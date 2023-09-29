Фонд Вадима Столара організував доставку гуманітарного вантажу для миколаївців

Гуманітарна допомога від БФ Вадима Столара. Фото: БФ Вадима Столара

Команда Фонду Вадима Столара доставила продуктову допомогу до Миколаєва та області. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації.

Зазначається, що допомогу отримали люди, які втратили рідних на війні, родини, які залишились без домівок через бойові дії, внутрішньо переміщені особи та дружні громадські організації.

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"Фонд Вадима Столара від самого початку широкомасштабного вторгнення Росії постійно та системно опікується постраждалими від війни українцями. Одним із важливих напрямів нашої роботи є гуманітарні місії у різні регіони України. Волонтери Фонду вже відвідали Харків, Херсон, Запоріжжя, прифронтову Донеччину, а також низку населених пунктів на заході країни, де відвідали кілька місць проживання вимушених переселенців", — зазначили волонтери.

Гуманітарна допомога від БФ Вадима Столара. Фото: БФ Вадима Столара

Гуманітарна допомога від БФ Вадима Столара. Фото: БФ Вадима Столара

Гуманітарна допомога від БФ Вадима Столара. Фото: БФ Вадима Столара

Своєю чергою засновник, Вадим Столар, анонсував продовження відповідних гуманітарних місій в різних регіонах країни.

"Дякую волонтерам, які доставили допомогу до Миколаєва та розподілили її серед тих, кому вона була найбільше потрібна. І запевняю, що ми продовжимо підтримувати як населення прифронтових регіонів, так і вимушених переселенців по всій Україні", — наголосив Вадим Столар.