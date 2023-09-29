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Фонд Вадима Столара организовал доставку гуманитарного груза для николаевцев

29 сентября 2023 17:32
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей
Фонд Вадима Столара организовал доставку гуманитарного груза для николаевцев
Гуманитарная помощь от БФ Вадима Столара. Фото: БФ Вадима Столара
denys-kotlyarov.jfif - Денис Котляров
Денис Котляров
Редактор новостей

Команда Фонда Вадима Столара доставила продуктовую помощь Николаеву и области. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Отмечается, что помощь получили люди, лишившиеся родных на войне, семьи, оставшиеся без домов из-за боевых действий, внутренне перемещенные лица и дружественные общественные организации.

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"Фонд Вадима Столара с самого начала широкомасштабного вторжения России постоянно и системно занимается пострадавшими от войны украинцами. Одним из важных направлений нашей работы являются гуманитарные миссии в разные регионы Украины. Волонтеры Фонда уже посетили Харьков, Херсон, Запорожье, прифронтовую Донецкую область, а также ряд населенных пунктов на западе страны, где посетили несколько мест жительства вынужденных переселенцев", — отметили волонтеры.

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Гуманитарная помощь от БФ Вадима Столара. Фото: БФ Вадима Столара
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Гуманитарная помощь от БФ Вадима Столара. Фото: БФ Вадима Столара
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Гуманитарная помощь от БФ Вадима Столара. Фото: БФ Вадима Столара

В свою очередь основатель, Вадим Столар, анонсировал продолжение соответствующих гуманитарных миссий в разных регионах страны.

"Спасибо волонтерам, которые доставили помощь в Николаев и распределили ее среди тех, кому она была наиболее нужна. И уверяю, что мы продолжим поддерживать как население прифронтовых регионов, так и вынужденных переселенцев по всей Украине", — подчеркнул Вадим Столар.

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