Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи
Частный благотворительный фонд MK Foundation вместе с партнерами-разработчиками игры STALKER и киберспортивной организацией NAVI передали помощь пограничникам. Они получили десять минивэнов Volkswagen и две машины скорой помощи.
Новини.LIVE видели передачу скорых и бусов военным от MK Foundation.
Помощь от MK Foundation
"Мы начали помогать с транспортом нашим военным сразу после полномасштабного вторжения", — сказал директор MK Foundation Александр Осока.
По его словам, обычно это были выносливые и надежные пикапы Volkswagen. Благотворительная организация передала на передовую уже 520 автомобилей.
Если посчитать, то в общей сложности MK Foundation передает военным по одному авто раз в три дня.
"Мы находим машины в Европе. Конкретно те, которые передаем сегодня пограничникам — из Германии. Когда перегоняем машины сюда, то уже в Украине проводим им первую диагностику. Чаще всего заменяем сцепление. Красим краской. После чего перегоняем на другую локацию, а параллельно по дороге водитель тестирует машину. Со второй базы перегоняем на третью, где автомобиль уже проходит полное техническое обслуживание", — говорит Осока.
Все замененные детали остаются в автомобилях, чтобы водитель точно знал, что в нем заменили.
Благотворительный фонд передал также две машины скорой помощи. Одна из них так называемого типа А1 на базе Fiat Doblo. Она предназначена для санитарных перевозок. В автомобиле есть такое оборудование:
- каталка-ноши;
- кресло для эвакуации;
- пульсоксиметр;
- дефибриллятор;
- электрокардиограф и другое.
Другая машина типа B на базе Citroen Jumper. Ее используют для оказания медицинской помощи. Автомобиль оборудован устройством для носилок, вакуумным матрасом и шинами, шейно-воротниковым набором, аспиратором и другим.