раз на три дні.

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

"Ми знаходимо машини в Європі. Конкретно ті, які передаємо сьогодні прикордонникам — з Німеччини. Коли переганяємо автівки сюди, то вже в Україні проводимо їм першу діагностику. Найчастіше замінюємо зчеплення. Фарбуємо. Після чого переганяємо на іншу локацію, а паралельно по дорозі водій тестує автівку. З другої бази переганяємо на третю, де автомобіль вже проходить повне технічне обслуговування", — каже Осока.

Всі замінені деталі залишаються в автомобілях, щоб водій точно знав, що у ній замінили.

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Благодійний фонд передав також дві машини швидкої допомоги. Одна з них так званого типу А1 на базі Fiat Doblo. Вона призначена для санітарних перевезень. В автівці є таке обладнання:

каталка-ноші;

крісло для евакуації;

пульсоксиметр;

дефібрилятор;

електрокардіограф тощо.

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Інша машина типу B на базі Citroën Jumper. Її використовують для надання медичної допомоги. Автомобіль обладнано пристроєм для нош, вакуумним матрацом та шинами, шийно-комірцевим набором, аспіратором тощо.

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Передача швидких та бусів військовим від MK Foundation. Фото: Новини.LIVE