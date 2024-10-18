Фонд Вадима Столара передав 1000 комплектів сезонного екіпірування українським військовим

Сезонне екіпірування. Фото: БФ Вадима Столара.

У межах проєкту "++ для ЗСУ" українські захисники вкотре отримали сезонне екіпірування від Фонду Вадима Столара.

До кожного набору, який було надано бійцям, увійшли тактичний рюкзак, комплект форми, комплект термобілизни, демісезонні берці, шкарпетки та балаклави.

Читайте також:

"Цей проєкт ми почали реалізовувати з 2022 року. Щоразу отримуємо зворотний зв'язок та уважно вивчаємо відгуки від наших захисників. Ми прагнемо не просто забезпечити їх якісним екіпіруванням, а й підібрати його, виходячи з фізичних даних та індивідуальних особливостей кожного. У цьому проєкті ми маємо нагоду спілкуватися безпосередньо з військовими та з їхніми родинами — а це дуже зігріває та надихає", — розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Спецодяг для військових. Фото: БФ Вадима Столара.

"Наш Фонд намагається задовольняти максимум потреб захисників. Від автомобілів, дронів та РЕБ-систем — до військового спорядження та сезонного екіпірування. За кілька років роботи проєкту "++ для ЗСУ" у нас склалися добрі та дружні стосунки з військовослужбовцями цілої низки українських підрозділів, а також членами їхніх родин, які команда Фонду дуже цінує", — сказав засновник Фонду Вадим Столар.

Відгуки військових. Фото: БФ Вадима Столара.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення захисники отримали від Фонду Вадима Столара понад 50 тис. одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, 890 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як розвідувальні та ударні квадрокоптери, антидронові системи, РЕБ-системи, а також 85 одиниць спеціалізованої автомобільної техніки.