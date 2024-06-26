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Фонд Вадима Столара готовит третью грантовую программу на 1 млн грн для ключевых нужд военных

26 июня 2024 13:43
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Фонд Вадима Столара – грантовая программа для военных
Волонтеры Фонда Вадима Столара со снаряжением для военных. Фото: Фонд Вадима Столара
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

После успешного проведения двух программ "Грант на важное дело" Фонд Вадима Столара работает над третьей. Для понимания наиболее насущных потребностей организаторы проводят второй опрос по приоритетным для военных направлений финансирования и предлагают принять в нем участие всем заинтересованным организациям.

Об этом сообщили в Фонде Вадима Столара в среду, 26 июня.

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Отметим, что общей целью грантовой инициативы Фонда изначально была определена социальная поддержка военных и гражданских граждан, пострадавших из-за войны войны. Первая программа касалась физической реабилитации пострадавших от войны. Вторая концентрировалась на направлении психоэмоционального обновления украинцев. Каждый раз победители конкурса получали финансирование представленных проектов на общую сумму 1 миллион гривен.

фонд Вадима Столара
Курсы по медицинской подготовке. Фото: Фонд Вадима Столара

Однако в ходе подготовки третьей программы и предварительного опроса по направлениям финансирования в Фонд поступило немало заявок, связанных с непосредственной помощью защитникам. Поэтому было решено провести дополнительный опрос для определения ключевых потребностей в этой сфере на сегодняшний день.

"Мы стремимся определить основные актуальные запросы военных на сегодня и использовать средства максимально эффективно. Это может быть производство дронов или обучение их пилотов, изготовление военной одежды или снаряжения, курсы такмеда или специализированная подготовка для спецназовцев", — пояснила Наталья Приходько, волонтер Фонда.

дроны для армии
Военные осматривают переданные дроны. Фото: Фонд Вадима Столара

"Пока идет война, помощь военным будет приоритетом нашего Фонда. С самого начала масштабного российского вторжения мы системно поддерживаем наших защитников в рамках проекта "++ для ВСУ". А сейчас решили еще больше расширить эту помощь через сотрудничество с другими организациями в рамках нашей грантовой программы", — сказал Вадим Столар, основатель Фонда.

К участию в программе будут приниматься предложения от организаций, зарегистрированных в соответствии с Законом Украины "Об общественных объединениях" или в соответствии с Законом Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и включенных в Реестр неприбыльных организаций.

украинцы
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Украина
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FPV-дроны

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