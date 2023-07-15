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Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

15 июля 2023 19:26
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Частный благотворительный фонд MK Foundation вместе с партнерами-разработчиками игры STALKER и киберспортивной организацией NAVI передали помощь пограничникам. Они получили десять минивэнов Volkswagen и две машины скорой помощи.

Новини.LIVE видели передачу скорых и бусов военным от MK Foundation.

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Помощь от MK Foundation

"Мы начали помогать с транспортом нашим военным сразу после полномасштабного вторжения", — сказал директор MK Foundation Александр Осока.

MK Foundation
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

По его словам, обычно это были выносливые и надежные пикапы Volkswagen. Благотворительная организация передала на передовую уже 520 автомобилей.

Если посчитать, то в общей сложности MK Foundation передает военным по одному авто раз в три дня.

MK Foundation
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
MK Foundation
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

"Мы находим машины в Европе. Конкретно те, которые передаем сегодня пограничникам — из Германии. Когда перегоняем машины сюда, то уже в Украине проводим им первую диагностику. Чаще всего заменяем сцепление. Красим краской. После чего перегоняем на другую локацию, а параллельно по дороге водитель тестирует машину. Со второй базы перегоняем на третью, где автомобиль уже проходит полное техническое обслуживание", — говорит Осока.

Все замененные детали остаются в автомобилях, чтобы водитель точно знал, что в нем заменили.

MK Foundation
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
MK Foundation
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Благотворительный фонд передал также две машины скорой помощи. Одна из них так называемого типа А1 на базе Fiat Doblo. Она предназначена для санитарных перевозок. В автомобиле есть такое оборудование:

  • каталка-ноши;
  • кресло для эвакуации;
  • пульсоксиметр;
  • дефибриллятор;
  • электрокардиограф и другое.
MK Foundation
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
MK Foundation
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

Другая машина типа B на базе Citroen Jumper. Ее используют для оказания медицинской помощи. Автомобиль оборудован устройством для носилок, вакуумным матрасом и шинами, шейно-воротниковым набором, аспиратором и другим.

MK Foundation
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
MK Foundation
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE
MK Foundation
Передача скорых и бусов военным от MK Foundation. Фото: Новини.LIVE

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