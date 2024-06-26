Фонд Вадима Столара — грантова програма для військових

Волонтери Фонду Вадима Столара зі спорядженням для військових. Фото: Фонд Вадима Столара

Після успішного проведення двох програм "Грант на важливу справу", Фонд Вадима Столара працює над третьою. Для розуміння найбільш нагальних потреб організатори проводять друге опитування щодо пріоритетних для військових напрямів фінансування і пропонують взяти в ньому участь всім зацікавленим організаціям.

Про це повідомили у Фонді Вадима Столара у середу, 26 червня.

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Зазначимо, що загальною метою грантової ініціативи Фонду від початку було визначено соціальну підтримку військових та цивільних громадян, які постраждали через війну. Перша програма стосувалась фізичної реабілітації постраждалих від війни. Друга концентрувалася на напрямі психоемоційного відновлення українців. Щоразу переможці конкурсу отримували фінансування представлених проєктів на загальну суму 1 мільйон гривень.

Курси з медичної підготовки. Фото: Фонд Вадима Столара

Проте під час підготовки третьої програми та попереднього опитування щодо напрямів фінансування до Фонду надійшло чимало заявок, пов’язаних із безпосередньою допомогою захисникам. Тож було вирішено провести додаткове опитування для визначення ключових потреб у цій сфері на сьогодні.

"Ми прагнемо визначити основні актуальні запити військових на сьогодні та використовувати кошти максимально ефективно. Це може бути виробництво дронів або навчання їхніх пілотів, виготовлення військового одягу чи спорядження, курси такмеду чи спеціалізована підготовка для спецпризначенців тощо", — пояснила Наталія Приходько, волонтерка Фонду.

Військові оглядають передані дрони. Фото: Фонд Вадима Столара

"Поки триває війна, допомога військовим буде пріоритетом нашого Фонду. Із самого початку масштабного російського вторгнення ми системно підтримуємо наших захисників у межах проєкту "++ для ЗСУ". А зараз вирішили ще більше розширити цю допомогу через співпрацю з іншими організаціями в межах нашої грантової програми", — сказав Вадим Столар, засновник Фонду.

До участі у програмі прийматимуться пропозиції від організацій, які зареєстровані відповідно до Закону України "Про громадські об'єднання" або відповідно до Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" та включені до Реєстру неприбуткових організацій.