Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Актуально arrow Фонд Вадима Столара готує третю грантову програму на 1 млн грн для ключових потреб військових arrow

Фонд Вадима Столара готує третю грантову програму на 1 млн грн для ключових потреб військових

26 червня 2024 13:43
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Фонд Вадима Столара — грантова програма для військових
Волонтери Фонду Вадима Столара зі спорядженням для військових. Фото: Фонд Вадима Столара
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Після успішного проведення двох програм "Грант на важливу справу", Фонд Вадима Столара працює над третьою. Для розуміння найбільш нагальних потреб організатори проводять друге опитування щодо пріоритетних для військових напрямів фінансування і пропонують взяти в ньому участь всім зацікавленим організаціям.

Про це повідомили у Фонді Вадима Столара у середу, 26 червня.

Читайте також:

Нагальні потреби воїнів ЗСУ

Зазначимо, що загальною метою грантової ініціативи Фонду від початку було визначено соціальну підтримку військових та цивільних громадян, які постраждали через війну. Перша програма стосувалась фізичної реабілітації постраждалих від війни. Друга концентрувалася на напрямі психоемоційного відновлення українців. Щоразу переможці конкурсу отримували фінансування представлених проєктів на загальну суму 1 мільйон гривень.

фонд Вадима Столара
Курси з медичної підготовки. Фото: Фонд Вадима Столара

Проте під час підготовки третьої програми та попереднього опитування щодо напрямів фінансування до Фонду надійшло чимало заявок, пов’язаних із безпосередньою допомогою захисникам. Тож було вирішено провести додаткове опитування для визначення ключових потреб у цій сфері на сьогодні.

"Ми прагнемо визначити основні актуальні запити військових на сьогодні та використовувати кошти максимально ефективно. Це може бути виробництво дронів або навчання їхніх пілотів, виготовлення військового одягу чи спорядження, курси такмеду чи спеціалізована підготовка для спецпризначенців тощо", — пояснила Наталія Приходько, волонтерка Фонду.

дрони для армії
Військові оглядають передані дрони. Фото: Фонд Вадима Столара

"Поки триває війна, допомога військовим буде пріоритетом нашого Фонду. Із самого початку масштабного російського вторгнення ми системно підтримуємо наших захисників у межах проєкту "++ для ЗСУ". А зараз вирішили ще більше розширити цю допомогу через співпрацю з іншими організаціями в межах нашої грантової програми", — сказав Вадим Столар, засновник Фонду.

До участі у програмі прийматимуться пропозиції від організацій, які зареєстровані відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" або відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" та включені до Реєстру неприбуткових організацій.

українці
фінансова допомога
Україна
військові
волонтери
Фонд Вадима Столара
постачання
FPV-дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони