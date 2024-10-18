Фонд Вадима Столара передал 1000 комплектов сезонной экипировки украинским военным

Сезонная экипировка. Фото: БФ Вадима Столара.

В рамках проекта "++ для ВСУ" украинские защитники в очередной раз получили сезонную экипировку от Фонда Вадима Столара.

В каждый набор, предоставленный бойцам, вошли тактический рюкзак, комплект формы, комплект термобелья, демисезонные берцы, носки и балаклавы.

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"Этот проект мы начали реализовывать с 2022 года. Каждый раз получаем обратную связь и внимательно изучаем отзывы наших защитников. Мы стремимся не просто обеспечить их качественной экипировкой, но и подобрать ее исходя из физических данных и индивидуальных особенностей каждого. В этом проекте мы можем общаться непосредственно с военными и с их семьями — а это очень согревает и вдохновляет", — рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

Спецодежда для военных. Фото: БФ Вадима Столара

"Наш Фонд пытается удовлетворять максимум потребностей защитников. От автомобилей, дронов и РЭБ-систем — до военного снаряжения и сезонной экипировки. За несколько лет работы проекта "++ для ВСУ" у нас сложились хорошие и дружеские отношения с военнослужащими целого ряда украинских подразделений, а также членами их семей, которые команда Фонда очень ценит", — сказал основатель Фонда Вадим Столар.

Отзывы военных. Фото: БФ Вадима Столара

Всего с начала полномасштабного российского вторжения защитники получили от Фонда Вадима Столара более 50 тысяч единиц военного снаряжения, инструментов и одежды, 890 единиц высокотехнологичного оборудования, такого как разведывательные и ударные квадрокоптеры, антидроновые системы, РЭБ-системы, а также 85 единиц специализированной автомобильной техники.